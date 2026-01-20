Почему ЦБ отменил все лимиты для физлиц на перевод валюты за рубеж, а рубли и золото вывозить нельзя?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

ЦБ РФ снял лимиты на валютные переводы 8 декабря 2025 г., но ограничения на вывоз наличной валюты и золота сохранились (10 000 USD эквивалент). Давайте вместе разбираться, в чем причины?