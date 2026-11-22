Кому положена компенсация

Освобождение касается только дистанционных работников в смысле Трудового кодекса: с трудовым договором или допсоглашением о дистанционной работе по статье 312.1 ТК РФ или при временном переводе на дистанционку по статье 312.9. Если человек иногда работает из дома по устной договорённости, абзац про дистанционщиков в статье 217 НК РФ к нему не применяется.

По статье 312.6 ТК РФ дистанционный работник может с согласия или ведома работодателя и в его интересах работать на своём или арендованном оборудовании. Тогда работодатель обязан выплачивать компенсацию за его использование и возмещать расходы, связанные с ним. Порядок, сроки и размер определяет коллективный договор, локальный нормативный акт, трудовой договор или допсоглашение. За задержку этой выплаты, как и любой другой, положены проценты по статье 236 ТК РФ.

Если размер в документах не закреплён, норматив 35 рублей не применяется вообще, остаётся только компенсация по документам.