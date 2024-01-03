Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 4 квартал (год) 2023 года

Сроки и особенности отчетности организаций, использующих системы налогообложения УСН (упрощенную систему налогообложения) и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) за 2023 год.

Отчетность организаций на ОСНО находится здесь, отчетность ИП по всем системам налогообложения здесь.

Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на 2024 годы по всем налогам. Срок сдачи отчетности привязан к 25 числам, а уплаты налогов, сборов и взносов - к 28 числам. Сроки уплаты можно найти в нашем календаре.

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить “а что писать в строчке 050”, почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

Бухгалтерская отчетность

Срок сдачи 1 апреля, т.к. 31 марта выходной. Сдается только в электронном виде! Обратите внимание! Балансы в статистику не сдаются!

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Организации, имеющие право применять упрощенный бухучет, могут сдавать упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств (но тоже только в электронном виде!).

Форматы представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов утверждены Приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@.

Отчетность по налогам и взносам

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006( ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 25 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Новая форма! Налог уплачивается не позднее 28 марта. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 января (потому что 28 выходной), 28 февраля и 28 марта. Декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@, порядок заполнения в ред. от 16.08.2023) – срок сдачи 26 февраля, так как 25 выходной. Новый срок сдачи декларации! Сдается в налоговую инспекцию. Срок уплаты налога не позднее 28 февраля. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 25 января. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Новая форма! Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что может сдаваться другая форма - рекомендованная. Подробности тут https://www.klerk.ru/buh/news/581966/. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) -26 февраля, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что с 2024 года подается два уведомления в месяц по НДФЛ! Налог так же перечисляется два раза. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 1 квартале 2024 г.

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 26 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март можно не сдавать, данные будут в РСВ за 1 квартал! Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2024), 5 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2024), 26 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02.2024 по 22.02.2024 и страховым взносам за январь), 5 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 29.02.2024), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2024 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 28 февраля, 4 марта, 28 марта. Все сроки по НДФЛ есть тут. ЕФС-1 2, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 27 февраля и 27 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.