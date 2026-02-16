Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Кейс ООО «СтройКрепёж». Дело № А40-205451/2025 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2026 (судья Ладик Е.В.)
Сегодня прятать улики у дружественных структур стало не просто сложно, а опасно. И дело, о котором я хочу сегодня рассказать, тому прямое подтверждение.
Кто есть кто – ключевые действующие лица:
- ООО «СтройКрепёж» (ИНН 9715403420). Компания входит в группу «ГАРПУН» — несколько юрлиц, которые вместе продают строительный крепёж под единой маркой HARPOON через один сайт harpoon.pro.
- ИФНС России № 14 по г. Москве.
Место действия. Да, в этой истории оно есть — кабинет № 503, Варшавское шоссе, д. 37а. Формально арендован у ООО «Каллисто» компанией ООО «ПРОФКРЕПОПТ» (другое юрлицо из той же группы). Кстати, адрес ГК «ГАРПУН» на сайте указан просто: Варшавское шоссе, д. 37а.
Хронология событий, которая, предположительно прослеживается из решения суда. Летом 2024 года ИФНС № 14 по г. Москве начала выездную проверку «СтройКрепёж» за 2021–2023 годы. В ходе проверки инспекторы заметили классическую картину:
- компания не сидит по юридическому адресу (протокол осмотра от апреля 2024);
- документы по требованиям приходят не полностью;
- все юрлица группы активно пользуются одним сайтом, одной маркой, одним фактическим офисом.
2 сентября 2024 выносится постановление № 15 о выемке — уже не по юрадресу, а по Варшавскому шоссе, 37а. На следующий день, 3 сентября, приезжают с понятыми, сотрудниками ГУЭБиПК МВД, адвокатом арендатора — и вывозят коробки с бумагами и несколько жёстких дисков.
Компании не понравится такой пассаж от налоговиков, и она подаёт в суд: «Выемка незаконна, потому что постановление вынесено только на нас, а не на ООО «ПКО», мы там официально ничего не арендуем, нас не известили лично в общем изъяли лишнее. Но налоговики-то, вероятно, изначально знали куда идут и зачем. И судя по доначисленным суммам «овчинка выделки стоила».
Что ответил суд (ключевые цитаты из решения)
«…у Инспекции имелись основания полагать, что документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройКрепеж», могут находиться в помещениях по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе д. 37а».
«Общество входит в группу компаний «ГАРПУН», которые используют один сайт Harpoon.pro и осуществляют продажу продукции под товарным знаком «HARPOON»».
«В случае уклонения налогоплательщика… от проведения мероприятий налогового контроля, допустимо проведение выемки документов… у третьих лиц, которые, к примеру, аффилированы с проверяемой организацией».
«Уклонение представителей от участия в контрольных мероприятиях не делает действия инспекции незаконными».
Суд признал выемку и осмотр 17 октября 2024 полностью законными. Апелляция и кассация (по состоянию на февраль 2026) подтвердили.
Реальная цена вопроса Это была не просто «процессуальная» тяжба. Выемка стала одним из ключевых доказательств в основной проверке. Итог:
- доначислено налогов — 133 211 978 руб. (66,6 млн по прибыли + 66,6 млн по НДС);
- штраф — 25 638 217 руб. (уже уменьшен в 2 раза по смягчающим).
Главные уроки у этого дела
- Аффилированность убивает любую маскировку. Общий сайт, общий бренд, общие сотрудники — этого уже достаточно, чтобы суд признал: «это фактически одно и то же лицо». Налоговая даже не обязана доказывать 100 %-ную аффилированность через ЕГРЮЛ — достаточно фактических связей.
- Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать! Если есть риск сокрытия/уничтожения, инспекция может прийти к любому, кто «связан» с проверяемым. Постановление выносится на проверяемого, а не на владельца помещения.
- Неявка и игнор — не защитят вас от проблем. Если вас вызвали на осмотр изъятого, а вы не пришли — это не делает действия налоговой незаконными. Суд прямо ссылается на практику ВС РФ.
В общем романтика коробок в микроавтобусе постепенно заканчивается. Сейчас ФНС работает быстрее и умнее: анализ сайтов, перекрёстные запросы в банки, камеры на дорогах, запросы операторам связи. Вывоз документов за 10 минут уже почти нереален. Ну и конечно с персоналом, при желании, они хорошо работают. Такие вещи нередко происходят по наводке.
В общем берегите себя и свой бизнес! И пусть у вас всегда будут: финансы под контролем!
На этом завершаю свой материал.
