Восстановление НДС в 2025 г. с приобретения недвижимости и других активов при переходе с ОСНО на УСН

Некоторые предприниматели предпочли сэкономить, решив сменить общую систему налогообложения на упрощенку с 2025 года. Это обусловлено тем, что при превышении годовой выручки в 60 000 000 руб. НДС будет все равно необходимо уплачивать в бюджет.

В то же время на УСН налоговая ставка единого налога равняется 6% с доходов или 15% с доходов минус расходы (имеются также пониженные региональные ставки), тогда как ставка налога на прибыль равна 25%.

Рассмотрим пример: предположим, что выручка компании составила 70 000 000 руб., из которых 20% приходятся на НДС, что составляет 11 666 667 руб.

На УСН «доходы» 6% организация заплатит в бюджет 3 500 000 руб.

На ОСНО же налог на прибыль составил бы 14 583 333 руб.

Разница в налогообложении существенна - 11 083 333 руб., что объясняет желание бизнесменов оптимизировать свои налоги.

При таком раскладе важно понять, что происходит с восстановлением НДС?

Меняя налоговую модель, необходимо всегда внимательно учитывать возможные риски и сопутствующие расходы. Особенно важно обратить внимание на налог, который уже был принят к вычету, но касается материальных запасов, основных средств или нематериальных активов, которые еще не использовались в рамках общего режима налогообложения. Важно четко для себя понять нужно ли вам его восстанавливать?