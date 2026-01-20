Почему ЦБ отменил все лимиты для физлиц на перевод валюты за рубеж, а рубли и золото вывозить нельзя?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
ЦБ РФ снял лимиты на валютные переводы 8 декабря 2025 г., но ограничения на вывоз наличной валюты и золота сохранились (10 000 USD эквивалент). Давайте вместе разбираться, в чем причины?
Загадка сильного рубля
Несмотря на отмену почти всех валютных ограничений для бизнеса и физлиц, рубль продолжает расти. Одна из причин — кардинальное изменение структуры экспорта. Теперь значительная часть расчетов за российские товары и услуги проходит в рублях, в том числе в новых платёжных схемах с дружественными странами. Но есть и менее очевидный фактор — «скрытый цифровой экспорт». Речь идёт о доходах от майнинга криптовалют, которые конвертируются в рубли за пределами России. Получается, что в страну поступает рублёвая масса, а спрос на валюту для конвертации внутри страны падает.
Для справки:
В октябре 2025 г. первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на форуме «Финополис 2025» оценил суммарный объём цифровых активов у населения и компаний России не менее $40 млрд (примерно 3,8–4 трлн рублей по курсу того периода). При этом Россия занимает третье место в мире по майнингу биткоина.
Объём транзакций (не то же самое, что объём владения). По Chainalysis (июль 2024 – июнь 2025) Россия получила $376,3 млрд в крипто-транзакциях — это больше, чем любая другая европейская страна (лидер в Европе по объёму операций).
Бегство от контроля через офшоры
Российские экспортёры и участники международных сделок всё чаще используют дружественные юрисдикции для конвертации валюты. Им не нужно покупать доллары или евро через российские банки — им нужны рубли для расчетов внутри страны. Это создаёт дефицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке и дополнительный спрос на рубли, что и толкает курс вверх. В такой ситуации свободный вывод валюты физлицами становится даже выгодным для ЦБ — это слегка снимает давление на рубль.
Почему тогда ограничивают рубли и золото?
Здесь логика меняется. Ограничение на вывоз наличных рублей и золота — это попытка предотвратить «утечку» материальных активов, которые сложнее отследить.
Наличные рубли часто используются в теневом секторе, для выплаты неофициальных зарплат или расчетов в серой зоне.
Ужесточение контроля за их перемещением — часть кампании по «обелению» экономики и борьбе с обналичиванием. Что касается золота, то это стратегический актив, который может использоваться для обхода финансовых ограничений в международных расчётах.
К чему приведёт новый курс?
Во-первых, теневой труд и неофициальные выплаты могут стать дороже, так как работать с наличными станет рискованнее. А государство из кожи вон лезет. Чтобы оборот неконтролируемых наличных ограничить.
Во-вторых, возрастёт спрос на легальные схемы выплат, хотя «серая» занятость, вероятно, сохранится из-за высокой налоговой нагрузки. При этом государство в краткосрочной перспективе будет полагаться на повышение НДС, но в долгосрочной — делает ставку на структурные изменения: вывод бизнеса из тени, цифровизацию финансов и контроль над денежными потоками.
В итоге
Рубль крепнет, но фундамент шаткий. В 2026-м возможно ожидается: падение цены на нефть, инфляция рост, экспорт может просесть. Плюс налоговой реформы 2.0 за счет НДС (временный рост, потом снижение?) и удар по самозанятым/упрощенке/малому и микробизнесу. Цель — наполнить бюджет быстро, но долгосрочно это рискует ударить по бизнесу. Если майнинг продолжит "прятать" экспорт, рубль удержится, но теневой сектор увеличится. 💸
На этом завершаю свой материал.
