Теперь супруг может подарить жене недвижимость, нажитую в браке. А вот у тети квартиру лучше купить

Приветствую вас, дорогие читатели. На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня у меня для вас обзор любопытного недавнего определения Верховного суда, благодаря которому появилась возможность дарения имущества между супругами. Еще хороший кейс оптимизации от подписчицы. А также подборка сайтов, на которых можно найти любое решение суда РФ.

Начнем по порядку и конечно с самого интересного.

1. Верховый суд подтвердил – дарение имущества между супругами не является мнимой сделкой

До недавнего времени суды относились скептически к договорам дарения между супругами в отношении имущества, нажитого в браке, считая такие сделки мнимыми, так как имущество оставалось в совместной собственности (ст. 34 СК РФ). Передача общего имущества могла осуществляться через брачный договор или соглашение о разделе имущества.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.07.2024 № 117-КГ24-7-К4 (УИД 92RS0002-01-2023-001202-19) изменило указанную судебную практику.

Верховный суд разрешил дарение доли общего имущества между супругами. Суд указал, что законные ограничения на дарение между супругами отсутствуют (ст. 17, 18, 21 ГК РФ), и отменил решения нижестоящих судов, признавая действительность договора дарения.

Суть дела. Веремчук Марина и Веремчук Валентин развелись, но автомобиль «Toyota Land Cruiser 120 (Prado)» стал яблоком раздора. Дело в том, что Марина утверждала, что авто ей подарил Валентин в 2018 году. Однако переоформление машины на нее в свое время не состоялось из-за трещины на лобовом стекле. До развода они оба пользовались машиной, но после развода Валентин унёс ключи и документы. В итоге авто было переоформлено на его двоюродную сестру Ольгу Боброву, которой бывший муж умудрился продать автомобиль.

Марина обратилась в суд, потребовав вернуть машину и отменить права Ольги на нее. Валентин подал встречный иск, утверждая, что договор дарения был фикцией, потому что дарить между супругами совместно нажитое имущество нельзя.

Суд первой и апелляционной инстанций поддержал Валентина, оставив Марину без машины. Но в Верховном суде дело повернулось иначе договор дарения признан не мнимой сделкой.

Это определение открывает широкие возможности для маневра, если нужно перераспределить имущество между супругами. До недавнего времени для этих целей использовались брачный договор или раздел имущества.

2. Хороший кейс подписчика

В прошлый раз я написала о нерабочих вариантах оптимизации налогообложения, которые предлагали мои подписчики здесь. Оба способа, по моему мнению, могут быть чреваты даже уголовкой. Потому что они хуже, чем дробление бизнеса по своей сути. А за незаконное дробление бизнеса, как известно, у нас уже давно раздают бизнесменам статьи как погоны. Причем уголовную ответственность может получить не только бизнесмен, но и его главный бухгалтер. Подробнее об этом здесь.

Излишне говорить, что дробление бизнеса или привлечение Управляющего ИП тоже когда-то считались безопасными вариантами оптимизации налогообложения, хотя, по существу, всегда относились к категории грубых серых схем. Такими же являются и варианты, о которых я рассказывала в прошлой статье.

Сегодня я хочу поделиться напротив простым, но в тоже время рабочим способом экономии НДФЛ при получении недвижимости в дар от неблизкого родственника. Например, от вашей тети. Который написала в комментариях чудесная подписчица

Можно, конечно, пытаться через суд доказать родство, как это рекомендуют фискалы в письме ФНС № БС-4-11/831@ от 29.01.2024 года.

Но есть вариант проще. Допустим, у тети нет близких родственников, кроме вас. Она дарит вам жилплощадь стоимостью 10 млн. рублей. Вам в таком случае должен прилететь НДФЛ с подарка, чтобы заплатить его, вероятно, придется влезть в кредит, если отложенных средств нет.

У этой неприятной ситуации есть простое решение. Договор купли-продажи, в котором указываете стоимость по кадастровой оценке. Тетя на налог с продажи не попадает, если квартира в собственности более 3-5 лет, а для покупателя предусмотрен налоговый вычет 13% с 2 млн. руб.

Придется, конечно, озадачиться, чтобы не возникло проблем с нотариусом. Как вариант возможно прощение долга по ранее выданной расписке по договору займа. Чтобы не показывать наличных расчетов. В общем проблема решаема. Причем кейс позволяет убить сразу 2 зайца. Налоговые выгоды имеет как передающая объект недвижимости сторона, так и принимающая.

3. Полезная подборка сайтов

Подобрать судебное дело, аналогичное тому, в котором вы участвуете могут специальные сервисы и сайты. Эти ресурсы помогут вам найти и ознакомиться с судебными актами по различным категориям дел, предоставить доступ к текстам решений и обеспечить удобство в поиске правовой информации. Вот некоторые из них:

1) Официальный сайт Верховного Суда РФ (http://vsrf.ru/lk/practice/acts)

Этот сайт предоставляет доступ к базе данных решений Верховного Суда и других федеральных судов общей юрисдикции.

На сайте можно найти как текущие, так и архивные документы, что позволяет анализировать изменения в судебной практике.

2) Банк решений арбитражных судов РФ (https://kad.arbitr.ru/ ) - Этот ресурс предоставляет доступ к решениям арбитражных судов различного уровня.

3) Государственная автоматизированная система «Правосудие» (в народе ГАС ПРАВОСУДИЕ). Ссылка: http://sudrf.ru которая используется для интеграции и координации судебной деятельности России. Портал предоставляет информацию о ходе судебных процессов и делопроизводстве.

Пользователи могут отслеживать статус своих дел, проверять расписание судебных заседаний и получать уведомления.

4) Судебныерешения.рф. Специализированный ресурс для публикации информации о делах и решениях судов общей юрисдикции. Ссылка: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/

Сайт предоставляет детализированную информацию о судебных делах в России, включая тексты решений. Полезен для юристов, правозащитников, исследователей, журналистов и широкой публики. Пользователи могут искать решения по дате, виду дела, региону или ключевым словам.

5) Судебный и нормативный акт РФ (http://www.sudact.ru )

На этом сайте можно найти решения судов общей юрисдикции, арбитражных судов и нормативные акты.

6) Российский портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru )

Официальный интернет-портал правовой информации, включающий федеральное законодательство, региональные нормативные акты и судебные решения.

7) Решения Конституционного Суда Российской Федерации (https://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx ) Этот ресурс предоставляет доступ к решениям Конституционного Суда Российской Федерации.

8) Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru

Универсальный портал, собирающий и публикующий решения всех судов РФ. Включает документы арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судов и объединенного Верховного суда.

Площадка способствует глубокому анализу судебной практики благодаря удобному поиску и обширной базе данных.

9) Банк судебных решений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru

Этот сайт полезен для изучения экономических споров и арбитражного права.

10) Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции http://sudrf.cntd.ru/rospravo

Ресурс предоставляет пользователям доступ к историческим данным, что может быть полезно для исследований и анализа судебной практики.

11) Портал для поиска решений судов общей юрисдикции. http://gcourts.ru

Удобный интерфейс позволяет быстро находить нужные документы по различным критериям.

13) Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы. http://mos-gorsud.ru/fastsearch

На сайте доступен быстрый поиск судебных актов, что удобно для юристов и граждан, интересующихся правосудием в столице.

13) База данных российской судебной практики по информационному праву http://media-pravo.info

Сайт специализируется на делах, касающихся информационного права, что важно в эпоху цифровизации и защиты информации.

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