Тимбилдинг и корпоратив в налоговом учете: что принять в расходы, к вычету НДС и что обложить НДФЛ и взносами

Автор: Мария Варламова, генеральный директор ивент-агентства «Каталист»
Компания провела выездной тимбилдинг с тренингом и деловыми играми. Бухгалтер получил счёт на аренду помещения, услуги ведущего и диджея, а сотрудникам купили железнодорожные билеты. По каждой строке налоговые последствия разные: аренда, ведущий и диджей не облагаются страховыми взносами, билеты облагаются. Именно такую ситуацию Минфин разобрал в письме от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102094. Дальше я иду по этому примеру и по каждому налогу даю норму НК РФ и письмо Минфина с номером и датой, чтобы решение проверялось по первоисточнику.
Я Мария Варламова, генеральный директор «Каталиста». После каждого мероприятия мы передаём заказчику пакет документов для бухгалтерии. Статья не заменяет консультацию налогового советника, но даёт карту норм и позиций.
Смотрим, что получается по каждому налогу
Налог
Общее правило для мероприятия «для своих»
Где написано
Налог на прибыль
Расходы не уменьшают базу
п. 29 ст. 270 НК РФ, письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-03-06/1/83455
Представительские расходы
Корпоратив и досуг работников к ним не относятся
п. 2 ст. 264 НК РФ, письмо Минфина от 30.10.2023 № 03-03-06/1/103183
НДС
Вычета нет, если услуги не используются в облагаемых операциях
пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ, письмо Минфина от 26.06.2020 № 03-07-11/55218
НДФЛ
Дохода нет, если выгоду каждого работника нельзя персонифицировать и оценить
пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, письмо Минфина от 03.08.2018 № 03-04-06/55047
Страховые взносы
Аренда, ведущий, диджей не облагаются; ж/д билеты до места выездного тимбилдинга облагаются
ст. 420, п. 2 ст. 422 НК РФ, письмо Минфина от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102094
Дальше по каждому налогу подробно.
Считаем налог на прибыль
Применяем общее правило
Расходы уменьшают базу по налогу на прибыль, если они обоснованы, документально подтверждены и произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Исключение составляют расходы из статьи 270 НК РФ (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Пункт 29 статьи 270 НК РФ перечисляет расходы, которые базу не уменьшают: путёвки на лечение или отдых, экскурсии, занятия в спортивных секциях, посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, товары для личного потребления работников, «а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников».
Читаем позицию Минфина
Минфин применяет этот пункт к мероприятиям для работников. В письме от 03.09.2024 № 03-03-06/1/83455 ведомство пишет: расходы на спортивное мероприятие для своих работников не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Основание: п. 29 ст. 270 НК РФ.
Компании обычно приходят к тому же выводу сами. В запросе, на который отвечает письмо Минфина от 26.06.2020 № 03-07-11/55218, акционерное общество относит новогодние украшения и культурные мероприятия для работников к расходам, не принимаемым для налога на прибыль, со ссылкой на п. 49 ст. 270 НК РФ. Этот пункт исключает затраты, которые не соответствуют критериям п. 1 ст. 252 НК РФ. Сам Минфин в этом письме налог на прибыль не оценивал, он ответил только про НДС.
Официальных разъяснений, которые разрешали бы учесть командообразующую игру в расходах по налогу на прибыль, я не нашла. Подпункт 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ допускает «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией». Опираться на него вопреки прямой позиции Минфина значит идти на спор с инспекцией.
В нашем примере аренда, ведущий, диджей и билеты базу по налогу на прибыль не уменьшают.
Проверяем, сойдёт ли тимбилдинг за обучение
Расходы на обучение работников относятся к прочим расходам по пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ, но только в порядке пункта 3 этой статьи. Условия такие:
обучение идёт по основным профессиональным образовательным программам, программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам;
договор заключён с российской или иностранной образовательной организацией либо научной организацией, у которой есть право вести образовательную деятельность;
обучение проходят работники компании или лица, обязанные после него заключить с компанией трудовой договор.
