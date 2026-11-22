Сотрудник работает из дома на своём ноутбуке и через свой домашний интернет. Работодатель обязан ему за это платить, а бухгалтеру нужно, чтобы выплата не обросла НДФЛ и взносами. Правило «35 рублей в день» известно с 2024 года, с 1 июля 2026 года оно распространилось и на взносы на травматизм, а вокруг интернета, дней удалёнки и отчётности до сих пор много вопросов.
Кому положена компенсация
Освобождение касается только дистанционных работников в смысле Трудового кодекса: с трудовым договором или допсоглашением о дистанционной работе по статье 312.1 ТК РФ или при временном переводе на дистанционку по статье 312.9. Если человек иногда работает из дома по устной договорённости, абзац про дистанционщиков в статье 217 НК РФ к нему не применяется.
По статье 312.6 ТК РФ дистанционный работник может с согласия или ведома работодателя и в его интересах работать на своём или арендованном оборудовании. Тогда работодатель обязан выплачивать компенсацию за его использование и возмещать расходы, связанные с ним. Порядок, сроки и размер определяет коллективный договор, локальный нормативный акт, трудовой договор или допсоглашение. За задержку этой выплаты, как и любой другой, положены проценты по статье 236 ТК РФ.
Если размер в документах не закреплён, норматив 35 рублей не применяется вообще, остаётся только компенсация по документам.
НДФЛ
Абзац двенадцатый пункта 1 статьи 217 НК РФ, действующий с 1 января 2024 года (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ), освобождает компенсацию дистанционному работнику за использование своего или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств. Вариантов два:
в размере, установленном документами работодателя, но не больше 35 рублей за каждый день дистанционной работы, без подтверждающих документов;
в сумме фактических расходов работника, подтверждённых документами.
Всё, что выплачено без документов сверх 35 рублей в день, облагается НДФЛ.
Обойти лимит, назвав выплату компенсацией за личное имущество по статье 188 ТК РФ, не получится. В письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40641 организация платила 50 рублей в день за компьютер и 30 рублей в день за электричество и интернет и спрашивала, можно ли 50 рублей освободить целиком по абзацу одиннадцатому пункта 1 статьи 217. Минфин развёл два основания: компенсация по статье 188 освобождается только при документах, подтверждающих использование имущества и расходы, а выплаты дистанционщику по статье 312.6 подпадают под абзац двенадцатый с его лимитом 35 рублей или документами. Эту позицию Минфин повторил в письме от 25.04.2025 № 03-04-06/41956.
Страховые взносы и травматизм
Для взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование действует то же правило по подпункту 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ: 35 рублей за день дистанционной работы или подтверждённые расходы.
С травматизмом до середины 2026 года было иначе. Отдельной нормы для дистанционщиков в Законе № 125-ФЗ не было, от взносов освобождались только документально подтверждённые расходы, а норматив без документов облагался. Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ добавил абзац семнадцатый в подпункт 2 пункта 1 статьи 20.2 Закона № 125-ФЗ, и с 1 июля 2026 года те же 35 рублей в день без документов взносами на травматизм не облагаются.
Значит, за январь-июнь 2026 года норматив должен был облагаться взносами на травматизм. Если их не начисляли, придётся доначислить взносы с пенями и сдать уточнённые ЕФС-1 за первый квартал и полугодие. С июля в зарплатной программе стоит поменять настройку этого начисления.
Налог на прибыль
Компенсацию учитывают в прочих расходах по подпункту 11.1 пункта 1 статьи 264 НК РФ, норма действует с 31 августа 2023 года. Пределы те же: норматив по документам работодателя, но не больше 35 рублей в день, или подтверждённые расходы.
Превышение над 35 рублями в налоговых расходах не учитывается, хотя в бухучёте оно сидит в расходах. Отсюда постоянное налоговое обязательство по ставке 25 %. Взносы, начисленные на превышение, в налоговые расходы идут как обычно.
Входит ли сюда интернет
В абзаце двенадцатом статьи 217 НК РФ интернет прямо не назван, там «оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства». Но Минфин в письме № 03-04-06/40641 рассматривал 30 рублей в день за электричество и интернет именно как расходы, связанные с использованием компьютера дистанционщиком, то есть в рамках того же абзаца. Ещё раньше, в письме от 06.11.2020 № 03-04-06/96913, Минфин прямо писал о возмещении расходов на связь, но тогда речь шла только о документально подтверждённых суммах.
Поэтому при компенсации нормативом в ЛНА стоит прямо указать, что выплата покрывает и оплату доступа в интернет.
Что считается днём дистанционной работы
Считаются только дни, когда сотрудник фактически работал дистанционно. Отпуск, больничный и выходные без работы в норматив не входят. День в офисе или на технике компании тоже не входит: компенсировать за своё оборудование в этот день нечего.
Отдельного кода для дистанционной работы в формах Т-12 и Т-13 нет, поэтому компании вводят свой код в табеле или ведут отдельный график. Без такого учёта норматив нечем подтвердить.
Пример расчёта
В ЛНА записано: 50 рублей за каждый день дистанционной работы, документы не требуются. В ноябре 2026 года 20 рабочих дней, и все 20 сотрудник работал из дома.
Начислено: 50 × 20 = 1 000 рублей.
Не облагается: 35 × 20 = 700 рублей.
Облагается: 300 рублей. НДФЛ 13 %: 39 рублей. Взносы, включая травматизм, начисляются на те же 300 рублей по вашим тарифам.
В расходах по налогу на прибыль: 700 рублей компенсации плюс взносы с 300 рублей.
Постоянное налоговое обязательство: 300 × 25 % = 75 рублей.
Проводки и отчётность
Дт 20 (26, 44) Кт 73: начислена компенсация. Иногда её ведут через счёт 70, но компенсация не оплата труда, поэтому счёт 73 точнее.
Дт 73 Кт 68: удержан НДФЛ с превышения.
Дт 20 (26, 44) Кт 69: начислены взносы с превышения.
Дт 99 Кт 68: постоянное налоговое обязательство с превышения.
Дт 73 Кт 51: выплачена компенсация.
В 6-НДФЛ необлагаемая часть не попадает. Превышение показывают с кодом дохода 2018, он действует с 20 февраля 2024 года по приказу ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/3@. Превышение не является оплатой труда, поэтому датой получения дохода считается день выплаты по подпункту 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ.
В РСВ вся сумма компенсации показывается в строке 030, а необлагаемая часть в строке 040 приложения 1 к разделу 1. С июля 2026 года необлагаемую часть отражают и в ЕФС-1 по травматизму, в подразделе 2.1.
Пример пункта ЛНА
«Работнику, выполняющему трудовую функцию дистанционно и использующему с согласия или ведома работодателя принадлежащие ему или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, выплачивается компенсация за их использование и возмещаются расходы, связанные с их использованием, включая оплату доступа к сети Интернет, в размере 35 рублей за каждый день выполнения трудовой функции дистанционно. Выплата производится одновременно с заработной платой за вторую половину месяца на основании табеля учёта рабочего времени».
Если в ЛНА записать больше 35 рублей, всё сверх них облагается, и в учёте появляется постоянная разница, как в примере выше.
А как вы отмечаете дни дистанционной работы в табеле: своим кодом, отдельным графиком или как-то иначе?