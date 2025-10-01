Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года

УСН

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 ( Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г. ) – срок сдачи 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 28 ноября и 29 декабря (т.к. 28 декабря выходной). Организации с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают. 2. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам. 3. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 9 месяцев. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ . Сдается в ИФНС не позднее 27 октября, т.к. 25 выходной. Срок уплаты аванса за 9 месяцев - 28 октября. 4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 ( Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ , ред. от 13.09.2024) - срок сдачи 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных. 5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ( Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ , ред. от 09.01.2024) - 27 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию. 6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2025 г. ( Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@ ). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 октября, т.к. 25 выходной. . Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! 7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 октября. 8. Уведомление об исчисленных налогах за 3 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 27 октября, т.к. 25 выходной. . Срок уплаты не позднее 28 октября.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 4 квартале 2025 г

1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 27 октября (за сентябрь) и 25 ноября (за октябрь).



2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 октября (по НДФЛ, удержанному с 23.09 по 30.09.2025), 27 октября (по НДФЛ, удержанному с 1.10 по 22.10.2025), 5 ноября (по НДФЛ, удержанному с 23.10 по 31.10.2025), 25 ноября (по НДФЛ, удержанному с 01.11 по 22.11.2025 и страховым взносам за октябрь), 3 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.11 по 30.11.2025), 25 декабря (по НДФЛ удержанному с 01.12 по 22.12.2025 и страховым взносам за ноябрь), 30 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.12.2025 по 31.12.2025). Сроки перечисления в бюджет: 6 октября (т.к. 5 выходной) , 28 октября, 5 ноября, 28 ноября, 5 декабря, 29 декабря (т.к. 28 выходной), 30 декабря. Обратите внимание на дополнительное уведомление по НДФЛ и уплату его!



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 27 октября, 25 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.