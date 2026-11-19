Защита от атак — без НДС и с вычетом

Не будет признаваться объектом НДС безвозмездная передача товаров, работ, услуг, имущественных прав и имущества в пользование перечисленным в проекте военным и силовым структурам, МЧС и добровольческим формированиям для защиты людей или имущества от беспилотников и других средств поражения. Получение переданного нужно подтвердить документом, подписанным руководителем, командиром или уполномоченным лицом.

Ко второму чтению расширили другое исключение: без НДС можно будет бесплатно предоставлять питание и средства индивидуальной защиты:

людям в укрытиях, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или другом законном основании;

людям, устраняющим последствия атак на принадлежащих налогоплательщику объектах.

Первоначально речь шла только о питании в укрытиях. Для соответствующих операций сохранят право на вычет входного НДС. Новые положения распространят на операции с 1 октября 2026 года.

Также без НДС можно будет передавать любое имущество в государственную казну РФ, а не только недвижимость. Правило распространят на передачи с начала 2026 года.