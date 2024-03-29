Как ИП не слететь с патента и другие хитрости, связанные с патентной системой налогообложения

Как ИП не оказаться на грани лишения преимуществ патентной системы налогообложения. Узнайте из статьи, как соблюдать установленные лимиты и о возможностях сэкономить. А также выясните как оптимально снижать размер платежей по патенту на страховые взносы.

Приветствую дорогие читатели! Сегодня я подготовила для вас статью традиционно на основе запроса одного из клиентов.

Патент вторая по простоте после налога на профессиональный доход (НПД) система налогообложения для физлиц. Декларации сдавать не требуется, как и считать налог самостоятельно. Однако, чтобы сохранить право на патент, важно контролировать соблюдение лимитов.

Кстати, правильно говорить патЕнт . через букву «Е» во втором слоге, т.е. как пишется, так и говорится. Произношение буквы «Э» в этом слове однозначно является неверным. По мне, это из той же оперы, что и звОнит, лОжит, пОльта, ихние и т.д.

Как самостоятельно прикинуть стоимость патента

На помощь к вам придет калькулятор расчета патента на сайте ФНС. Удобная вещь, сама в работе пользуюсь постоянно в налоговом планировании и своим клиентам рекомендую. У калькулятора понятный интерфейс, простое заполнение для автоматического расчета налога.

Лимиты на ПСН, действующие в 2024 году

В 2024 году для патентной системы налогообложения установлены определенные ограничения:

лимит выручки составляет 60 млн рублей в год.

применять ПСН могут только ИП с численностью не более 15 человек.

юрлицам покупка патента недоступна.

Как сэкономить на патенте с помощью «налоговых каникул»

Прежде всего проверьте, нет ли в вашем регионе налоговых каникул для осуществляемого вида деятельности. Во время налоговых каникул ИП могут применять ставку 0%. Если вы подпадаете под региональную программу, то вам повезло и с оптимизацией можно сильно не заморачиваться.

Регионы самостоятельно устанавливают право на налоговые каникулы (п. 4 ст. 346.20, п. 3 ст. 346.50 НК). Льгота 0% действует до 31.12.2024 г.

Life hack (полезный совет) — если сняться с учета в качестве ИП и зарегистрироваться вновь, то каждый раз вы сумеете получать налоговые каникулы и применять ставку 0% повторно (п. 14 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда 04.07.2018, письма Минфина от 15.05.2023 № 03-11-11/43802, от 22.03.2019 № 03-11-11/19514).

Как считается лимит по выручке на патенте

Учитывайте доходы только по фактическому поступлению денег на счет или в кассу. При безналичной оплате товаров смотрите на дату прихода средств от банка-эквайера, а не на дату продажи. Для сравнения с лимитом учитывайте только доходы от реализации, не включая внереализационные поступления.

При сочетании ПСН и ОСНО или ЕСХН в рамках патента возможен заработок в размере 60 млн рублей. Доход от бизнеса на ОСНО (ЕСХН) не учитывается при сравнении с лимитом.

То есть совмещая патент с ОСНО или ЕСХН выгодно, потому что общая годовая сумма дохода может быть больше 60 млн рублей, но по деятельности на патенте не должна превышать 60 млн. руб.

Чтобы было понятнее, пример: ИП Бубликов совмещает ПСН и ОСНО. За год он получил выручку: от деятельности на ОСНО — 40 млн рублей; от деятельности на годовом патенте — 50 млн рублей. С лимитом 60 млн рублей сравнивается только доход от патентной деятельности. У ИП он соблюден (50 млн рублей меньше 60 млн рублей). ИП правомерно применял ПСН. Несмотря на то, что годовая его выручка по всем видам деятельности составила 90 млн рублей.

При совмещении ПСН и УСН в рамках патента и упрощенки можно зарабатывать до 60 млн рублей всего. То есть общая выручка на ПСН+УСН не должна быть больше 60 млн рублей (абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК).

Например,

если ИП Бубликов заработает за год на УСН 30 млн рублей и на ПСН 40 млн рублей с патента он слетит, потому что всего он за год его выручка составила 70 млн рублей. А это больше лимита в 60 млн рублей.

Заявление на УСН лучше всегда подавать одновременно с покупкой патента

Ведете несколько видов деятельности, один из которых не подпадает под патент. Тогда бизнес, который не подходит для ПСН, можно перевести на УСН. В противном случае, если вы слетите в патента или осуществите какую-то операцию, не связанную с патентной деятельностью, придется платить НДФЛ 13-15% и НДС 20%.

В таком случае вам придется раз в год сдать декларацию по УСН, но это лучше, чем попасть на налоги по ОСНО.

Хитрости как не слететь с патента по выручке

На практике часто используется договор займа. Причем его применение может быть предусмотрено и для того, чтобы впихнуть в патентную деятельность выручку, полученную после окончания срока действия патента. Так и для того занизить выручку с помощью займа.

Обращаю ваше внимание на то, что, если контролеры сумеют доказать фиктивность займа вам грозят доначисления.

