Налоговая инспекция Удмуртии стала массово рассылать «письма счастья» мигрировавшим ИП после того, как они сдали декларации по УСН

ИП и организации, которые решились на миграцию, могут ожидать неприятные сюрпризы в 2025 году. В прошлом 2024 году мы уже стали свидетелями множества тревожных сигналов, указывающих на это.

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

Ранее я делилась с вами серией статей о том, что ИП и организации, которые решились на миграцию, могут ожидать неприятные сюрпризы в 2025 году. В прошлом 2024 году мы уже стали свидетелями множества тревожных сигналов, указывающих на это. Не могу не отметить, что информация о расходах по расчетным счетам и банковским картам граждан доступна для контроля налоговым органам. Это значит, что будьте внимательны, ведь даже привычные финансовые операции могут стать объектом пристального внимания.

Статьи по теме:

- Как разбиваются розовые мечты: почему миграция ИП и ООО в льготный регион может привести к краху. К чему стоит быть готовым заранее

- И снова про миграцию в льготный регион — почему эта идея так себе?

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- Из-за какой обидной ошибки можно потерять льготную ставку УСН в Республике Мордовия

- О каких ваших расходах точно знает ФНС. И в чем здесь подвох?

Рекомендую их почитать даже тем, кто к фиктивной миграции в льготный регион по УСН не имеет никакого отношения.

Некоторые бизнесмены предприняли много усилий чтобы избежать проблем, связанных с миграцией. Другие же предпочли думать, что их никто не тронет, считая все это лишь страшилками . Третьи подошли к вопросам налоговой безопасности с умеренным здравым смыслом, осознавая, что в современных условиях важна не только прибыль, но и защита собственных рисков.

Организации, специализирующиеся на помощи в фиктивной миграции и помогающие ИП и ООО мигрировать в Удмуртию и другие льготные регионы со сниженными ставками единого налога на УСН обещали изначально, что никаких проблем не будет.

Именно эти конторы рекомендовали для прописки покупать бизнесменам дома (а порой откровенно унылые хибары) в деревнях либо квартиры на несколько хозяев, организуя технически формальный «переезд» в льготный регион.

По моей информации эти же компании, которые под закат своего бизнеса переводили массово тысячами предпринимателей в льготный регион в конце 2024 года продолжают в 2025 году вводить в заблуждение предпринимателей о механизмах защиты рисков, которые точно не сработают.

Например:

1) Селлерам маркетплейсов они рекомендуют отсортировать реализацию товара в Удмуртскую Республику и сделать распечатки документов, для своей защиты.

👉 Почему не сработает?

«Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту жительства является регистрация гражданина на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов, либо регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация без намерения нанимателя (собственника) предоставить это жилое помещение».

При выявлении факта фиктивной регистрации гражданина регистрация аннулируется. Ответственности подлежат как собственник жилого помещения, так и зарегистрированное лицо.

Фиктивность регистрации может быть подтверждена решением отдела по вопросам миграции УМВД. Например, местный участковый может не обнаружить вас по месту постоянной регистрации и провести опрос свидетелей.

Кроме того, за фиктивную прописку предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 322 УК РФ, наказание включает штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ошибочно считать, что деятельность селлера не привязана к конкретному месту. Торговля осуществляется на платформе маркетплейса по агентскому договору, селлер - принципал взаимодействует с маркетплейсом, делая продажи со склада маркетплейса (FBO) или со своего склада (FBS). При каждом варианте можно отследить логистику товара: где территориально находится склад, кто товар относит в пункт приёма, занимается упаковкой и т.д.

Это ваш агент- маркетплейс по вашему поручению торгует без привязки к месту и это у него склады по всех стране и даже за рубежом. А у вас, как у принципала, есть четкая привязка и к складу, и к отгрузкам, и к региону. Все это прекрасно видно по документам маркетплейса, которые не сложно поднять.

Так что никакие распечатки о продажах МП в Удмуртскую Республику вам конечно не помогут. Но вы можете вдохновить налоговиков своей наивностью и наоборот увеличить риски.

2) В случае доначислений дать взятку налоговикам или полицейским

👉 Почему не сработает?

Еще одной рекомендацией от этих организаций является давать взятку налоговикам или полицейским в случае доначислений. Это также не сработает, поскольку такие действия являются уголовно наказуемыми и только усугубят ситуацию, на которую бизнесмены надеются повлиять.

