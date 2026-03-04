Как не попасть на налоги продавая бывший предмет лизинга

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
В последнее время ко мне с завидной регулярностью приходят сообщения примерно такого содержания (сообщение от читателя):
«Добрый день. Нужна помощь в решении вопроса по акту доначисления налога при выкупе предмета лизинга третьим лицом.»
«Уже акт налоговой проверки пришёл с доначислением НДС. Передали по договору цессии работнику организации за символическую стоимость.»
Поэтому я решила срочно выпустить эту статью, чтобы тех, кто оказывается в подобных ситуациях стало меньше. Ведь приобретение авто за счет лизинга, типичная для бизнеса сделка.
Многие собственники бизнеса рассуждают просто:
«Машина уже не нова, числится с остаточной стоимостью, близкой к нулю. Продам-ка я её себе или «безопаснее» знакомому (или родственнику) за символические деньги, чтобы не платить лишние налоги».
Последствия — доначисления НДС, иногда налога на прибыль, пени и штрафы до 40 %, а в тяжёлых случаях и вопросы по ст. 199 УК РФ.
Продажа автомобиля или оборудования, выкупленного из лизинга, по заниженной цене близкому человеку или связанной компании остаётся одной из самых «горячих» тем для налоговых проверок. Потому что выводится вполне реальный актив, имеющий рыночную цену, не зависящую от рыночной.
Разберем вместе несколько реальных примеров, чтобы не повторять чужих ошибок.
Дело № А67-115/2023 от 31.01.2024 г. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
Организация «Производственная Компания "Стальтом"» выкупила Toyota Camry по выкупной цене 1 000 руб., а через некоторое время продала её физическому лицу Широкову А.Е. за 50 000 руб. (в т.ч. НДС 8 333 руб.). Рыночная стоимость на дату сделки по экспертизе — 1 638 000 руб.
Налоговая доначислила НДС 264 667 руб., пени и штраф. Суды всех трёх инстанций встали на сторону инспекции. Ключевые цитаты из постановления кассации:
«сделка купли-продажи транспортного средства… является заведомо убыточной для Общества, заключенной посредством взаимосогласованных действий, направленных на получение необоснованной налоговой экономии»;
«применение "искусственных" юридических конструкций для хозяйственных операций… рассматривается как злоупотребление правом в сфере налоговых правоотношений».
Компания проиграла полностью. Почему победила налоговая? Аргументация убийственная. Во-первых, покупатель не смог объяснить, почему ему досталось такое «счастье». Во-вторых, инспекция заказала экспертизу, которая показала: рыночная стоимость этого авто на момент продажи — 1 638 000 рублей. То есть цена была занижена в 33 раза! Наглядный пример того, что низкая балансовая стоимость авто не дает вам налоговых преимуществ.
Дело № А67-5583/2022 от 01.06.2023 г. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
Второй случай еще интереснее, потому что здесь фигурируют сразу две машины и явные родственные связи. Компания «ФИМК Трейд» выкупила два автомобиля Mazda CX-5 по той же схеме: лизинг с многомиллионными платежами и выкуп за 1 000 рублей. Но прошло всего три недели, и оба авто «ушли» физическим лицам — Кирюхину В.А. и Трифоновой А.С. — по цене 100 000 рублей за каждую.
Экспертиза показала рыночную цену ≈ 1 920 000 руб. за каждый автомобиль.
Доначисления: НДС 245 951 руб. + отказ в возмещении НДС + штраф. Суды снова поддержали налоговый орган:
«реализация… совершена между лицами, способными оказывать влияние на условия и (или) результаты совершаемых ими сделок… Указанное отклонение… не обосновано разумными экономическими причинами, целями делового характера»;
«применение указанной юридической конструкции… лишено экономического смысла и выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности».
Опять полное поражение налогоплательщика. Обратите внимание: в ходе проверки выяснились интересные подробности Кирюхин В.А. оказался тестем руководителя и учредителя компании Чуприкова М.А., а Трифонова А.С. — родственницей руководителя другой фирмы, где Чуприков был соучредителем. То есть налицо взаимозависимость, предусмотренная статьей 105.1 НК РФ.
