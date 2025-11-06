Лимит для уплаты НДС на УСН в 2026 году – 20 млн. руб. Мишустин сделал заявление о послаблении налоговой реформы 2026 года

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Правительство РФ под руководством Михаила Мишустина сделало неожиданный поворот в реформе НДС, чтобы не добить малый и средний бизнес одномоментным обвалом.

Вместо жёсткого снижения лимита доходов для упрощённой системы до 10 млн рублей уже в 2026 году, решено сделать чуть более мягкую посадку. Это решение озвучено на заседании правительства.

Ключевые изменения в цифрах

2026 год - Лимит выручки для обязательной уплаты НДС — 20 млн рублей (вместо планируемых 10 млн).

2027 год: -Снижение до 15 млн рублей.

2028 год - Финальный порог в 10 млн рублей.

Ранее Минфин предлагал рубануть по полной: с 60 млн рублей текущего лимита сразу до 10 млн, чтобы пресечь схемы дробления бизнеса. Но после жалоб предпринимателей Мишустин учёл обратную связь, сделав переход поэтапным.

По мне послабление выглядит формально, чтобы показать какую-то реакцию на мольбы бизнес-сообщества. Но все-равно между 20 и 60 млн рублей разница большая.

Параллельно НДС вырастет до 22% с 1 января 2026 года, что добавит давления на все сферы, но и принесёт в бюджет лишний триллион рублей.

Еще из хорошего Кабмин готовит мораторий на штрафы для тех, кто впервые "прокололся" с НДС — это амнистия для новичков. А российский софт из реестра отечественного ПО сохранит нулевую ставку НДС. Норму об отмене этой льготы вычеркнут ко второму чтению законопроекта (поправки принимают до 10 ноября). Что касается патентной системы, то её отмену для грузоперевозок и розницы пока отложили, но детали уточняются.

Для малого бизнеса новость - это всё равно вызов, по статистике средняя выручка ИП на УСН сейчас около 25–30 млн рублей, так что многие рискуют перейти на общий режим раньше срока.

Полезные советы для предпринимателей

- Проверьте выручку уже сейчас. Рассчитайте прогноз на 2026 год. Если близко к 20 млн (текущий буфер), начните моделировать НДС в 1C или Excel — это сэкономит нервы.

- Оптимизируйте структуру. Следите за вторым чтением в Госдуме. Автоматизируйте учёт — это упростит расчёты и минимизирует ошибки.

Эта реформа — не конец света, а сигнал к действию. Бизнес, который адаптируется заранее, выйдет сильнее. Следите за обновлениями!