Такие схемы ведут к постоянному риску разоблачения. Возможно, лет 15 и можно было откупиться от проверяющих и иметь хоть какие-то гарантии, то сейчас это так не работает.

Не сложно догадаться, что тех, кто переехал уже посчитали, также как и прикинули на конкретных цифрах планы доначислений с мигрантов. И если результаты Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике сильно не сойдутся с этими планами, то проверить могут уже самих контролеров. В таком случае вы и деньги потеряете, которые дали на взятку и проблемы получите похуже, чем просто доначисление налогов.

Так что, если вы не сделали этого заранее в 2024 году рекомендую включить голову сейчас.

Цитаты из требований ФНС Удмуртии, которые они рассылают мигрантам после сдачи декларации по УСН за 2024 год

«Основными признаками фиктивной миграции являются:

- Регистрация большого количества граждан по одному адресу из различных регионов РФ, в том числе в виде долевой собственности;

- Отсутствие сотрудников ЮЛ (ИП) на территории УР;

- Отсутствие контрагентов ЮЛ (ИП) на территории УР;

- Отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр ЮЛ);

- Отсутствие на территории УР зарегистрированного и действующего контрольно-кассового аппарата, при его наличии по прежнему месту учета;

- Отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории УР, при их наличии по прежнему месту учета;

- Осуществление видов деятельности, не предполагающих деятельности на территории УР (сдача недвижимости в аренду. Недвижимость на территории иных субъектов и прочие);

- Наличие по расчетным счетам предпринимателей платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории УР, а также иные признаки;

- Наличие ККТ в регионе до переезда.

Фиктивная регистрация без намерения пребывать по адресу регистрации и без цели ведения предпринимательской деятельности в данном регионе РФ, а лишь с целью использования налоговых преференций, установленных в данном регионе, может свидетельствовать об умышленных действиях налогоплательщика в целях незаконного уменьшения налога, зачета, возврата (статья 54.1 Налогового кодекса РФ), за которые предусмотрена ответственность, установленная законодательством Российской Федерации, что согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 24.05.2022 по делу № А 83-14979 /2021.

Если ИП зарегистрирован по адресу Удмуртская Республике и его дом находится в общей долевой собственности (1/4, 1/5, 1/6 и т.д.), при этом собственниками вышеуказанного домовладения являются физические лица, которые также как и ИП являются индивидуальными предпринимателями, ранее состоявшие на налоговом учете в разных регионах РФ. При этом указанные лица родственных связей не имеют возникают высокие налоговые риски.

Так же ФНС проверит движения по вашему расчетному счету и личным картам (Кто там кричал, что налоговики не могут проверять банковские карты физлиц?)

В результате анализа вас могут обвинить в фиктивной миграции из-за того, что вы в течение 2024г. совершали покупки товаров в сети продовольственных и непродовольственных магазинов, в локальных розничных объектах и точках общественного питания, находящиеся по месту прежней прописки до миграции.

А вот совершения покупок на территории Удмуртской Республики не обнаружат.

Еще сотрудники ФНС укажут:

«Если ИП зарегистрирован в частном доме в сельской местности, дом (помещение) должен быть (должно быть) пригоден (пригодно) для проживания.

Признаками, свидетельствующими о непригодности помещения для проживания прописанных в нем граждан, могут быть:

- отсутствие освещения, электро- и газоснабжения (оборваны или не подведены к дому линии электропередачи), отсутствие отопительных приборов (радиаторов, газовых котлов), при печном отоплении - отсутствие самой печи, не имеется заготовок, запасов угля, дров на придомовой территории;

- отсутствие расчетов с энергоснабжающими и газоснабжающими организациями по новому месту регистрации;

- не получение почтовой корреспонденции по адресу регистрации (проживания);

- сам дом физически непригоден для проживания, находится в ветхом, аварийном состоянии (оконные и дверные проемы без остекленения и дверей, не имеется потолков, полов в домах, развалившейся сруб дома (физический износ и т.д.).

Это лишь часть претензий фискалов. Самое интересное полагаю, будет впереди. Многих мигрировавших бизнесменов сейчас волнует главный вопрос: на сколько далеко готовы зайти налоговые инспекторы в доказывании фиктивной миграции. Будут ли они подключать к решению вопроса полицию и т.д.

Поделитесь своими мнениями в комментариях! Как вы оцениваете текущую ситуацию? С учетом значительного числа мигрировавших ООО и ИП в 2024 году, эта тема становится особенно актуальной.