Минфин разбирал эту развилку в том же письме от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102094. Вопрос касался расходов на обучение и на выездное мероприятие по сплочению коллектива с тренингом и деловыми играми. Вывод: расходы на повышение профессионального уровня работников учитываются в прочих расходах, если соответствуют требованиям п. 3 ст. 264 и критериям ст. 252 НК РФ.
Если исполнитель тимбилдинга не образовательная организация с правом вести образовательную деятельность и программа не относится к перечисленным видам, условия п. 3 ст. 264 НК РФ не выполнены. Назвать деловую игру «тренингом» в акте недостаточно.
Отделяем представительские расходы
Представительские расходы учитываются в прочих расходах по пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ. Пункт 2 этой статьи определяет их узко: расходы на официальный приём и обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах, и участников заседаний совета директоров или иного руководящего органа. Сюда входят официальный приём (завтрак, обед или аналогичное мероприятие), транспорт до места и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, услуги внештатных переводчиков.
Там же сказано: расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний к представительским не относятся (п. 2 ст. 264 НК РФ). Минфин повторил это в письме от 12.05.2010 № 03-03-06/1/327.
В письме от 30.10.2023 № 03-03-06/1/103183, по обзору КонсультантПлюс, Минфин уточнил: расходы на культурную программу и на приём лиц, которых нет в п. 2 ст. 264 НК РФ, представительскими не считаются. Корпоратив или тимбилдинг только для своих работников, без переговоров с партнёрами, под это определение не подходит.
Если официальный приём проходит в рамках переговоров с партнёрами, расходы нормируются: за отчётный (налоговый) период они включаются в прочие расходы в размере не более 4% от расходов на оплату труда за этот период (п. 2 ст. 264 НК РФ).
Решаем вопрос с НДС
К вычету принимается НДС по товарам, работам и услугам, приобретённым для операций, облагаемых НДС (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).
В письме от 26.06.2020 № 03-07-11/55218 компания спрашивала про вычет НДС по корпоративным мероприятиям развлекательного характера для работников. Минфин ответил общим правилом: если товары (работы, услуги) не используются для облагаемых операций, оснований для вычета нет. Оценивать конкретную ситуацию ведомство отказалось, сославшись на свой регламент.
Судебная практика здесь неоднородна, и компания сама привела это в запросе. ФАС Дальневосточного округа в постановлении от 17.04.2013 № Ф03-1266/2013 в вычете отказал. ФАС Московского округа по делу № А41-23656/11 (постановление от 22.02.2012) вычет поддержал: критерии ст. 252 НК РФ для налога на прибыль не служат критериями вычета НДС. Заявить вычет вопреки позиции Минфина значит готовиться к спору.
Для представительских расходов есть отдельная норма: к вычету принимается НДС по расходам, которые учитываются при расчёте налога на прибыль (п. 7 ст. 171 НК РФ). Значит, вычет по ним привязан к нормативу 4%.
В нашем примере услуги нужны для работников, а не для облагаемых операций, поэтому вычета по аренде, ведущему и диджею нет.
Проверяем НДФЛ
К доходам работника в натуральной форме относится оплата организацией за него товаров, работ, услуг, в том числе питания, отдыха и обучения, в интересах работника (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).
Ключевое письмо по корпоративам: письмо Минфина от 03.08.2018 № 03-04-06/55047. Организация должна принимать все возможные меры по оценке и учёту экономической выгоды каждого человека. Но если при корпоративном мероприятии выгоду каждого сотрудника невозможно персонифицировать и оценить, дохода, облагаемого НДФЛ, у работников не возникает.
В письме от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102094 Минфин добавил: оплата организацией товаров, работ или услуг не в интересах работника не признаётся его доходом в натуральной форме.
