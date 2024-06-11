Вновь на подарок от близкого родственника бизнесмену начислили налог

Сегодня у меня короткая ремарка про подарки между родственниками ИП. Я неоднократно затрагивала тему, что ИП могут включить во внереализационный доход подарок от родственника и размещала по данной теме большие статьи.

Тем не менее, не все предприниматели отслеживают новости и обращаются за консультацией к специалистам по налоговым вопросам.

ФНС и суды считают, что использование коммерческой недвижимости в личных целях, даже если она получена в подарок от родственника, является доходом ИП.

Примечателен свежий судебный акт: постановление АС Поволжского округа № Ф06-2258/2024 от 25.04.2024.

Два брата обменялись имуществом между собой, возможно, чтобы спасти его от кредиторов или от бывшей супруги одного из них. ФНС не понравились такие манипуляции, особенно учитывая, что речь идет о восьми объектах недвижимости.

Итогом стало доначисление УСН —1 515 938 руб.+ штраф 75 797 руб.

Будьте внимательны при получении коммерческой недвижимости в дар от родственников.

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