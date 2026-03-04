Как не попасть на налоги продавая бывший предмет лизинга

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

В последнее время ко мне с завидной регулярностью приходят сообщения примерно такого содержания (сообщение от читателя):

«Добрый день. Нужна помощь в решении вопроса по акту доначисления налога при выкупе предмета лизинга третьим лицом.» «Уже акт налоговой проверки пришёл с доначислением НДС. Передали по договору цессии работнику организации за символическую стоимость.»

Поэтому я решила срочно выпустить эту статью, чтобы тех, кто оказывается в подобных ситуациях стало меньше. Ведь приобретение авто за счет лизинга, типичная для бизнеса сделка.

Многие собственники бизнеса рассуждают просто:

«Машина уже не нова, числится с остаточной стоимостью, близкой к нулю. Продам-ка я её себе или «безопаснее» знакомому (или родственнику) за символические деньги, чтобы не платить лишние налоги».

Последствия — доначисления НДС, иногда налога на прибыль, пени и штрафы до 40 %, а в тяжёлых случаях и вопросы по ст. 199 УК РФ.

Продажа автомобиля или оборудования, выкупленного из лизинга, по заниженной цене близкому человеку или связанной компании остаётся одной из самых «горячих» тем для налоговых проверок. Потому что выводится вполне реальный актив, имеющий рыночную цену, не зависящую от рыночной.

Разберем вместе несколько реальных примеров, чтобы не повторять чужих ошибок.