Тимбилдинг и корпоратив в налоговом учете: что принять в расходы, к вычету НДС и что обложить НДФЛ и взносами

Считаем налог на прибыль

Применяем общее правило

Пункт 29 статьи 270 НК РФ перечисляет расходы, которые базу не уменьшают: путёвки на лечение или отдых, экскурсии, занятия в спортивных секциях, посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, товары для личного потребления работников, «а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников».

Расходы уменьшают базу по налогу на прибыль, если они обоснованы, документально подтверждены и произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Исключение составляют расходы из статьи 270 НК РФ ( п. 1 ст. 252 НК РФ ).

Читаем позицию Минфина

Минфин применяет этот пункт к мероприятиям для работников. В письме от 03.09.2024 № 03-03-06/1/83455 ведомство пишет: расходы на спортивное мероприятие для своих работников не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Основание: п. 29 ст. 270 НК РФ.

Компании обычно приходят к тому же выводу сами. В запросе, на который отвечает письмо Минфина от 26.06.2020 № 03-07-11/55218, акционерное общество относит новогодние украшения и культурные мероприятия для работников к расходам, не принимаемым для налога на прибыль, со ссылкой на п. 49 ст. 270 НК РФ. Этот пункт исключает затраты, которые не соответствуют критериям п. 1 ст. 252 НК РФ. Сам Минфин в этом письме налог на прибыль не оценивал, он ответил только про НДС.

Официальных разъяснений, которые разрешали бы учесть командообразующую игру в расходах по налогу на прибыль, я не нашла. Подпункт 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ допускает «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией». Опираться на него вопреки прямой позиции Минфина значит идти на спор с инспекцией.

В нашем примере аренда, ведущий, диджей и билеты базу по налогу на прибыль не уменьшают.