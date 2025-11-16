В деле о дроблении бизнеса предприниматель отстоял в суде более 230 млн. руб. доначислений, пеней и штрафов

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Обзор судебного дела Постановление АС Восточно-Сибирского округа № Ф02-2681/2024 по делу № А69-2935/2022 от 19.06.2024.

Суть спора

Суровая налоговая инспекция Республики Тыва попыталась признать недействительной легальную, (по мнению судов) кооперацию нескольких субъектов малого бизнеса, квалифицировав ее как необоснованную налоговую выгоду от искусственного дробления бизнеса.