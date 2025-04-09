Пора развеять распространенные мифы — что нужно знать ИП, торгующим на маркетплейсах

На связи вновь, Ольга Ульянова аудитор и налоговый эксперт, владелец консалтинговой компании.
Недавняя переписка с одним из клиентов подтолкнула меня к написанию этого поста. Вот некоторые его тезисы, которые являются явно ошибочными, и с которыми я сталкиваюсь не впервые:
«У меня небольшие объемы, надеюсь у них есть, чем заняться помимо этого».
Если что, под «небольшими объемами» данный клиент понимает выручку, близкую к 60 000 000 руб. за год.
Сейчас нет размера выручки, который не может быть потенциально интересен ФНС. Практика показывает, что ребята - фискалы работаю так: «с паршивой овцы, хоть шерсти клок».
Налоговики судятся сейчас даже с физиками за 20 000 руб., а тут ИП, которого, если им повезет, удастся вытянуть даже на НДС или лишить права на патент, если выручка специально занижалась или дробилась «под лимит».
Давайте рассмотрим простую ситуацию с конкретными цифрами возможной недоимки и последствиями за нее:
Допустим, этот ИП заработал за год 58 000 000 руб., с них он заплатил в бюджет 1% (580 000 руб.), но налоговики сумели доказать, что он обязан был заплатить 6% (3 480 000 руб.).
Сумма недоплаты УСН составила - 2 900 000 руб. На эту сумму, естественно, будет начислен штраф (20% от неуплаченной суммы налога, или 40%, если правонарушение будет признано умышленным) + пени.
В этой ситуации недоимка не самое страшное. Уголовная ответственность в России наступает, если недоимка по налогам или страховым взносам за последние 3 года превысит - 2 700 000 руб. (ст. 198 УК РФ) для физлиц, включая ИП. А это уже более неприятная история, другие нервы, чтобы открутиться и отмыться.
В условиях интенсивных проверок со стороны налоговых органов, даже малые отклонения могут привести к серьезным последствиям. Небольшие обороты не гарантируют вам отсутствие внимание налоговиков. Есть немало примеров, когда к бизнесу, даже с оборотом 2-3 млн. руб. в год (!) цеплялись и всячески пытались доначислить налоги.
« Я где-то в интернете видел мнение, что определенность в сдаче отчетности (по входу или по отчетам о продажах) появилась только в конце 2023. И 1С добавила возможность правильного учета только с 2024.»
Здесь речь идет о том, как и на какую дату считать доход с учетом комиссии площадки или по поступлениям на ваш расчетный счет.
С помощью программы 1 С последние лет 5-7 точно можно нормально считать налог селлера. Вопрос только технически как именно? С помощью специальных загрузок в 1С, настройки обмена по API, ручной ввод и так далее. По сути, не важно, как это делает бухгалтер – главное правильная методология расчета налога, а она не менялась.
Чиновники давно и неоднократно поясняли: доходы на УСН учитывайте в сумме всех поступлений за реализованные товары, а не в той сумме, которую вам перечислил маркетплейс. Если вы на ОСНО, то при продаже товаров через маркетплейс начислите НДС с выручки от реализации товаров покупателей, а не от суммы, которую вам перечислила площадка (письма Минфина № 03-07-11/46824 от 15.06.2021, № 03-07-14/114700 от 28.12.2020, № 03-11-11/77477 от 16.08.2024, № 03-07-11/46824 от 15.06.2021, № 03-07-14/114700 от 28.12.2020, ФНС России от 05.05.2023 N СД-4-3/5762@).
«Думаю, за УСН 2023 бить ногами сильно не будут, даже если налог я считал неправильно.»
Нашему ИП повезло, что на его отчетность за 2023 год не обратили внимание. Хотя автоматический обмен информацией площадок с налоговой осуществляется начиная с отчетности за 2023 год. По которой действительно прошли сроки камеральной проверки, но это совсем не означает, что за 2023 год декларацию ИП не смогут проверить в рамках выездной налоговой проверки.
С конца 2024 стало еще похуже, маркетплейсы теперь сотрудничает с ФНС не только по обмену информации в отношении выручки, но и могут помочь вскрыть дробление бизнеса.
Подробнее об этом я писала в статье, не буду повторяться.
- Маркетплейсы станут помощниками в борьбе с дроблением компаний
«Если закрыть ИП, это позволит избежать доначислений налогов»
Не а. Снятие с регистрации ИП не поможет, вынуждена разочаровать. ИП отвечает по всем своим долгам личным имуществом. Сказанное правило работает и после закрытия ИП. Проверочные работы проводятся в течение 3-х лет после осуществления процедуры снятия с регистрации ИП. Это означает, что даже если полностью прекратите бизнес, в отношении вас все-равно может быть проведена выездная проверка предпринимательской деятельности за последние 3 года.
Примеры из практики:
ИП, занимающийся торговлей онлайн в Санкт-Петербурге, закрыл своё предприятие, однако налоговая инспекция заподозрила его в занижении доходов, что позволило избежать уплаты более высоких налогов. После закрытия ИП налоговая инспекция провела анализ отчётности и определила, что фактическая выручка превышала заявленную. В следствие этого, физическому лицу доначислили налоги и штрафы, общая сумма которых составила более 500 000 руб.
Еще пример, в 2020 году ИП в Москве снялся с регистрации, не уплатив налоги за предыдущие 3 года. Несмотря на ликвидацию бизнеса, ФНС провела в отношении него выездную проверку и выяснила, что экс- предприниматель недоплатил НДС и НДФЛ. После закрытия ИП налоговики доначислили ему необходимые суммы, включая штрафы и пени, что значительно увеличило общий долг. В результате физлица пришлось оплатить около 2,5 млн. руб.
Мало того, сейчас уже и закрытие ООО не всегда спасает от долгов (см. дело ООО «Установка+» -постановление Конституционного суда № 20-П от 21.05.2021 года).
Завершая разговор о мифах селлеров, связанных с налогами и закрытием ИП, важно отметить, что понимание своих обязательств — ключ к успешному ведению бизнеса. В условиях изменяющегося законодательства и активной работы налоговых органов важно знать реальную ситуацию и адекватно оценивать риски. Будьте внимательны к своим налоговым обязательствам и пусть у вас всегда будут: «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»!
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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