В окончательной редакции масштабного налогово-бюджетного законопроекта № 617-9, подготовленной ко второму чтению, сохранили ряд первоначальных предложений и скорректировали или упразднили некоторые идеи после замечаний думского профильного комитета.
Пени с 91-го дня не повысят
Пониженный порядок начисления пеней организациям продлят на 2027 год. За каждый день просрочки будут применяться такие пени:
с 1-го по 30-й день включительно — 1/300 ключевой ставки ЦБ;
с 31-го по 90-й день включительно — 1/150;
с 91-го дня — снова 1/300.
Сейчас этот временный порядок действует до конца 2026 года. Без продления при просрочке свыше 30 дней применялась бы ставка 1/150 без последующего снижения. Поэтому повышение пеней в 2027 году не состоится.
6-НДФЛ с обособок — централизованно
С отчётных и налоговых периодов 2027 года организации с обособленными подразделениями по умолчанию будут сдавать 6-НДФЛ и годовые сведения о доходах работников по месту нахождения головной организации, а крупнейшие налогоплательщики — по месту соответствующего учёта.
Возможность отчитываться по месту обособок сохранится при подаче уведомления не позднее 1 марта текущего года. Прямого требования ежегодно подтверждать этот выбор в проекте нет. Для возврата к централизованной отчётности предусмотрено отдельное уведомление об отказе от ранее выбранного порядка.
Ускоренное возмещение НДС — бессрочно
Расширенный заявительный порядок возмещения НДС сделают бессрочным. Сейчас право на такое возмещение без банковской гарантии и поручительства имеют любые налогоплательщики, не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, если это касается НДС за периоды 2022–2026 годов. Ограничение по годам уберут.
При этом сумма возмещения не должна превышать уплаченную за прошлый год сумму налога. Платежи при перемещении товаров через границу и в качестве налогового агента в этот показатель не входят. На сумму превышения потребуется гарантия или поручительство. Для возмещения без ограничения по сумме нужно по-прежнему соответствовать суммовому критерию (от 2 млрд рублей за 3 года) или предоставить банковскую гарантию либо поручительство.
Защита от атак — без НДС и с вычетом
Не будет признаваться объектом НДС безвозмездная передача товаров, работ, услуг, имущественных прав и имущества в пользование перечисленным в проекте военным и силовым структурам, МЧС и добровольческим формированиям для защиты людей или имущества от беспилотников и других средств поражения. Получение переданного нужно подтвердить документом, подписанным руководителем, командиром или уполномоченным лицом.
Ко второму чтению расширили другое исключение: без НДС можно будет бесплатно предоставлять питание и средства индивидуальной защиты:
людям в укрытиях, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или другом законном основании;
людям, устраняющим последствия атак на принадлежащих налогоплательщику объектах.
Первоначально речь шла только о питании в укрытиях. Для соответствующих операций сохранят право на вычет входного НДС. Новые положения распространят на операции с 1 октября 2026 года.
Также без НДС можно будет передавать любое имущество в государственную казну РФ, а не только недвижимость. Правило распространят на передачи с начала 2026 года.
Другие послабления по НДС
В окончательном тексте предусмотрены:
культура и искусство: в норме об освобождении прямо назовут не только организации, но и ИП;
медизделия: для льгот можно будет использовать регистрационный номер и дату регистрации из государственного реестра как альтернативу регистрационному удостоверению;
общепит: в году начала деятельности организации и ИП смогут применять освобождение без ограничений, если в предыдущем году у них не было доходов от предпринимательской деятельности;
общепит с иностранными высококвалифицированными специалистами: при расчёте зарплатного критерия будут учитывать выплаты таким специалистам по справкам о доходах.
Сохранили и отмену специальной нормы о вычете НДС по «антиковидному» имуществу, безвозмездно передаваемому указанным в НК получателям.
Расходы на защиту от атак
В целях налога на прибыль можно будет учитывать:
питание и средства индивидуальной защиты для людей в укрытиях и при устранении последствий атак;
ремонт и содержание используемого в доходной деятельности имущества, переданного соответствующим структурам в безвозмездное пользование для защиты от атак;
стоимость предназначенного для такой защиты имущества, работ, услуг и имущественных прав, безвозмездно переданных предусмотренным проектом получателям;
оплату приобретаемых ими средств защиты;
экипировку, питание, обустройство и содержание мест размещения и дежурства подразделений, обеспечивающих защиту людей или используемого в доходной деятельности имущества.
Положения распространят на отношения с 1 января 2026 года. Расходы потребуется документально подтвердить.
Курсовые разницы: особый порядок продлят
Особый порядок признания положительных и отрицательных курсовых разниц по валютным требованиям и обязательствам продлят по 2029 год включительно. Для налога на прибыль такие разницы будут учитываться на дату прекращения или исполнения требования либо обязательства, а не по мере ежемесячного изменения курса.
Сохраняются уточнения по валютным ценным бумагам: вытекающие из них требования и обязательства не будут пересчитываться на последнее число месяца, пока срок предъявления к исполнению не наступил.
При реорганизации сэкономят на госпошлине
За регистрацию перехода права собственности на недвижимость при реорганизации будет применяться специальная пошлина 2 тыс. рублей независимо от формы реорганизации. Сейчас такая сумма предусмотрена только для преобразования. Ограничение исключат — это позволит сэкономить, например, при присоединении.
За несданную бухотчётность ИТ-льгот не лишат
Положение, связывавшее потерю пониженной ставки налога на прибыль и льготных тарифов взносов с непредставлением бухгалтерской отчётности, исключили. Комитет ранее предлагал решать этот вопрос через процедуру ИТ-аккредитации.
При этом вводится уточнение о профильных доходах: доступ к электронным книгам, другим электронным публикациям и графическим изображениям включат в перечень исключений при расчёте необходимой доли ИТ-доходов.
Переработали требования к переводам иностранных документов для налоговой: их потребуется представлять с русским переводом, но общего требования о нотариальном заверении всей документации по контролируемым сделкам в окончательном тексте нет. Отдельно предусмотрели право инспекции запросить надлежаще заверенный перевод, если его потребовал суд при рассмотрении налогового спора.