Компания не смогла разумно и в контексте деловой цели объяснить, зачем ей продавать почти новые машины в 19 раз дешевле рынка, да еще и родственникам.
Дело № А03-5801/2022 от 07.06.2023 г. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
Третий кейс выводит нас на новый уровень. Компания «Авто парк плюс» пошла еще более хитрым путем. Она не стала выкупать роскошный Lexus LX450D у лизинговой компании, а просто уступила право выкупа этого авто физическому лицу — Ланговому В.А. — за 500 000 рублей. Вот как раз как мне клиентка писала в сообщении, что они тоже так сделали.
Экспертиза определила рыночную стоимость права ≈ 4 760 429 руб. (в т.ч. НДС 793 405 руб.).
Доначисления по НДС и налогу на прибыль. Общая сумма претензий превысила миллион рублей.
Суды признали доначисления обоснованными, хотя штрафы снизили вдвое из-за смягчающих обстоятельств:
«характер взаимоотношений… позволил заключить сделку… по цене существенно меньше рыночной, фактически безвозмездно».
Суд подчеркнул: «...общество, исполнив условия договоров лизинга... получило право... оформить указанное транспортное средство в свою собственность... однако указанным правом не воспользовалось, а создало условия для реализации по заниженной цене дорогостоящего имущества физическому лицу».
Дело № А65-3750/2025 от 19.06.2025 г. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан
Самый свежий пример, дошедший до суда уже в 2025 году, показывает, что степень родства не имеет значения. Компания «Фабрика Картона» из Набережных Челнов пыталась передать права на дорогой BMW X6. Формально они оформили это как договор перенайма, полагая, что раз автомобиль не был в собственности, то и контролировать цену не за что. Машина ушла Хуснутдинову Р.А. за 8 698 рублей.
Суд установил, что Хуснутдинов Р.А. — отец супруги руководителя компании. Связь проследили через ЗАГС. Рыночная стоимость авто, установленная судебной экспертизой, составила 8 063 000 рублей.
Однако налоговая при вынесении решения опиралась на свою экспертизу, проведенную с нарушениями (налогоплательщика не ознакомили с постановлением о ее назначении). Суд признал первоначальную экспертизу недопустимым доказательством, пересчитал налог по своей экспертизе (НДС 1 343 833 руб.) и частично удовлетворил требования компании, снизив сумму.
Важно! Компания не смогла отбиться от доначислений полностью, ей лишь удалось скорректировать сумму, доказав, что налоговики завысили рыночную стоимость. Так что в данном деле бизнес частично отстоял свои права. Берите на заметку информацию!
Ключевой вывод суда:
«многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться… в совокупности… с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции».
Что говорят нам эти истории?
Если собрать воедино все четыре судебных акта, вырисовывается пугающая картина для бизнеса. У ФНС сейчас широкие полномочия, то сработало 10 лет назад, не сработает сейчас. Они запрашивают данные из ГИБДД, ЗАГСов, изучают соцсети и без труда находят связи: сват, брат, тесть, отец супруга — все это взаимозависимые лица по мнению суда, даже если формально они не попадают под процентные критерии статьи 105.1 НК РФ.
ФНС больше не нужно доказывать, что цена «нерыночная» для контролируемых сделок. Они действуют через статью 54.1 НК РФ, доказывая искажение фактов хозяйственной жизни и получение необоснованной налоговой выгоды. Многократное (в десятки раз!) занижение цены — это уже не просто нарушение, а злоупотребление правом.
Особенно опасно это для лизингового имущества. Налоговики отлично понимают: если вы заплатили 3 миллиона лизинговых платежей, а продаете машину за 100 тысяч, вы просто выводите актив на «своего» человека, экономя на НДС и налоге на прибыль.
Если вы сейчас готовите или уже провели подобную сделку — лучше заранее проверить документы, оценить риски и понять, насколько надежны и адекватны ваши аргументы перед возможной проверкой.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
