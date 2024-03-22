Вечные ценности — золото. Про инвестиции в золото и налоги

Из статьи вы узнаете, как платить налоги при инвестициях в золото. Как изменилась стоимость золота в России за 10 лет. Каковы прогнозы аналитиков в отношении изменения мировых цен на золото.

Приветствую вас дорогие читатели, на связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня благодаря одному из моих клиентов, появился этот пост о золоте. Захотели приобрести настоящий актив? Вложиться в золото — это не только выгода, это и целая стратегия. Давайте разберемся, почему так.

Небольшой экскурс в историю

Первые золотые монеты появились в VII-VI веках до н.э. в Лидии (современная Турция). Однако использование золота в качестве драгоценного металла для украшений и торговли существовало еще задолго до этого.

Упоминания о золоте можно найти в древних текстах различных цивилизаций. Например, в древнеегипетских пирамидных текстах, датируемых приблизительно XXVII веком до н.э., упоминается золото как ценный металл и символ божественности. В древней индийской и китайской культуре также существовали упоминания о золоте как символе богатства и благополучия.

Таким образом, золото играло значительную роль в истории человечества как ценный металл и объект поклонения с древних времен. Но и сейчас золото не теряет своей актуальности.

«Золото является средством сохранения ценности, которое имеет тысячелетнюю историю, и которое будет существовать еще столько же. С другой стороны, биткоин... создавался с приданием ему свойства золота, которое ограничено... его поставки будут сокращаться. На этом сходство заканчивается... Золото — это средство для долгосрочного сохранения капиталов от обесценивания, которое происходит из-за роста инфляции. Стоимость биткоина растёт только за счет веры в него... Криптовалюта похожа больше на социальный актив, но никак не на драгоценный металл.» Чарли Моррис (Charlie Morris) — главный эксперт по инвестициям в компании Newscape Capital (интервью LBMA, 2018)

История золотых монет Российской империи берет свое начало с реформы монетного дела, Петра I. Именно ему удалось ввести в обращение первую русскую золотую монету. Первой из таких монет стал червонец, не имевший номинала и чеканившийся на Кадашевском монетном дворе в 1701 году, символизируя новую эру в истории денежной системы России.

Как изменилась цена золота за последние 10 лет:

на 01.01.2014 г. стоимость 1 гр золота в рублях — 1261.58

на 01.01.2024 г. стоимость 1 гр золота в рублях — 5 886-06

на 22.03.2024 стоимость 1 гр золота в рублях — 6377.97

Информация с сайта - mfd.ru

Что с мировыми ценами на золото в 2024 году

Цены на золото в 2024 году стремительно растут, достигнув исторических максимумов — 2153,55 за тройскую унцию. Это вызвано ожиданиями рынка по поводу снижения процентных ставок и увеличенным спросом со стороны мировых центральных банков.

В январе 2024 года крупнейшие центробанки увеличили золотые резервы, что существенно превысило предыдущие покупки. Спрос на физическое золото среди россиян также растет, особенно за счет освобождения от НДС на покупку золотых слитков.

Резкий рост цен на золото связан с заявлением председателя Федеральной резервной системы США о возможном снижении процентной ставки. Казначейские облигации США в периоды низких процентных ставок становятся менее привлекательными, что делает золото более конкурентоспособным.

Прогнозы говорят о дальнейшем росте цен на золото. Важным способом инвестирования в золото является приобретение золотых монет, акций золотодобывающих компаний, а также инвестиции в биржевые паевые инвестиционные фонды на золото. Можно предположить, что к 2030 году курс золота дойдет до отметки в 3000 долларов за унцию,

Как инвестировать в золото в России

Инвестирование в золото в России предоставляет различные возможности для покупки, продажи и управления драгоценным металлом. Вот несколько основных способов инвестирования в золото:

1. Приобретение физических золотых слитков и монет: В России можно купить физические золотые слитки или инвестиционные монеты через специализированные организации, банки или ювелирные магазины. Это позволит вам физически владеть золотом.

Ограничений по приобретению золотых слитков нет. В продаже есть мерные слитки массой от 1 г до 1 кг. Их технические характеристики и стандарты утверждены государством и указаны в ГОСТ Р 51572-2020.

2. Открытие металлического счета в банке: Некоторые банки в России предлагают услугу открытия металлического счета, на котором можно хранить золото в электронном виде. Это удобный способ владения драгоценным металлом без необходимости физического хранения.

Из минусов - металлический счет не попадает под действие системы страхования вкладов, большой спред на продажу и покупку.

3. Инвестирование через ETF и другие фонды: В России доступны инвестиционные фонды, специализирующиеся на золоте, включая ETF (биржевые фонды), ПИФы и другие инструменты. Инвестирование через фонды позволяет получить доступ к изменениям цен на золото без необходимости непосредственной покупки металла.

4. Покупка акций золотодобывающих компаний: Инвестирование в акции компаний, занимающихся добычей золота, может быть еще одним способом получения дохода от роста цен на драгоценный металл.

5. Участие в фьючерсных операциях на золото: Для более опытных инвесторов доступна возможность участия в торговле фьючерсами на золото на биржевых площадках.

6. Момент покупки физического золота: Крупные банки предлагают разнообразные слитки — от 1 грамма и выше. Приобретая, не забудьте получить сертификат — он пригодится при последующей реализации.

Прежде чем приступать к инвестированию в золото, важно тщательно оценить свои финансовые возможности, цели и риски, а также проконсультироваться с финансовым консультантом или специалистом в области инвестиций.

Где хранить? Золото можно хранить в банковской ячейке или в домашних условиях. В банке возможно безопаснее, но придется платить за ячейку.

Налоговые ответы:

Продавая золото, помните о НДФЛ — ваш доход облагается этим налогом. База для расчета — разница между ценой покупки и продажи. Но есть хитрость: владея слитком более трех лет, вы свободны от налогообложения.

Основание — п. 17.1 ст. 217 НК.

А вот НДС платить не придется. С 1 марта 2022 года покупка золотых слитков в банках больше не облагается НДС.

Основание — Федеральный закон № 47‑ФЗ от 09.03.2022.

Остались вопросы, напишите мне. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Больше фишек по налогам в телеграм.