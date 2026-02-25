НДС на маркетплейсах. Не такой уж открытый перечень расходов на УСН. Контроль сделок без взаимозависимости и многое другое

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Сегодня хочу обсудить с вами важное письмо Минфина № 03-00-08/5827 от 28.01.2026 г., которое разъясняет положения Федерального закона № 425-ФЗ и охватывает сразу несколько важных направлений. Предполагаю, что информация пригодится многим.
Контролируемые сделки теперь без взаимозависимости — если страна с налогом на прибыль ≤ 15 %
Минфин в письме прямо поясняет новые правила:
«С 01.01.2026 контролируемыми признаются сделки, одной из сторон которых является физическое лицо, организация или иностранная структура без образования юридического лица, если местом жительства, либо местом регистрации, либо местом налогового резидентства соответствующего лица… являются государство или территория, в соответствии с законодательством которых для прибыли (доходов) организаций установлена ставка налога на прибыль организаций, равная 15 процентам или ниже 15 процентов.»
При этом Минфин отказывается публиковать список стран:
«…издание письма Минфина России со списком… не имеет практической целесообразности.»
«…проводить оценку документов, фактов и обстоятельств в каждой конкретной ситуации.»
«Подтверждением установленной ставки может являться нормативный правовой акт… с указанием официального источника текста акта и его переводом на русский язык.»
Как это может выглядеть на практическом примере:
Компания закупает комплектующие у поставщика из ОАЭ (базовая ставка корпоративного налога 9 %).
Сумма годовых доходов по сделке — 180 млн руб. Раньше это была обычная сделка. Теперь — контролируемая по ТЦО автоматически. Клиент уже запросил у партнёра официальный закон ОАЭ + перевод, сохранил в досье. Если сумма > 120 млн руб. — подаём уведомление о КС и готовим документацию. Штраф за неподачу — от 400 тыс. руб. + до 40 % доначислений.
Совет: уже в марте 2026 проверьте всех иностранных контрагентов по ставке — это спасёт нервы и деньги.
Вот некоторые страны официально не офшоры, но сделка может быть признана в 2026 г. контролируемой со всеми вытекающими последствиями:
8%
Туркменистан
9%
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
10%
Киргизия
Парагвай
Катар
15%
Албания
Грузия
Ирак
Кувейт
Оман
Палестина
Сербия
Узбекистан
15–35%
Индия
Льгота по продаже акций/долей (≤ 50 % недвижимости в составе активов)
Минфин ссылается на старое письмо 2021 года и подчёркивает:
«…реализация права… осуществляется при наличии подтверждения о составе активов, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете…»
То есть вам все-таки придется документально подтвердить долю и цифры. И подвохов в этой ситуации немало.
С 1 января 2026 года порядок освобождения от налога доходов при продаже долей в уставном капитале российских компаний приведён в соответствие с правилами, которые ранее применялись к акциям. Как и прежде, минимальный срок владения для получения льготы составляет более пяти лет.
Дополнительно необходимо подтвердить, что на момент продажи не более 50% активов российской организации — напрямую или через участие в других структурах — приходится на недвижимость, расположенную в России. Это определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности на последний день месяца, который предшествует месяцу реализации доли.
Если же на указанную дату промежуточная отчётность не формируется, при подтверждении данного критерия принимаются во внимание иные доступные финансовые показатели и документы, позволяющие определить структуру активов компании.
Пример:
Компания владела долей в ООО более шести лет и решила продать её в феврале 2026 года. Для применения освобождения от налога необходимо проверить структуру активов общества по состоянию на 31 января 2026 года.
Согласно бухгалтерской отчётности на эту дату, доля недвижимости в составе активов составляет 40%. Поскольку срок владения превышает пять лет, а доля недвижимости не превышает установленный лимит в 50%, доход от продажи может быть освобождён от налогообложения.
Также помимо отчетности (и даже вместо нее) можно составить бухгалтерскую справку для подтверждения права на льготу. Сделать это можно в произвольном виде.
Совет:
Перед продажей ООО проведите переоценку ОС. Если вы продаете юридическое лицо, занимающееся арендным бизнесом, то есть недвижимость с оболочкой, при этом у вас старая почти полностью (или полностью) самортизированная в бухучете недвижимость – это не элемент оптимизации, а фактор налогового риска. Дополнительно не рекомендую рассчитывать, что если в таком ООО вы покажите заниженную долю в активах недвижимости ФНС не догадается.
