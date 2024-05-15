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Ольга Ульянова
Дробление бизнеса

Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы

Из статьи вы узнаете историю главбуха из Санкт-Петербурга Анны Филимоновой, которая из-за схем собственницы бизнеса получила уголовную судимость и миллионные долги.
Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы

Приветствую, дорогие читатели! Ольга Ульянова аудитор на связи. Сегодня я поделюсь с вами историей о сломанной судьбе и карьере главного бухгалтера Анны из Северной столицы.

В прошлом я сама занимала ответственную должность главбуха в штате, сталкивалась с работодателями, готовыми на незаконные действия. Порой их подход шокировал меня, и в таких ситуациях я предпочитала завершение сотрудничества. Для меня никакие финансовые перспективы и преференции не стоят высокого риска уголовной ответственности.

Помню, как перед глазами всплывали новостные репортажи с главным бухгалтером в наручниках, которого обвиняли в махинациях. Примерно, как на картинке:

Я решительно не хотела оказаться в подобной ситуации. Мой выбор всегда был ясным и уверенным — не рисковать своей свободой и безопасностью ради чьих-то сверхдоходов.

Сегодняшняя история покажет, что главная героиня рассказа Анна, возможно, не сумела объективно оценить свои риски и порядочность работодателя. Хотя, глубже изучив ситуацию, я пришла к выводу, что суть проблемы не всегда настолько очевидна, как кажется на первый взгляд. Приглашаю вас окунуться в историю и сделать собственные выводы

Расследование деятельности компании «СПб-Турс» и вскрытие налоговых махинаций стало в свое время громким событием в бизнес-среде Санкт-Петербурга. СМИ пестрили заголовками: «В Петербурге вынесен приговор гендиректору и главбуху турфирмы за аферы». Как утверждали некоторые источники фирма «СПб-Турс» являлась своего рода визитной карточкой Северной столицы и обслуживала  иностранных туристов, прибывающих в Петербург на круизных лайнерах. 

Эта история началась почти десять лет назад, когда главный бухгалтер Анна Филимонова вела учет четырех туристических компаний (ООО «СПб-турс», ООО «Турсервис СПб», ООО «СПб-ТУРС», ООО «Турсервис») с по января 2015 г. по апрель 2017 г. Согласно материалом дела платили ей тогда за ведение учета - 70 000 рублей. 

Все предприятия занимались туристическим бизнесом через единый сайт, имели схожие названия, привязанные к общему бренду, у них был общий директор, одинаковый IP-адрес, их расчетные счета открыты в одном банке, что указывает на кустарное дробление бизнеса. 

Важно отметить, что раздробленные компании были зарегистрированы до того, как главный бухгалтер Анна Филимонова начала вести в них учет. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что разработчиком незаконной схемы дробления бизнеса она не являлась.

 В 2016 году прошла выездная налоговая проверка (ВНП), только один год из трех проверяемых лет приходился на период работы в бизнесе бухгалтера Филимоновой.  По результатам проверки доначислили налоги, а в 2017 главбух уволилась.

Со слов главбуха она предложила директору доплатить налоги по общей системе налогообложения сразу же после изучения решения по ВНП. Но директор видимо пожадничала, обратилась в консалтинговую компанию, чтобы снизить доначисления. Однако у нее не получилось избежать санкций и обязательств доплаты налогов. Речь о налогах на сумму порядка 100 млн. руб.

Вначале к уголовной ответственности по классике планировалось привлечь только директора. Однако защита собственницы туристических фирм Виктории Ротер выступила с ходатайством о привлечении главбуха Анны Филимоновой к ответственности и уплате около 120 млн рублей в виде налогов и штрафов

Важный нюанс, который стал для главбуха роковым

Анна, пришедшая на допрос под давлением следователей, запуталась. Она утверждала, что никогда не участвовала в схемах и предупреждала директора о приближении к максимальным лимитам по упрощенной системе налогообложения. Однако, вместо того чтобы избежать подозрений, эти слова стали основанием для уголовного преследования.

Следователи рассматривали показания Анны как признание в причастности к незаконным действиям, утверждая, что она предупреждала директора о необходимости перераспределения прибыли, когда сумма выручки достигала лимита. Следовательно сама о них знала, но продолжала работать. Это послужило основой обвинений и привлечения ее к уголовной ответственности.

