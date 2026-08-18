Как вывести имущество из ООО или АО. Я знаю 14+способов, а вы?

Что может произойти с активами юридических лиц, если завтра введут военное положение?

В последнее время в сети активно обсуждаются слухи о возможном введении военного положения в России осенью 2026 года. Официальных подтверждений пока нет, но оценить риски для бизнеса можно уже сейчас — на основе действующего законодательства. Если нужно мое мнение – я не исключаю такой сценарий. По мне, все к тому идет, к сожалению…

Ключевой документ, на который будем с вами опираться Федеральный конституционный закон «О военном положении» (№ 1-ФКЗ от 30.01.2002). Он предусматривает механизмы, которые могут серьезно ограничить сделки с активами и долями в ООО.

Так, статья 8 этого закона позволяет вводить «временные ограничения на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств». Эти меры могут действовать как на территории военного положения, так и за ее пределами.

Это означает, что сделки по продаже долей, выводу активов или переводу средств могут быть приостановлены или заблокированы на неопределенный срок и касается сказанное не только оборонных предприятий.

В итоге ваши деньги, доли, недвижимость могут быть просто заморожены. Не потому, что вы нарушили закон. А потому, что такие меры вводятся автоматически. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Если сделка давно назрела, затягивание с ее реализацией может сделать ее неисполнимой или невыгодной.