Что это значит на практике:
общий счёт за программу, площадку, ведущего, реквизит на всю группу обычно не позволяет выделить выгоду каждого;
поимённый расчёт («стоимость на участника Иванова») ослабляет аргумент о невозможности персонификации;
оплата за конкретного человека (билет, проживание, индивидуальный подарок) персонифицирована по своей природе.
Два последних пункта я вывела из логики письма 2018 года, это не прямая цитата. Облагать ли НДФЛ билеты на выездной тимбилдинг, Минфин в письме № 03-03-06/1/102094 прямо не ответил: он привёл только общее правило про оплату «не в интересах» работника. Это решение для вашего бухгалтера.
Считаем страховые взносы
Объектом обложения взносами для организаций признаются выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц, в частности по трудовым отношениям (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).
В письме от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102094 Минфин разобрал выездной тимбилдинг по статьям расходов:
аренда помещения для тренинга и деловых игр, услуги ведущего и диджея объектом обложения не признаются: это не выплаты в пользу конкретных работников;
железнодорожные билеты для сотрудников облагаются взносами как выплаты в рамках трудовых отношений.
Логика по билетам такая. Проезд в командировку взносами не облагается (п. 2 ст. 422 НК РФ). Командировка по ст. 166 ТК РФ это поездка для выполнения служебного поручения. Работники едут не с поручением, а на мероприятие по сплочению коллектива, значит льгота для командировок не применяется. Вывод я сверила с полным текстом письма.
Планируете выездной формат с проездом за счёт компании? Закладывайте в бюджет стоимость билетов вместе со взносами.
Учитываем трудовой момент: тимбилдинг в выходной
Это не налог, но он влияет на фонд оплаты труда. По сообщению Клерка от 16.09.2022, Роструд разъяснил: если работодатель обязывает сотрудников прийти на командообразующее мероприятие в выходной день, это работа в выходной. Требуются письменное согласие работника (ст. 113 ТК РФ) и оплата не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). Проще назначать тимбилдинг на рабочее время.
Собираем документы
Перечень не закреплён в НК РФ списком. Он следует из требования документально подтверждать расходы (ст. 252 НК РФ) и из логики писем выше.
Договор с исполнителем. Предмет описан как есть: организация и проведение мероприятия, программа, площадка.
Акт оказанных услуг с перечнем работ, совпадающим с договором.
Счёт и, если исполнитель плательщик НДС, счёт-фактура.
Приказ или распоряжение о проведении мероприятия с датой, местом и целью.
Смета на всё мероприятие целиком, без раскладки стоимости по фамилиям.
Для представительских расходов: план или программа переговоров, состав участников, отчёт о приёме.
Для выездного формата: документы на проезд отдельно, их облагают взносами.
Сверяемся с чек-листом
Мероприятие только для работников: в налоговые расходы не включаем (п. 29 ст. 270 НК РФ).
Есть переговоры с представителями других организаций: проверяем соответствие п. 2 ст. 264 НК РФ и нормируем 4% от расходов на оплату труда.
Хотим провести как обучение: проверяем лицензию исполнителя и вид программы по п. 3 ст. 264 НК РФ.
НДС по развлекательному мероприятию к вычету не принимаем (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ, письмо № 03-07-11/55218).
Смета общая, без поимённой разбивки: по письму № 03-04-06/55047 это довод, что НДФЛ не возникает.
Билеты сотрудникам на выездной тимбилдинг облагаем взносами (письмо № 03-03-06/1/102094).
Мероприятие в выходной: письменное согласие работников и двойная оплата или другой день отдыха.
Помним, что письма Минфина не нормативные акты
Это прямо сказано, например, в письме от 03.08.2018 № 03-04-06/55047: разъяснения носят информационно-разъяснительный характер и не мешают налогоплательщику понимать нормы иначе. Но инспекции на практике опираются на эти письма. Отступайте от них, только если готовы спорить и у вас есть сильное обоснование.