Юристы считают, если бы Анна не упомянула о предупреждениях директора относительно лимитов по УСН, она бы не оказалась под уголовкой.

Фото Анны Филимоновой из интернета

Некоторые коллеги приходят к выводу, что директриса превратила главного бухгалтера в «козла отпущения», чтобы уменьшить свою персональную ответственность. Владелица турфирмы могла бы погасить налоговые задолженности компании и остановить уголовное преследование. Тем не менее, на суде Виктория Ротер не отступала от своей позиции и продолжала обвинять своего бывшего главного бухгалтера. По мнению Ротер, основной целью преступной деятельности Филимоновой было получение заработной платы. Которая, к слову, не была заоблачной. 

В итоге Виктории дали 4 года, а главбуху Анне 3. Но собственнице фирмы удалось часть долгов перед бюджетом перекинуть на своего бывшего главбуха. Последнее случилось в марте 2024 г.

На этом в истории можно было ставить точку, но я решила разобраться в ней чуть поглубже. Больше всего меня заинтересовало, что послужило триггером краха компании и причины, по которым ФНС решила зайти с проверкой в туристическую компанию «СПб-Турс». 

Алиса в «стране чудес» или как пенсионеры способствовали раскрытию афер

В фирме «СПб-Турс», судя по информации в интернете, творилось много беспредела, и обход лимита по УСН был не единственным нарушением налогового законодательства. Имелись неоформленные работники (около 50 гидов), не вся выручка оприходовалась, включая суммы не только в рублях, но и в валюте. 

В итоге одна из неоформленных сотрудниц Алиса Листровая, которую директриса к тому же пыталась обвинить в краже 33-38 тыс.долларов,  вынуждена была сдать фирму с потрохами правоохранительным органам.  Вернее, помогли ей в этом родители пенсионеры, которые активно спасали ее от подставы и уголовного преследования.

По информации петербургского сайта Фонтанка.ру именно главбух Анна Филимонова отправила гидам-переводчикам на электронную почту письма следующего содержания:

 «Одна из недоработанных сфер нашей совместной работы – это то, что гиды, которые работают с «СПб-Турс», делают это без оформления каких-либо официальных договоров, то есть, будем говорить прямо, работают нелегально в нашей компании. Из-за такого положения дел в учете «СПб-Турс» прослеживается парадокс – у нас фиксируется, что принимаем большое количество туристов, организовываем им экскурсии в музеях и по городу, но КТО ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ, непонятно. Этим мы вызываем большие подозрения у определенных структур… Так дальше работать нельзя».

Логично предположить, что фирма предложит официально оформить сотрудников. Но нет.

«Конечно, можно заключить с каждым гидом официальный договор об оказании  услуг (как с физическим лицом). Для фирмы это невыгодно – каждый месяц с доходов, выплаченных по такому договору, фирме придется платить страховые взносы в размере 26 процентов от выплаченного дохода», – написала главбух и предложила каждому под угрозой прекращения сотрудничества с «СПб-Турс» создать ИП

Лично мое мнение, только этого обстоятельства уже достаточно, чтобы главный бухгалтер несла солидарную ответственность с директором.

Гид Алиса не согласилась с таким положением дел. В результате конфликта, директор «СПб-Турс» сообщила в полицию о краже ею 33,5 тысяч долларов, хотя факты о сумме варьировались. Параллельно началась кампания по дискредитации гида Алисы. Важно отметить, что результаты суда подтвердили отсутствие трудовых отношений между гидом и предприятием. 

Вся эта грязная история открыла путь к последующим обвинениям и расследованиям, в результате чего Виктория Ротер столкнулась с уголовными обвинениями в налоговом преступлении и многомиллионными долгами, которыми она щедро поделилась со своим главбухом.

А как считаете вы? Виноват ли в этой ситуации главный бухгалтер? Напишите в комментариях!  Слышали ли вы что-то об этом деле?

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Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы

Из статьи вы узнаете историю главбуха из Санкт-Петербурга Анны Филимоновой, которая из-за схем собственницы бизнеса получила уголовную судимость и миллионные долги.

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