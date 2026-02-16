Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Кто есть кто – ключевые действующие лица:

- ООО «СтройКрепёж» (ИНН 9715403420). Компания входит в группу «ГАРПУН» — несколько юрлиц, которые вместе продают строительный крепёж под единой маркой HARPOON через один сайт harpoon.pro.

- ИФНС России № 14 по г. Москве.

Место действия. Да, в этой истории оно есть — кабинет № 503, Варшавское шоссе, д. 37а. Формально арендован у ООО «Каллисто» компанией ООО «ПРОФКРЕПОПТ» (другое юрлицо из той же группы). Кстати, адрес ГК «ГАРПУН» на сайте указан просто: Варшавское шоссе, д. 37а.

Хронология событий, которая, предположительно прослеживается из решения суда. Летом 2024 года ИФНС № 14 по г. Москве начала выездную проверку «СтройКрепёж» за 2021–2023 годы. В ходе проверки инспекторы заметили классическую картину:

- компания не сидит по юридическому адресу (протокол осмотра от апреля 2024);

- документы по требованиям приходят не полностью;

- все юрлица группы активно пользуются одним сайтом, одной маркой, одним фактическим офисом.

2 сентября 2024 выносится постановление № 15 о выемке — уже не по юрадресу, а по Варшавскому шоссе, 37а. На следующий день, 3 сентября, приезжают с понятыми, сотрудниками ГУЭБиПК МВД, адвокатом арендатора — и вывозят коробки с бумагами и несколько жёстких дисков.

(Все важное нужно хранить в облаке, чтобы не было так мучительно больно.)

Компании не понравится такой пассаж от налоговиков, и она подаёт в суд: «Выемка незаконна, потому что постановление вынесено только на нас, а не на ООО «ПКО», мы там официально ничего не арендуем, нас не известили лично в общем изъяли лишнее. Но налоговики-то, вероятно, изначально знали куда идут и зачем. И судя по доначисленным суммам «овчинка выделки стоила».