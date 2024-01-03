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Бухгалтерская отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 4 квартал (год) 2023 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 4 квартал 2024 года.
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Отчетность организаций на УСН и ЕСХН находится здесь, ИП на ОСНО, УСН, ЕСХН и ПСН здесь 2.

Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на 2024 годы по всем налогам. Обратите внимание, что изменились сроки сдачи отчетности и уплаты налогов. Срок сдачи отчетности привязан к 25 числам, а уплаты налогов, сборов и взносов - к 28 числам. Сроки уплаты можно найти в нашем календаре.

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить “а что писать в строчке 050”, почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

Бухгалтерская отчетность

Срок сдачи 1 апреля, т.к. 31 марта выходной. Сдается только в электронном виде! Обратите внимание! Балансы в статистику не сдаются!

  1. Бухгалтерский баланс.

  2. Отчет о финансовых результатах.

  3. Отчет об изменениях капитала.

  4. Отчет о движении денежных средств.

  5. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Организации, имеющие право применять упрощенный бухучет, могут сдавать упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств (но тоже только в электронном виде!).

Форматы представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов утверждены Приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@.

Отчетность по налогам и взносам

  1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006( ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 25 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Новая форма! Налог уплачивается не позднее 28 марта.

  2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 января (потому что 28 выходной), 28 февраля и 28 марта.

  3. Декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@, порядок заполнения в ред. от 16.08.2023) – срок сдачи 26 февраля, так как 25 выходной. Новый срок сдачи декларации! Сдается в налоговую инспекцию. Срок уплаты налога не позднее 28 февраля.

  4. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 25 января. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Новая форма! Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.

  5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что может сдаваться другая форма - рекомендованная. Подробности тут: https://www.klerk.ru/buh/news/581966/.

  6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) -26 февраля, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что с 2024 года подается два уведомления в месяц по НДФЛ! Налог так же перечисляется два раза.

  7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

  8. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

  9. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 1 квартале 2024 г.

  1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 26 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март можно не сдавать, данные будут в РСВ за 1 квартал!

  2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2024), 5 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2024), 26 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02.2024 по 22.02.2024 и страховым взносам за январь), 5 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 29.02.2024), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2024 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 28 февраля, 4 марта, 28 марта. Все сроки по НДФЛ есть тут.

  3. ЕФС-1 2, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 27 февраля и 27 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

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