Такая «оптимизация» — это то, что лежит на поверхности. Извините за грубость, но варианты «на дурака рассчитанные» как раз и становятся на практике основным предметом доначислений.
УСН «доходы минус расходы» — открытый перечень не такой уж и открытый
Минфин пояснил, что упрощенцы:
«…вправе учитывать также иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 Кодекса.» «…расходы… на приобретение имущественных прав (долей) и увеличение величины вклада в имущество в виде денежных средств при определении налоговой базы не учитываются.»
Можно: неустойки контрагентам, спецоценку, подписку на журналы.
Нельзя: взносы в УК, штрафы в бюджет, матпомощь (кроме рождения ребёнка до 1 млн), корпоративы.
Собственно говоря, смысл в чем, теперь при признании расходов упрощенцы могут смело ориентироваться на разъяснения чиновников (ФНС и Минфина), которые они давали для компаний на ОСНО для расчета налога на прибыль. Для УСН «доходы минус расходы» они теперь будут актуальными, за исключением дополнительной необходимости оплаты. Ведь на УСН расходы признаются «кассовым методом» и их оплата всегда будет иметь значение.
Главный критерий простой если расход не связан напрямую с деятельностью, направленной на получение дохода, либо прямо исключен статьей 270 НК РФ — в налоговой базе по прибыли его не будет.
Вот несколько наглядных примеров расходов, которые не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль (в силу положений статьи 270 НК РФ).
- Взнос в уставный капитал другой компании
Организация перечислила 5 млн руб. в уставный капитал дочернего ООО. Несмотря на реальное движение денежных средств, такие суммы не признаются расходами — это инвестиция, а не затрата, направленная на получение текущего дохода.
- Увеличение вклада в имущество общества
Участник внес 3 млн руб. в имущество общества без увеличения уставного капитала. Для целей налога на прибыль это также не расход.
- Штрафы и пени в бюджет
Компания заплатила налоговые пени или административный штраф. Эти суммы прямо поименованы как не учитываемые при налогообложении прибыли.
- Расходы на корпоративные мероприятия
Организация провела корпоратив за 200 тыс. руб. Если затраты нельзя квалифицировать как представительские или иные обоснованные расходы в рамках статьи 252 НК РФ, они не уменьшают прибыль.
- Материальная помощь сотрудникам
Матпомощь, не предусмотренная трудовым договором или локальными актами (за исключением отдельных случаев, например помощи при рождении ребенка в установленном лимите), не признается расходом.
НДС на импорт с маркетплейсов и новые правила возвратов товара
Вопрос, который волнует многих селлеров. Отрасль, и так, штормит и налоговая нагрузка уже подросла с 2026 г., выдавливая некоторых игроков с рынка. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал инициативу о введении НДС на импортные товары, продаваемые через цифровые платформы. Это значит, что правила игры для российских и иностранных продавцов хотят сделать равными.
Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил с 1 января 2027 года взимать полный НДС в размере 22% со всех иностранных товаров, купленных на маркетплейсах. Причем неважно, укладывается товар в беспошлинный лимит (сейчас это €200) или нет.
Два лагеря, две стратегии:
Пока Минпромторг предлагает шоковую терапию, Минфин настаивает на плавном переходе:
Минфин РФ - 5% в 2027 → 10% в 2028 → 15% в 2029 → 20% с 2030 года .
Минпромторг - 22% сразу с 2027 года, без поэтапного повышения.
В общем следим за развитием событий. Если инициативу примут, цены на площадках скорее всего изменятся.
Еще Минэкономразвития предлагает изменить действующий порядок возвратов:
Разрешить продавцам удерживать расходы на доставку при возврате товара.
Ввести категорию «безусловно невозвратных» товаров — например, продукты питания, лекарства и медицинские изделия.
Определить перечень товаров, которые нельзя вернуть после подтверждения получения в пункте выдачи или от курьера. В этот список могут войти косметика, средства личной гигиены, парфюмерия и электроника.
Для остальных категорий возможность возврата сохранится.
Сейчас, по оценке ведомства, платформы сами определяют правила возврата и зачастую перекладывают логистические расходы на продавцов, что приводит к их убыткам и росту издержек в экономике. В отношении возвратов инициатива достаточно спорная, особенно если товар не соответствует карточке товара, неверная размерная линейка товар (маломерит/большемерит) и т.д. Увеличение еще больше комиссии за возврат вряд ли порадует покупателей и они могут развернуться в сторону офлайн ритейла, когда товар можно примерить, потрогать оценить вживую визуально и т.д.
На этом завершаю свой материал.
