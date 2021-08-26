Как физлицу продать иностранную валюту. Нужно ли платить налоги с продажи?

Из статьи читатели узнают, какие правовые и налоговые обязательства возникают при обмене валюты и как правильно декларировать полученные доходы.

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова, аудитор. Ранее я писала здесь, что при продаже иностранной валюты возникает облагаемый НДФЛ доход. Статья вызвала резонанс, причем есть такие, кто до сих пор утверждает, что никакие налоги платить не нужно. Однако благодаря ей я познакомилась с интересными клиентами из разных стран и даже других континентов, поэтому решила вернуться к данной теме.

Несмотря на заблуждения некоторых, в России операции, связанные с обменом валюты законодательством четко регламентированы. Продажа и обмен иностранной валюты, осуществляются через уполномоченные банки и государственную корпорацию «ВЭБ.РФ» (ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Тут важно заметить, что каждый банк сам решает, с какими валютами он работает. Если вдруг вы решили обменять валюту острова Тувалу, то поиск банка может превратиться в квест. Но будьте спокойны, с долларами и евро почти все банки справляются на раз-два.

Кто не знал, валюта острова Тувалу выглядит так :)

В условиях высокой волатильности валютного курса некоторые граждане стремятся заработать на разнице курсов, покупая валюту по низкому курсу и продавая дороже. Однако при этом необходимо учитывать несколько важных аспектов, связанных с налоговым законодательством.

Краткая инструкция обмена наличной валюты

1. Ознакомление с курсами валют и выбор банка

Перед сделкой посмотрите текущие курсы на официальном сайте банка или внутри его отделения (разделы 2.1, 2.5 Инструкции № 136-И). Выберете кредитное учреждение, в котором условия для вас наиболее выгодные.

2. Что делать в банке

Сообщите кассиру о сумме, которую вы хотите обменять.

Передайте наличные деньги и предъявите документ, подтверждающий вашу личность (чаще всего это паспорт), для прохождения идентификации.

Для обмена сумм до 40 000 рублей (или их эквивалента) идентификация не требуется.

Если сумма операции превышает 40 000 рублей, идентификация обязательна.

Независимо от суммы операции, идентификация обязательна при подозрении на отмывание денег или финансирование терроризма (статья 7 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

- Получите выданные наличные средства, пересчитайте их.

Вам будет предоставлен документ, подтверждающий совершенную операцию. По вашему согласию документ может быть отправлен и в электронном виде (разделы 4.8 - 4.10 Инструкции № 136-И).

Обратите внимание на то, что существует обязательный контроль отдельных операций.

Так, операции на сумму свыше 1 миллиона рублей подвергаются обязательному контролю. Банк может потребовать указать источник происхождения средств (подпункты 1 пункта 1 статьи 6, подпункты 1.1 и 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ).

В некоторых случаях банк может попросить вас заполнить и подписать анкету клиента (п. 5.1 Положения № 499-П).

3. Налогообложение и отчетность

ФНС подтвердила, что доход от операций с валютой нужно декларировать (письмо № ЗГ-3-11/13786 от 25.10.2023 года). Основание — валюта считается имуществом согласно ст. 141 ГК РФ.

Еще в 2015 году Минфин разъяснил, что при продаже валюты необходимо подавать декларацию и платить налог НДФЛ (письмо Минфина № 03-04-06/8370 от 20.02.2015 года). Тогда это вызвало бурю обсуждений, и многие усомнились в эффективности такой меры, поскольку проверить выполнение этого требования было сложно.

4. Что будет если не сдать декларацию в налоговую

Бояться и ждать или поступить как-то иначе каждый решает сам.

Технически налоговикам пока еще сложно отследить все сделки физлиц. Кроме того, почти всегда неясен срок владения валютой. Если валюта находится в собственности более трех лет, сообщать о ее продаже не требуется (ст. 217 НК РФ).

Однако с 2025 года полномочия и возможности налоговой службы в части контроля за банковскими счетами граждан значительно расширяются. Надеяться на то, что вы останетесь незаметным — это плохая стратегия.

На самом деле, даже в этом году у меня был клиент, которому ФНС пыталась начислить налог со всех поступлений на его карту, в том числе от продажи валюты. Потребовалось приложить немало усилий и изобретательности, чтобы избежать уплаты крупной суммы НДФЛ в бюджет, потому что частично документы были утеряны.

5. Расчет НДФЛ и налоговые вычеты

При расчете НДФЛ можно применить налоговый вычет: учесть расходы на покупку валюты или воспользоваться фиксированным вычетом в размере 250 тысяч рублей.

Если операции некрупные, этот вычет может полностью покрыть расчетный НДФЛ.

Многие поэтому не подают декларацию, так как отчитываться о нулевом налоге кажется странным. Однако такой подход несет в себе риск наложения штрафа (ст. 119 НК РФ).

Подать декларацию необходимо в любом случае, если она была у вас в собственности менее трех лет. Если вы продали валюту в этом году, декларацию нужно подать до 30 апреля 2025 года.

Обратите внимание — нерезиденты не вправе воспользоваться налоговыми вычетами.

Полезные советы:

Планируйте операции с валютой заранее — следите за колебаниями курса и выбирайте оптимальное время для обмена.

Используйте различные виды операций — обменивайте валюту наличными или производите конвертацию по безналичному расчету, в зависимости от ситуации.

Соблюдайте законодательные требования — декларируйте доходы от продажи валюты и своевременно подавайте налоговую декларацию.

Воспользуйтесь налоговыми вычетами — это поможет снизить общую сумму налога или избежать его уплаты при небольших операциях. Обязательно храните документы на покупку валюты.

Для того, чтобы обойти существующие ограничения, присмотритесь к Грузии или к сделкам в криптовалюте, но будьте осторожны в плане применения закона № 115 -ФЗ.

Чтобы зарабатывать на разнице курсов валют, важно помнить о налогах и соблюдать законы, это позволит вам избежать блокировки счетов, не получить штрафы и избежать других неприятностей.

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