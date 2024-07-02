Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год

УСН

1. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.



2. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.



3. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.



4. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 2 квартал. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса 29 июля (т.к. 28 выходной).



5. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



6. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.



7. Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты 29 июля (т.к. 28 выходной).

ЕСХН

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (т.к. 28 июля выходной), 28 августа и 30 сентября (т.к. 28 сентября выходной).



2. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.



3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.



4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.



5. Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса 29 июля (т.к. 28 выходной).



6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.



8. Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты 29 июля (т.к. 28 выходной).



Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 3 квартале 2024 г.



1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).



2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2024), 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2024), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2024 и страховым взносам за июль), 4 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2024), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2024 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет: 5 июля, 28 июля, 7 августа, 28 августа, 5 сентября, 28 сентября.



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК