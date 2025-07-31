Какие сервисы помогут найти судебное дело, не зная номера или других реквизитов? А также еще немного про уголовную ответственность главбуха
Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
В практической работе юриста, аудитора и даже бухгалтера может возникнуть необходимость найти судебное дело, давайте разберемся, как это можно сделать и какие сервисы вам помогут быстро решить задачу.
Эти ресурсы помогут вам найти и ознакомиться с судебными актами по различным категориям дел, предоставить доступ к текстам решений, включая архивные и обеспечить удобство в поиске правовой информации.
Подборку сервисов я уже делала в одной из своих статей здесь, но для удобства решила вынести их повторно в отдельный материал, а также на примере одного из сервисов наглядно показать, как легко осуществлять поиск.
Если вы участвуете в судебном процессе, изучение аналогичных дел поможет вам:
предугадать позицию суда,
подготовить более убедительные аргументы,
избежать ошибок, допущенных другими участниками процессов.
ТОП-11 лучших ресурсов для поиска судебных решений
1. Официальный сайт Верховного Суда РФ
🔗 http://vsrf.ru/lk/practice/acts
Что дает? Доступ к решениям Верховного Суда и федеральных судов общей юрисдикции.
Плюсы: Есть архивные документы, что помогает анализировать изменения судебной практики.
Для кого? Юристы, адвокаты, граждане, изучающие прецеденты.
2. Банк решений арбитражных судов РФ (КАД «Арбитр»)
Что дает? Решения арбитражных судов всех уровней.
Плюсы: Удобный поиск по номерам дел, участникам, судьям.
Для кого? Бизнес, юристы, работающие с экономическими спорами.
3. ГАС «Правосудие»
Что дает? Интегрированная система судебных данных, включая статусы дел, расписание заседаний.
Плюсы: Можно отслеживать движение дела и получать уведомления.
Для кого? Участники судебных процессов, журналисты.
🔗 https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/
Что дает? База решений судов общей юрисдикции.
Плюсы: Поиск по дате, региону, ключевым словам.
Для кого? Юристы, правозащитники, журналисты.
5. Судебные и нормативные акты РФ (SudAct)
Что дает? Решения судов общей юрисдикции, арбитража и нормативные акты.
Плюсы: Удобный фильтр по видам дел.
Для кого? Юристы, студенты, аналитики.
6. Официальный портал правовой информации
Что дает? Федеральные и региональные законы, судебные решения.
Плюсы: Официальный источник законодательства.
Для кого? Все, кто работает с правовыми документами.
7. Решения Конституционного Суда РФ
🔗 https://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
Что дает? Доступ к постановлениям и определениям КС РФ.
Плюсы: Важно для дел, связанных с нарушением конституционных прав.
Для кого? Юристы, правозащитники.
8. Банк судебных решений арбитражных судов (РАС)
Что дает? Экономические споры, корпоративные конфликты.
Плюсы: Актуальная практика по арбитражным делам.
Для кого? Бизнес-юристы, предприниматели.
9. Архив судебных решений (РосПравосудие)
🔗 http://sudrf.cntd.ru/rospravo
Что дает? Исторические данные по судебным делам.
Плюсы: Полезен для анализа долгосрочных тенденций.
Для кого? Исследователи, юристы.
10. Сайт Московского городского суда
🔗 http://mos-gorsud.ru/fastsearch
Что дает? Решения столичных судов.
Плюсы: Удобен для москвичей.
Для кого? Жители Москвы, юристы.
11. База судебной практики по информационному праву
Что дает? Дела о защите данных, авторских правах, клевете в Сети.
Плюсы: Узкая специализация.
Для кого? IT-юристы, блогеры, СМИ.
Как найти нужное дело?
- Определите ключевые слова (например, «взыскание долга», «раздел имущества»).
Ищите по фамилии участника или названию предприятия (зачастую такой поиск самый простой и эффективный)
- Используйте фильтры (суд, регион, год).
- Анализируйте решения – смотрите, какие доводы принимал суд.
Давайте вместе поищем решение по делу главного бухгалтера Анны Филимоновой, о котором ранее я писала здесь.
Так как дело архивное для этих целей я выбрала сайт 🔗 «Судебныерешения.рф» и за 3 минутки нашла нужное дело.
О деле известно, что был обвинительный приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28.02.2022 по делу № 1-10/2022.
Заходим на сайт «Судебныерешения.рф», -> выбираем «Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга»
Далее набираем фамилию -> «Филимонова»
Поиск отобразит 10 документов, из которых вам нужно подобрать нужное дело
Вуаля – задача решена.👇🤗
Согласно архивным данным:
«Филимонова А.А. осуждена Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 28 февраля 2022 года по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по сговору в особо крупном размере) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и дополнительными обязанностями. Приговор оставлен без изменений.
Кассацией в удовлетворении гражданского иска на 82 564 336 рублей в доход федерального бюджета отказано, арест на имущество отменен.
Материалы направлены на новое рассмотрение в гражданском порядке. В остальном приговор оставлен без изменений включая уголовную судимость обеих.
Кассационная жалоба Филимоновой и ее адвоката, где оспаривалась квалификация (отсутствие корыстного мотива, дохода от преступления), оставлена без удовлетворения. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения решений, подтвердив правильность квалификации, отсутствие процессуальных нарушений и справедливость наказания. Приговор и апелляционное определение оставлены без изменений.»
В настоящее время в 2025 году с Анны Филимоновой пытаются взыскать солидарно порядка 50 млн. руб., сумеет ли ее защита отстоять права бывшего главного бухгалтера покажет время, ранее я писала об этом здесь и здесь.
Как известно ответственность главного бухгалтера не зависит от его зарплаты и иных материальных выгод и благ, ключевым является занимаемая должность, а также знание схем и непосредственное участие в них, в том числе через составление отчетности.
Если компания незаконно дробит бизнес, а бухгалтер знает об этом, но продолжает работать, можно получить уголовную ответственность.
Уголовная ответственность за уклонение от налогов в России наступает, если недоимка по налогам или страховым взносам за последние 3 года превысит:
- 2 700 000 руб. (ст. 198 УК РФ) для физлиц, включая ИП;
- и 18 750 000 руб. (ст. 199, 199.1 УК РФ) для юрлиц.
Согласно п. 2 Примечания к ст. 199 УК РФ, лицо, впервые совершившее налоговое преступление (ст. 199, 199.1 УК РФ), может избежать уголовного преследования, если:
✅ полностью погашены недоимка, пени и штраф;
✅ нарушение не носит рецидивного характера.
Сроки погашения и последствия
🔹 Досудебный этап:
Если налогоплательщик в течение 2 месяцев после истечения срока требования погасит задолженность, материалы проверки не передаются в следственные органы, и уголовное дело не возбуждается.
🔹 Судебный этап:
После 26 октября 2020 года (согласно ФЗ № 336 от 15.10.2020) погасить долг можно в любой момент до удаления суда в совещательную комнату. В этом случае суд прекращает уголовное дело.
Желаю, чтобы у вас всегда были «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»!
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
✅Спасибо за прочтение статьи до конца!
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