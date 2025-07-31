Какие сервисы помогут найти судебное дело, не зная номера или других реквизитов? А также еще немного про уголовную ответственность главбуха

В публикации вы найдете простые и удобные сервисы для поиска судебных дел в РФ.

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

В практической работе юриста, аудитора и даже бухгалтера может возникнуть необходимость найти судебное дело, давайте разберемся, как это можно сделать и какие сервисы вам помогут быстро решить задачу.

Эти ресурсы помогут вам найти и ознакомиться с судебными актами по различным категориям дел, предоставить доступ к текстам решений, включая архивные и обеспечить удобство в поиске правовой информации.

Подборку сервисов я уже делала в одной из своих статей здесь, но для удобства решила вынести их повторно в отдельный материал, а также на примере одного из сервисов наглядно показать, как легко осуществлять поиск.

Если вы участвуете в судебном процессе, изучение аналогичных дел поможет вам: предугадать позицию суда,

подготовить более убедительные аргументы,

избежать ошибок, допущенных другими участниками процессов.

ТОП-11 лучших ресурсов для поиска судебных решений

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ

🔗 http://vsrf.ru/lk/practice/acts

Что дает? Доступ к решениям Верховного Суда и федеральных судов общей юрисдикции.

Плюсы: Есть архивные документы, что помогает анализировать изменения судебной практики.

Для кого? Юристы, адвокаты, граждане, изучающие прецеденты.

2. Банк решений арбитражных судов РФ (КАД «Арбитр»)

🔗 https://kad.arbitr.ru/

Что дает? Решения арбитражных судов всех уровней.

Плюсы: Удобный поиск по номерам дел, участникам, судьям.

Для кого? Бизнес, юристы, работающие с экономическими спорами.

3. ГАС «Правосудие»

🔗 http://sudrf.ru

Что дает? Интегрированная система судебных данных, включая статусы дел, расписание заседаний.

Плюсы: Можно отслеживать движение дела и получать уведомления.

Для кого? Участники судебных процессов, журналисты.

4. Судебныерешения.рф

🔗 https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/

Что дает? База решений судов общей юрисдикции.

Плюсы: Поиск по дате, региону, ключевым словам.

Для кого? Юристы, правозащитники, журналисты.

5. Судебные и нормативные акты РФ (SudAct)

🔗 http://www.sudact.ru

Что дает? Решения судов общей юрисдикции, арбитража и нормативные акты.

Плюсы: Удобный фильтр по видам дел.

Для кого? Юристы, студенты, аналитики.

6. Официальный портал правовой информации

🔗 http://www.pravo.gov.ru

Что дает? Федеральные и региональные законы, судебные решения.

Плюсы: Официальный источник законодательства.

Для кого? Все, кто работает с правовыми документами.

7. Решения Конституционного Суда РФ

🔗 https://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

Что дает? Доступ к постановлениям и определениям КС РФ.

Плюсы: Важно для дел, связанных с нарушением конституционных прав.

Для кого? Юристы, правозащитники.

8. Банк судебных решений арбитражных судов (РАС)

🔗 http://ras.arbitr.ru

Что дает? Экономические споры, корпоративные конфликты.

Плюсы: Актуальная практика по арбитражным делам.

Для кого? Бизнес-юристы, предприниматели.

9. Архив судебных решений (РосПравосудие)

🔗 http://sudrf.cntd.ru/rospravo

Что дает? Исторические данные по судебным делам.

Плюсы: Полезен для анализа долгосрочных тенденций.

Для кого? Исследователи, юристы.

10. Сайт Московского городского суда

🔗 http://mos-gorsud.ru/fastsearch

Что дает? Решения столичных судов.

Плюсы: Удобен для москвичей.

Для кого? Жители Москвы, юристы.

11. База судебной практики по информационному праву

🔗 http://media-pravo.info

Что дает? Дела о защите данных, авторских правах, клевете в Сети.

Плюсы: Узкая специализация.

Для кого? IT-юристы, блогеры, СМИ.

Как найти нужное дело?

- Определите ключевые слова (например, «взыскание долга», «раздел имущества»).

Ищите по фамилии участника или названию предприятия (зачастую такой поиск самый простой и эффективный)

- Используйте фильтры (суд, регион, год).

- Анализируйте решения – смотрите, какие доводы принимал суд.

Давайте вместе поищем решение по делу главного бухгалтера Анны Филимоновой, о котором ранее я писала здесь.

Так как дело архивное для этих целей я выбрала сайт 🔗 «Судебныерешения.рф» и за 3 минутки нашла нужное дело.

О деле известно, что был обвинительный приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28.02.2022 по делу № 1-10/2022.

Заходим на сайт «Судебныерешения.рф», -> выбираем «Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга»

Далее набираем фамилию -> «Филимонова»

Поиск отобразит 10 документов, из которых вам нужно подобрать нужное дело

Вуаля – задача решена.👇🤗

Согласно архивным данным:

«Филимонова А.А. осуждена Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 28 февраля 2022 года по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по сговору в особо крупном размере) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и дополнительными обязанностями. Приговор оставлен без изменений.

Кассацией в удовлетворении гражданского иска на 82 564 336 рублей в доход федерального бюджета отказано, арест на имущество отменен.

Материалы направлены на новое рассмотрение в гражданском порядке. В остальном приговор оставлен без изменений включая уголовную судимость обеих.

Кассационная жалоба Филимоновой и ее адвоката, где оспаривалась квалификация (отсутствие корыстного мотива, дохода от преступления), оставлена без удовлетворения. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения решений, подтвердив правильность квалификации, отсутствие процессуальных нарушений и справедливость наказания. Приговор и апелляционное определение оставлены без изменений.»

В настоящее время в 2025 году с Анны Филимоновой пытаются взыскать солидарно порядка 50 млн. руб., сумеет ли ее защита отстоять права бывшего главного бухгалтера покажет время, ранее я писала об этом здесь и здесь.

Как известно ответственность главного бухгалтера не зависит от его зарплаты и иных материальных выгод и благ, ключевым является занимаемая должность, а также знание схем и непосредственное участие в них, в том числе через составление отчетности. Если компания незаконно дробит бизнес, а бухгалтер знает об этом, но продолжает работать, можно получить уголовную ответственность.

Уголовная ответственность за уклонение от налогов в России наступает, если недоимка по налогам или страховым взносам за последние 3 года превысит:

- 2 700 000 руб. (ст. 198 УК РФ) для физлиц, включая ИП;

- и 18 750 000 руб. (ст. 199, 199.1 УК РФ) для юрлиц.

Согласно п. 2 Примечания к ст. 199 УК РФ, лицо, впервые совершившее налоговое преступление (ст. 199, 199.1 УК РФ), может избежать уголовного преследования, если:

✅ полностью погашены недоимка, пени и штраф;

✅ нарушение не носит рецидивного характера.

Сроки погашения и последствия

🔹 Досудебный этап:

Если налогоплательщик в течение 2 месяцев после истечения срока требования погасит задолженность, материалы проверки не передаются в следственные органы, и уголовное дело не возбуждается.

🔹 Судебный этап:

После 26 октября 2020 года (согласно ФЗ № 336 от 15.10.2020) погасить долг можно в любой момент до удаления суда в совещательную комнату. В этом случае суд прекращает уголовное дело.