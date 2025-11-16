В деле о дроблении бизнеса предприниматель отстоял в суде более 230 млн. руб. доначислений, пеней и штрафов

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Обзор судебного дела Постановление АС Восточно-Сибирского округа № Ф02-2681/2024 по делу № А69-2935/2022 от 19.06.2024.
Суть спора
Суровая налоговая инспекция Республики Тыва попыталась признать недействительной легальную, (по мнению судов) кооперацию нескольких субъектов малого бизнеса, квалифицировав ее как необоснованную налоговую выгоду от искусственного дробления бизнеса.
Цена вопроса
Изначальные финансовые претензии налогового органа были огромными:
Недоимка по НДС и НДФЛ - 173 178 416 рублей
Пени - 57 595 603 рубля 12 копеек
Штраф- 5 036 058 рублей
Итого первоначальная сумма доначислений: около 235,8 млн рублей.
В ходе обжалования Межрегиональная инспекция ФНС по СФО снизила штрафы в два раза, но основная сумма доначислений и пеней оставалась неизменной. Был снижен именно штраф как вид налоговой санкции по ст. 114 НК РФ.
Кто-то скажет классика жанра, ан – нет. Этот прецедент большая победа для бизнеса. Что в последнее время встречается не так часто, поэтому дело определенно заслуживает внимание как бизнес-сообщества, так и специалистов, связанных с налогообложением.
Ключевые действующие лица
ИП Доржу Роберт Дермеевич (применял ОСНО).
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва
Ключевое третье лицо: ИП Дандар Мерген Викторович (применял ЕНВД) – именно его доходы были вменены Доржу Р.Д. как полученные через подконтрольное лицо.
Прочие участники схемы (с точки зрения налогового органа): Другие ИП (родственники Доржу Р.Д.) и ООО ("Восторг", "ТД Восторг" и др.), которые налоговым органом также рассматривались как часть схемы "дробления".
Суть спора
ИП Доржу Р.Д. (работал на ОСНО) сотрудничал с другими ИП и ООО (применяли УСН и ранее существовавший чудесный режим ЕНВД), в частности с ИП Дандар М.В., арендуя совместно торговые площади для создания современных магазинов формата "самообслуживание".
Налоговиками проверялся период - 2016–2018 годы. Это стандартный трёхлетний период, который налоговая может проверить в рамках выездной налоговой проверки (п. 4 ст. 89 НК РФ).
ФНС посчитала, что ИП Дандар М.В. и другие лица являются подконтрольными Доржу Р.Д. и не ведут реальной деятельности, а вся выручка по праву принадлежит Доржу Р.Д. На этом основании инспекция доначислила ему НДС и НДФЛ с доходов этих предпринимателей, а также пени и штрафы.
Хронология событий
Суд первой инстанции (Арбитражный суд) удовлетворил требования предпринимателя и признал решение налоговой недействительным.
Апелляционная инстанция (Третий арбитражный апелляционный суд) поддержала решение первой инстанции.
Кассационная инстанция (Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа) оставила решения нижестоящих судов в силе, отказав налоговому органу в удовлетворении жалобы.
Кто выиграл и почему?
Однозначную победу одержал предприниматель Доржу Р.Д.
Суды трех инстанций встали на его сторону по следующим ключевым причинам:
Налоговый орган не доказал взаимозависимость и искусственность схемы.
Суды указали, что сам по себе факт родственных или "дружеских" связей (на чем настаивала налоговая) не является достаточным для признания лиц взаимозависимыми в целях налогообложения и консолидации их доходов, если каждый из них ведет самостоятельную хозяйственную деятельность.
ИП Дандар М.В. был признан самостоятельным хозяйствующим субъектом.
Суды установили и приняли во внимание, что Дандар М.В.:
- Начинал бизнес на собственные и заемные средства.
- Самостоятельно принимал все управленческие решения.
- Имел собственное имущество, кадры, поставщиков и банковские счета.
- Весь свой налоговый и бухгалтерский учет.
Налоговый орган не представил доказательств объединения денежных потоков или того, что Доржу Р.Д. давал обязательные к исполнению указания Дандару М.В.
Главное - суды признали наличие разумной деловой (экономической) цели
Это центральный момент дела (!). Суды согласились с доводами предпринимателя, что кооперация была необходима для выживания на рынке. Объединив усилия и ресурсы, несколько предпринимателей смогли создать конкурентоспособные магазины формата "самообслуживание", чтобы противостоять давлению федеральных розничных сетей ("Пятерочка", "Магнит" и др.). Экономия на налогах была не целью, а следствием легального применения специальных режимов малыми самостоятельными предпринимателями.
Налоговый орган не выполнил бремя доказывания.
Суды последовательно указывали, что в силу ст. 65, 200 АПК РФ именно налоговая обязана доказывать обоснованность своих выводов. В данном случае ее доводы носили предположительный характер и не были подтверждены неопровержимыми доказательствами.
В итоге предприниматель отстоял в суде право не платить почти 236 миллионов рублей доначислений, пеней и штрафов. В данном случае можно искреннее порадоваться за бизнес! Однако уверена, что за этим успехом стоит большая работа не только самого бизнесмена, но и грамотная юридическая и бухгалтерская поддержка.
Полезные выводы для бизнеса
Очень часто на практике я вижу, как бизнесмены, особенно начинающие переоценивают свои силы. Чтобы грамотно планировать свою налоговую нагрузку недостаточно опыта и знаний. Нужно иметь природное тонкое чутье понимания налоговых и фискальных трендов, крайне важно уделять внимание деталям. Ведь именно они в конечном счете склонят чашу весов в судебном споре.
Напомню вам, дорогие читатели, ключевые признаки дробления, анализируя которые ФНС принимает решение о том было дробление законным или нет:
Наиболее важная деталь, играющая не в вашу пользу – это отсутствие деловой цели в разделении бизнеса. В конечном счете суд и налоговики оценивают совокупность факторов, а не один положительный или отрицательный фактор.
Самостоятельность вот ваш ключ к защите. Данное дело — учебник по тому, как защищаться от обвинений в "дроблении". Ключевой аргумент — доказательство реальной самостоятельности каждого субъекта: свои средства, свои решения, свой учет, свои договоры, свой персонал.
Деловая цель важнее налоговой выгоды. Налоговая оптимизация, являющаяся следствием легальной и экономически оправданной деятельности, защищаема в суде. Если у кооперации есть разумное бизнес-обоснование (повышение конкурентоспособности, выход на новые стандарты, объединение ресурсов для инвестиций), суды встанут на сторону налогоплательщика.
Сами по себе родственные или дружеские отношения между предпринимателями не являются запрещенными и не доказывают искусственность схемы. Налоговая должна доказать, что эти связи используются именно для необоснованного уменьшения налогов.
Традиционно бремя доказывания лежит на ФНС. Налоговый орган не может ограничиться общими фразами о "схеме". Он обязан предоставить конкретные доказательства отсутствия реальной деятельности "списочных" компаний/ИП и их подконтрольности.
Крайне важно (!) важно документальное оформление. Все хозяйственные операции между участниками группы должны быть прозрачно и корректно оформлены: договоры аренды, акты, платежные поручения.
В данном деле наличие у ИП Дандара М.В. собственных поставщиков и даже факт проверки Роспотребнадзора стали весомыми доказательствами в его пользу.
Заключение
Дело Доржу Р.Д. против УФНС по Республике Тыва — это важный прецедент, подтверждающий, что законная кооперация малого бизнеса не должна приравниваться к незаконному "дроблению", если она имеет экономическую целесообразность и все ее участники являются реально действующими хозяйствующими субъектами.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