Получение оплаты от контрагента после окончания действия может привести к уплате подоходного налога или единого налога по УСН. При использовании схемы с займом ИП проводит поступление выручки и заключает с покупателем договор займа, в котором он займодавец. В этом случае выручка будет поддаваться патентной системе налогообложения, а возвращенные займы не будут считаться доходом для индивидуального предпринимателя, когда покупатель фактически оплатит вам за товары, работы, услуги. По сути, в такой ситуации вы финансируете себе покупку, пока действует срок патента.

Вторая модификация, вместо сверхлимитной выручки покупатель выдает поставщику займ, тем самым первому удается не слететь с патента.

Эта модель простая ее применяют и на УСН, и на ОСНО, но и налоговики об этом способе прекрасно осведомлены.

Третий вариант использование в расчетах векселя. При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги), права векселя датой получения дохода у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

Лимит превышен, с какого момента теряется право на патент

Право на патент пропадает с начала налогового периода, на который покупался патент. Что означает, если предприниматель утратил право на ПСН, то налоги считаются так будто патент он изначально не приобретал. Это опасная и неприятная ситуация, поэтому необходимо следить за соблюдение лимитов на ПСН.

Сроки утраты права на патент зависят от срока его действия. Если патент выдан на год, то право на него пропадает с начала календарного года в случае утраты (п. 1 ст 346.49 НК).

Если патент выдан на срок менее года, то право на него утрачивается с даты окончания срока его действия в соответствии с пунктом 2 статьи 346.49 НК.

Если у индивидуального предпринимателя за год было два патента на один вид деятельности, то право на патент пропадает с даты начала второго патента в соответствии с позицией Минфина, как указано в письме № 03-11-11/59523.

Если у ИП действуют два патента, не завершивших свое действие, то право на патент пропадает с наиболее ранней даты начала действия одного из патентов, согласно письму от ФНС от 27.01.2022 № СД-4-3/899@.

Если не уверены в выручке, то покупайте несколько патентов

Этот многим известный способ оптимизации прекрасно зарекомендовал себя на практике. Суть его в следующем. Если доходы предпринимателя ожидается, что превысят 60 млн рублей, рекомендуется приобрести несколько краткосрочных патентов на один вид деятельности.

Когда применяется патент, налоговый период составляет календарный год. Однако, если патент выдан на месяц, три месяца или шесть месяцев, налоговый период будет равен сроку, на который патент был выдан.

Например, предприниматель приобретает патент на полгода с начала января и затем дополнительно на три месяца с начала июля по тому же виду деятельности. Если предприниматель превысит лимит доходов в августе, его налог будет пересчитан с июля.

Способы не превысить патент по численности

При расчете средней численности работников для применения ПСН следует учитывать всех работников, занятых на всех видах патентной деятельности, несмотря на количество полученных патентов. Работники, занятые на других режимах налогообложения, не учитываются.

Но при расчете численности не учитываются самозанятые.

Важно отметить, что заключение договоров с самозанятыми не влияет на среднюю численность работников на патенте. Но необходимо внимательно отслеживать различия между трудовыми и гражданско-правовыми договорами, чтобы избежать переквалификации договоров и доплате налогов.

Как уменьшить патент на страховые взносы

ИП на патентной системе имеют возможность уменьшить налог на фиксированные и дополнительные взносы без. Важно отметить, что правила для расчета взносов различаются в зависимости от наличия у ИП работников.

ИП без персонала могут уменьшить налог на взносы до нуля, включая все фиксированные и дополнительные взносы за текущий календарный год.

❗️Важный нюанс — уменьшить налог можно до момента оплаты взносов за себя ( п.1.2 ст. 346.51 НК). Такое правило начало действовать с прошлого года, но многие к нему еще не привыкли.

Причем на фиксированные взносы за 2023 год уменьшить патент в 2024 году нельзя, даже если вы оплатите их в этом году. А вот на 1% доп.взносов за 2023 год, оплаченных в 2024 уменьшить патент 2024 года можно.

Обратите внимание, на погашенную недоимку по взносам за 2022 год патент за 2024 год можно. А вот на погашенную недоимку фиксированных взносов за 2023 год патент 2024 года не уменьшается.

ИП с сотрудниками могут уменьшить налог лишь на половину (на 50% от стоимости патента). Предусмотрено, что вычет можно сделать в рамках всех взносов, которые подлежат уплате за год, на который данный патент действует.

Уменьшение налога на взносы за работников возможно только после полной оплаты взносов и подачи соответствующего уведомления или РСВ. Снижение налога не может превышать 50% от общей суммы налога, даже при наличии только одного работника. После выполнения всех требований, налоговая служба учтет взносы и вы сможете уменьшить налог.

Чтобы уменьшить налог на взносы за себя и сотрудников, необходимо своевременно подать уведомление в соответствующую ИФНС. В случае возникновения вопросов или отказа в зачете взносов, вы можете обратиться за консультацией или поддержкой к налоговым специалистам.

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