Восстановление НДС в 2025 г. с приобретения недвижимости и других активов при переходе с ОСНО на УСН

Некоторые предприниматели предпочли сэкономить, решив сменить общую систему налогообложения на упрощенку с 2025 года. Это обусловлено тем, что при превышении годовой выручки в 60 000 000 руб. НДС будет все равно необходимо уплачивать в бюджет.
В то же время на УСН налоговая ставка единого налога равняется 6% с доходов или 15% с доходов минус расходы (имеются также пониженные региональные ставки), тогда как ставка налога на прибыль равна 25%.
Рассмотрим пример: предположим, что выручка компании составила 70 000 000 руб., из которых 20% приходятся на НДС, что составляет 11 666 667 руб.
На УСН «доходы» 6% организация заплатит в бюджет 3 500 000 руб.
На ОСНО же налог на прибыль составил бы 14 583 333 руб.
Разница в налогообложении существенна - 11 083 333 руб., что объясняет желание бизнесменов оптимизировать свои налоги.
При таком раскладе важно понять, что происходит с восстановлением НДС?
Меняя налоговую модель, необходимо всегда внимательно учитывать возможные риски и сопутствующие расходы. Особенно важно обратить внимание на налог, который уже был принят к вычету, но касается материальных запасов, основных средств или нематериальных активов, которые еще не использовались в рамках общего режима налогообложения. Важно четко для себя понять нужно ли вам его восстанавливать?
Что такое восстановление НДС?
Под восстановлением НДС подразумевается процесс, в ходе которого организация или предприниматель должны «вернуть НДС», ранее заявленный к вычету. Такая необходимость может возникнуть как раз в случае изменения налоговой системы или прекращения использования определённых товаров и услуг в налогооблагаемой деятельности.
Пример восстановления НДС
Для лучшего понимания рассмотрим пример с НДС в 20%. Допустим, компания закупает оборудование за 100 000 руб. К этой сумме добавляется 20% НДС, что составляет 20 000 руб. Таким образом, полная стоимость покупки с учетом НДС составляет 120 000 руб. При оплате за это оборудование компания может вычесть 20 000 руб. из своего налога. Этот момент называется «принятием НДС к вычету».
Однако, если организация решит перейти на УСН и перестанет быть плательщиком НДС, например, когда выручка окажется ниже 60 000 000 руб., ей потребуется «восстановить» ранее возмещенный НДС, если оборудование не было использовано в деятельности на ОСНО. В нашем примере это значит, что компания обязана будет вернуть 20 000 руб., так как утратит право на вычет.
Как осуществляется процесс восстановления НДС в 2025 году?
- Не надо восстанавливать НДС
Если у организации или ИП сумма дохода превысит 60 000 000 руб., и они будут начислять НДС по общим ставкам 20% (или 10%), то при переходе восстанавливать суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, не требуется.
- Необходимо восстановить НДС
Если у организации и ИП, сумма доходов за год не превысила в совокупности 60 000 000 руб. в 2024 году и не превысит за 2025 г., то они не будут являться плательщиками НДС в 2025 году и «не использованный» НДС, ранее принятый к вычету на ОСНО придется восстановить.
Также придется восстановить НДС, если вы выберете уплату НДС по пониженным ставкам:
- 5% при условии в том числе, что сумма доходов от реализации не превысила 250 млн руб.;
- 7% при условии в том числе, что сумма доходов от реализации не превысила 450 млн руб. (п. 8 ст. 164 НК РФ).
Для наглядности рассмотрим два примера.
Пример №1, касается перехода с ОСНО на УСН при приобретении недвижимости. Допустим, в 2024 году организация купила здание за 10 000 000 руб. и приняла к вычету НДС в размере 2 000 000 руб. Если в 2025 году доход превысит 60 000 000 руб. и при этом организация будет платить НДС по общей ставке 20%, восстановление указанного 2 000 000 руб. НДС не потребуется.
Пример №2, иллюстрирует случай, когда компания приобрела оборудование за 5 000 000 руб. и уплатила НДС в размере 1 000 000 руб. Если в 2025 г. выручка составит 70 000 000 руб., а налог будет уплачен по ставке 5%, восстанавливать налог будет необходимо.
На всякий случай проговорим еще раз - обязанность по восстановлению НДС при переходе на УСН не возникает, только если организация планирует применять общие ставки 20% или 10% по НДС в 2025 г., что подтверждается разъяснениями чиновников (письмо Минфина № 03-07-11/91434 от 23.09.2024 года).
Важные нюансы восстановления НДС
Что касается порядка восстановления НДС, то детали, на которые следует обратить внимание, заключаются в следующем:
- по основным средствам и нематериальным активам НДС восстанавливается пропорционально остаточной стоимости:
НДС, подлежащий восстановлению = НДС, ранее принятый к вычету
× бухгалтерская остаточная стоимость ОС
- по остальным активам в той сумме, в которой ранее налог вы приняли к вычету.
Восстановление НДС следует отразить в книге продаж и в разделе 3 декларации по НДС.
- Неплательщики НДС на УСН восстанавливают налог в IV квартале 2024 года
Предприниматели и организации, планирующие переход на УСН и освобождение от НДС по п. 1 ст. 145 НК РФ и имеющие выручку менее 60 000 000 руб., должны восстановить налог в IV квартале 2024 года. Наряду с этим, суммы восстановленного налога следует включить в прочие расходы по налогу на прибыль.
- Упрощенцы, работающие с НДС 5% и 7%, восстанавливают налог в первом квартале, когда проводятся облагаемые операции
Организации и ИП, которые с 2025 года переходят с ОСН на УСН с применением пониженных ставок НДС 5% и 7%.
Восстановить налог надо в том числе по ОС, НМА и имущественным правам в первом квартале, в котором ведете операции, облагаемые НДС по пониженным ставкам.
Если вы на УСН «доходы минус расходы» восстановленный налог в расходах признать не удастся.
Важно тщательно продумать налоговую стратегию при переходе на УСН, учтя возможности и риски, связанные с восстановлением НДС, чтобы избежать дополнительных финансовых потерь.
Также рекомендую держать под контролем изменения законодательства, поскольку подобные нюансы могут существенно повлиять на финансовую стабильность бизнеса.
В общем желаю, что у вас всегда были: «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»!
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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Комментарии1
Прикольно😉