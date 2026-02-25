НДС на маркетплейсах. Не такой уж открытый перечень расходов на УСН. Контроль сделок без взаимозависимости и многое другое

Льгота по продаже акций/долей (≤ 50 % недвижимости в составе активов)

Минфин ссылается на старое письмо 2021 года и подчёркивает:

«…реализация права… осуществляется при наличии подтверждения о составе активов, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете…»

То есть вам все-таки придется документально подтвердить долю и цифры. И подвохов в этой ситуации немало.

С 1 января 2026 года порядок освобождения от налога доходов при продаже долей в уставном капитале российских компаний приведён в соответствие с правилами, которые ранее применялись к акциям. Как и прежде, минимальный срок владения для получения льготы составляет более пяти лет.

Дополнительно необходимо подтвердить, что на момент продажи не более 50% активов российской организации — напрямую или через участие в других структурах — приходится на недвижимость, расположенную в России. Это определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности на последний день месяца, который предшествует месяцу реализации доли.

Если же на указанную дату промежуточная отчётность не формируется, при подтверждении данного критерия принимаются во внимание иные доступные финансовые показатели и документы, позволяющие определить структуру активов компании.

Пример:

Компания владела долей в ООО более шести лет и решила продать её в феврале 2026 года. Для применения освобождения от налога необходимо проверить структуру активов общества по состоянию на 31 января 2026 года.

Согласно бухгалтерской отчётности на эту дату, доля недвижимости в составе активов составляет 40%. Поскольку срок владения превышает пять лет, а доля недвижимости не превышает установленный лимит в 50%, доход от продажи может быть освобождён от налогообложения.

Также помимо отчетности (и даже вместо нее) можно составить бухгалтерскую справку для подтверждения права на льготу. Сделать это можно в произвольном виде.

Совет: Перед продажей ООО проведите переоценку ОС. Если вы продаете юридическое лицо, занимающееся арендным бизнесом, то есть недвижимость с оболочкой, при этом у вас старая почти полностью (или полностью) самортизированная в бухучете недвижимость – это не элемент оптимизации, а фактор налогового риска. Дополнительно не рекомендую рассчитывать, что если в таком ООО вы покажите заниженную долю в активах недвижимости ФНС не догадается.

Такая «оптимизация» — это то, что лежит на поверхности. Извините за грубость, но варианты «на дурака рассчитанные» как раз и становятся на практике основным предметом доначислений.