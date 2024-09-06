Инструкция по безопасной миграции бизнеса в льготный регион в 2024-2025 гг.

"Миграция в льготный регион" для снижения ставки УСН — это когда компания или ИП меняет своё местонахождение на регион, предлагающий более выгодные налоговые условия. Что помогает уменьшить налоговую нагрузку в разы , но важно учитывать налоговые риски, а не руководствоваться только экономией на налогах. Снижение налога через "миграцию в льготный регион" останется актуальным в 2025 году, несмотря на налоговую реформу. У субъектов РФ останется возможность устанавливать ставки УСН вплоть до 1% при доходах до 450 млн рублей за год. Простой пример Предположим, ИП работает в регионе, где ставка налога на доходы составляет 6%. Доход ИП за год составляет 1 000 000 рублей. До смены региона: Доход: 1 000 000 рублей Ставка налога: 6% Налог к уплате: 1 000 000 * 0.06 = 60 000 рублей Теперь ИП решает сменить регион регистрации на тот, где действует льготная ставка налога в размере 1%. После смены региона: Доход: 1 000 000 рублей Ставка налога: 1% Налог к уплате: 1 000 000 * 0.01 = 10 000 рублей Разница в налоговой нагрузке: До смены региона ИП платил 60 000 рублей, а после смены будет платить 10 000 рублей. Экономия составляет: 60 000 - 10 000 = 50 000 рублей. Таким образом, смена региона регистрации позволила ИП сэкономить 50 000 рублей в год на налогах при доходе в 1 000 000 рублей.

Основное условие для снижения налоговой ставки

Чтобы воспользоваться пониженной ставкой УСН, бизнес должен иметь регистрацию в льготном регионе на 31 декабря отчетного года. В таком случае налог по пониженной ставке может просчитаться за весь отчетный год. Для организации это юридический адрес, который может совпадать с расположением офиса или местом прописки директора. Для ИП местом регистрации является постоянная прописка в паспорте, причем временная регистрация не подходит. Причем для ИП лучше иметь в собственности объект недвижимости, а не регистрироваться в арендованной квартире, где прописаны ещё 10 предпринимателей, также занимающихся налоговой оптимизацией.

Выбор оптимального региона

Вместо стандартных ставок 6% и 15% для объектов налогообложения «доходы» и «доходы минус расходы» (п. 1 и 2 ст. 346.20 НК РФ), регионы могут снижать ставки до 1% и 5%. Региональные власти часто уменьшают ставки по УСН для всех или отдельных видов деятельности. Чтобы найти идеальное место для вашего бизнеса, не обязательно переезжать на Дальний Восток или в Сибирь. Рассмотрите и соседние области, ведь многие из них также предлагают значительные льготы. Для получения актуальной информации зайдите на сайт nalog.gov.ru. В разделе «Налогообложение в РФ» выберите вкладку «Действующие в РФ налоги и сборы», затем перейдите к УСН. На открывшейся странице найдите информацию по регионам и соответствующие законы, устанавливающие ставки.

Регионы с льготными налоговыми ставками (2024 год)

Ставка 1% без ограничений по видам деятельности: - Калмыкия, - Мордовия, - Удмуртия, - Чечня.

Другие регионы с льготной ставкой

Как снизить риски при миграции

Не следует рассматривать переезд исключительно с целью снижения налоговой ставки. По крайне мере в глазах налоговиков не должно быть какой картины. Чтобы вместо оптимизации не получить доначислений придется заморочиться на деталях. К ним относится: - Приобретение жилья в новом регионе, а не фиктивная прописка. Следует простить на цифрах выгодны ли вам такие вложения ради снижения налоговой нагрузки. - Подтверждение фактического присутствия в регионе (чеки из супермаркетов, доставки из маркетплейсов на адрес прописки, документально подтверждённые поездки в льготном регионе, пользование местными медицинскими услугами, покупка местного номера мобильного оператора, оплата коммунальных услуг и т.д.). - Сдача отчетности через местные бухгалтерские компании и использование удаленного компьютера для банковских операций. При таких составляющих налоговикам будет проблематично доказать фиктивную миграцию.

Почему налоговики могут не одобрить миграцию

Хотя смена региона регистрации компании или ИП не запрещена законом, налоговые органы могут взять таких бизнесменов под особый контроль с целью последующего доначисления налогов. Известны случаи, когда налоговикам удалось успешно это сделать, и налогоплательщики не смогли оспорить доначисления в суде. Поэтому крайне рекомендую вам быть осторожными. Если у вас есть сомнения, вы можете обратиться ко мне, и мы вместе рассмотрим вашу ситуацию на предмет возможных уязвимостей. Согласно концепции планирования выездных налоговых проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@), компании и ИП, часто изменяющие регион регистрации, попадают в группу риска.

Актуальная судебная практика о фиктивной миграции

Судебная практика подтверждает, что фиктивная миграция с целью получения налоговой выгоды часто признаётся недействительной. Примеры: - АС Республики Крым от 28.09.2021 №А83-14979/2021 - АС Северо-Кавказского округа от 06.10.2022 № А77-4/2022 - АС ЦО от 24.05.2022 по делу А83-14979/2021 Судьи отмечают отсутствие реального проживания в льготном регионе, выполнение всех расходов по картам по фактическому месту нахождения, почтовую корреспонденцию, приходящую на другой адрес, и контрагентов, находящихся не по месту прописки.

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