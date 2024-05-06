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Ольга Ульянова

Новый режим налогообложения для тех, кто дробит бизнес

Из статьи вы узнаете о решении Правительства, которое должно помочь тем, кто искусственно дробит бизнес, потому что не готов переходить с упрощенки на общий режим и работать с НДС.
Новый режим налогообложения для тех, кто дробит бизнес

Приветствую вас дорогие читатели. На связи Ольга Ульянова аудитор

В настоящее время одним из основных направлений моей деятельности наряду с внутренним аудитом, является консультирование по легальной оптимизации налогообложения. Поэтому для меня крайне важно следить за новостями, связанными с дроблением бизнеса, учитывая частые запросы клиентов  понимания ситуации в этом направлении. К написанию этой статьи меня тоже подтолкнула клиентка из г. Москвы.

Общий режим налогообложения в сравнении с упрощенным обходится в разы дороже. После отмены ЕНВД некоторым предпринимателям пришлось полностью пересматривать свою бизнес-модель, имеются даже те игроки, которые вынуждены были покинуть рынок.

По сути, предприниматели оказались заложниками ситуации, вынуждающей их применять как легальные способы разделения бизнеса, так и откровенно нарушающие нормы законодательства. 

Одновременно ФНС сетует на то, что бюджет не дополучает налогов из-за дробления бизнеса в объеме 500 млрд рублей. Такая цифра была посчитана за 6 последних лет.

Громкие дела, связанные с дроблением бизнеса, лишь подливали масла в огонь. Причем уголовную ответственность за дробление может получить не только директор, но и главбух, об этом я недавно писала здесь.

Откуда взялась идея о новом налоговом режиме

Изначально в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию для некрупного бизнеса, который использовал дробление для оптимизации налогов.

После чего на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей руководитель ФНС России Даниил Егоров анонсировал, что решение должно появиться к маю 2024 года.

На сегодняшнее время стали известны некоторые детали предстоящих изменений.

Чтобы сделать переход с УСН на ОСНО более плавным применяется прогрессивная шкала УСН

В 2024 году сохраняется право на упрощенку:

  • при выручке до 199,35 млн рублей применяются обычные ставки, с учетом льготных по регионам, на УСН «доходы» (от 1% до 6%) и  на УСН «доходы минус расходы» (от 5% до 15%);

  • при выручке более 199,35 млн рублей  до 265,8 млн рублей придется применять ставку до 8% на УСН «доходы» и 20% на УСН «доходы минус расходы» до того момента, пока доход не превысит 265,8 млн рублей. 

Бизнесмены с выручкой более 265,8 млн рублей обязаны переходить на ОСНО и платить НДС (20%) + налог на прибыль (20%) или НДФЛ (13-15%).

Также важно соблюдать лимит по численности персонала 100 чел. для обычных ставок и 130 чел. для повышенных. А также лимит стоимости основных средств - 150 млн рублей (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 и п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

На практике подобное решение не давало нужного экономического эффекта. Имеются бизнесмены, у которых выручка составляет более 300 -500 млн рублей и даже миллиард рублей, но им не выгодно переходить на ОСНО. 

Новый налоговый режим должен способствовать плавному переходу с УСН на ОСНО

В настоящее время известно, что планируется следующий плавный переход: 

  • при доходах до 150 млн рублей  УСН «доходы» 6%, УСН «доходы минус расходы» 15%,

  • при доходах от 150 млн рублей до 400 млн рублей УСН «доходы» 8%, УСН «доходы минус расходы» 16%,

  • при доходах от 400 млн. рублей до 800 млн рублей УСН «доходы» 10%, УСН «доходы минус расходы» 18%,

  • при доходах от 800 млн рублей  до 2 миллиардов рублей УСН «доходы» 15%, УСН «доходы минус расходы» 20%. 

И только когда выручка достигнет 2 миллиардов рублей придется в обязательном порядке переходить на ОСНО. 

Ставки увеличиваются неравномерно, очень важно уделить должное внимание налоговому планированию перед внедрением налогового режима и перехода на него. Кроме того, некоторые окажутся в менее выгодной ситуации чем сейчас. Все нужно обязательно просчитывать на цифрах. 

Как будет называться новый налоговый режим

Кстати, интересно как его назовут? Расскажите в комментариях ваши варианты и прогнозы.

Мне нравятся варианты:

Как будет называться новый налоговый режим

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А какие вы предполагаете варианты? Может знаете о каких-то инсайдах по данной теме, поделитесь в комментариях?

Дополнительные выгоды от внедрения нового режима

Планируется отмена лимитов по численности персонала и стоимости основных средств. 

Для некоторых бизнесменов подобное решение может стать без преувеличения «спасательным кругом». 

Например, бизнесмены, занимающиеся арендным бизнесом, смогут вздохнуть спокойно, у них не так часто происходит превышение лимита выручки, но встречается приближение к лимиту по стоимости основных средств.

У торговых предприятий другая боль – превышение лимита по численности персонала, хотя нередко и по выручке тоже.

Из интересных нововведений налогового режима – он может включать определение общего доходного лимита для групп компаний с одним видом деятельности и применении прогрессивных ставок. Что отражает увеличение внимания со стороны государства к проблеме дробления бизнеса, о чем следует задуматься тем, кто рассчитывает на незаметность при таких действиях. 

Подобные инициативы свидетельствуют о намерении государства ужесточить контроль за взаимосвязанными компаниями и ИП, которые занимаются дроблением бизнеса.

Новый режим предположительно разработают уже в этом году. А вот возможность технического перехода станет доступна с 2025 года.

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Комментарии

6
    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Усно - и точка!😄

      👍

      если честно я тоже не совсем поняла, почему анонсируют новый режим налогообложения, хотя по своей сути это расширение УСН, но с оговорками и дополнительными условиями.

      Кстати, не удивлюсь, если появится еще и возможность что-то вести напрямую ФНС и будет что-то гибридное похожее на АУСН. Еще время есть для того, чтобы изощриться в данном направлении у законотворцев.

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        Да они сами запутаются мне кажется. Столько параметров надо учитывать🤓

        Кстати, не удивлюсь, если появится еще и возможность что-то вести напрямую ФНС и будет что-то гибридное похожее на АУСН

        Двигают в сторону самого глобального аутсорсинга) АутФНС😃

Ольга Ульянова

Новый режим налогообложения для тех, кто дробит бизнес

Из статьи вы узнаете о решении Правительства, которое должно помочь тем, кто искусственно дробит бизнес, потому что не готов переходить с упрощенки на общий режим и работать с НДС.

Новый режим налогообложения для тех, кто дробит бизнес
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