Пора развеять распространенные мифы — что нужно знать ИП, торгующим на маркетплейсах

«У меня небольшие объемы, надеюсь у них есть, чем заняться помимо этого».

Если что, под «небольшими объемами» данный клиент понимает выручку, близкую к 60 000 000 руб. за год.

Сейчас нет размера выручки, который не может быть потенциально интересен ФНС. Практика показывает, что ребята - фискалы работаю так: «с паршивой овцы, хоть шерсти клок».

Налоговики судятся сейчас даже с физиками за 20 000 руб., а тут ИП, которого, если им повезет, удастся вытянуть даже на НДС или лишить права на патент, если выручка специально занижалась или дробилась «под лимит».

Давайте рассмотрим простую ситуацию с конкретными цифрами возможной недоимки и последствиями за нее:

Допустим, этот ИП заработал за год 58 000 000 руб., с них он заплатил в бюджет 1% (580 000 руб.), но налоговики сумели доказать, что он обязан был заплатить 6% (3 480 000 руб.).

Сумма недоплаты УСН составила - 2 900 000 руб. На эту сумму, естественно, будет начислен штраф (20% от неуплаченной суммы налога, или 40%, если правонарушение будет признано умышленным) + пени.

В этой ситуации недоимка не самое страшное. Уголовная ответственность в России наступает, если недоимка по налогам или страховым взносам за последние 3 года превысит - 2 700 000 руб. (ст. 198 УК РФ) для физлиц, включая ИП. А это уже более неприятная история, другие нервы, чтобы открутиться и отмыться.