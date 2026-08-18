Как вывести имущество из ООО или АО. Я знаю 14+способов, а вы?

Я обожаю именно такие консультации. Вывод активов в текущих реалиях — это многослойная, ювелирная работа. В таких сделках детали имеют ключевое значение. Но не имея опыта, можно, к сожалению, легко проколоться и вместо оптимизации получить каскад проблем.
Кадастровая или рыночная стоимость? ОСНО или упрощёнка? Один учредитель или трое? Есть ли обременение? Идёт ли проверка? Резидент или нерезидент? Не звонил ли вчера следователь? Это и многое другое имеет значение.
Но главный вопрос, от которого пляшет всё остальное:
«Зачем вы это хотите сделать?»
Когда выводить имущество нельзя
Прежде, чем переходить к обсуждению вариантов, давайте разберемся, когда выводить имущество вообще нельзя.
Налоговые консультанты – берите на заметку и не подвязывайтесь под консультации, которые брать в работу точно не стоит.
№
Ситуация
Правовая основа
Суть запрета и риски
1
В преддверии банкротства
Период оспаривания 1–3 года. Сделки признают недействительными, активы вернут в конкурсную массу.
2
После введения наблюдения
Прямой запрет. Крупные сделки (свыше 5–10% активов) — только с согласия временного управляющего. Без согласия — ничтожны.
3
Действующий арест имущества
Абсолютный запрет. Любая сделка ничтожна. Вывод такого имущества — шаг к уголовной ответственности за легализацию.
4
Неисполненные требования ФНС
Уголовная ответственность. Сокрытие имущества от взыскания недоимки — до 3 лет лишения свободы (максимально до 7 лет).
5
Сделки «матрешки»
Суды смотрят на экономический смысл. Цепочку признают притворной, а всю схему — единой сделкой по выводу активов.
Если вы задумаетесь о таких сделках еще обязательно почитайте ст. 54.1 НК РФ о необоснованной налоговой выгоде.
Что может произойти с активами юридических лиц, если завтра введут военное положение?
В последнее время в сети активно обсуждаются слухи о возможном введении военного положения в России осенью 2026 года. Официальных подтверждений пока нет, но оценить риски для бизнеса можно уже сейчас — на основе действующего законодательства. Если нужно мое мнение – я не исключаю такой сценарий. По мне, все к тому идет, к сожалению…
Ключевой документ, на который будем с вами опираться Федеральный конституционный закон «О военном положении» (№ 1-ФКЗ от 30.01.2002). Он предусматривает механизмы, которые могут серьезно ограничить сделки с активами и долями в ООО.
Так, статья 8 этого закона позволяет вводить «временные ограничения на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств». Эти меры могут действовать как на территории военного положения, так и за ее пределами.
Это означает, что сделки по продаже долей, выводу активов или переводу средств могут быть приостановлены или заблокированы на неопределенный срок и касается сказанное не только оборонных предприятий.
В итоге ваши деньги, доли, недвижимость могут быть просто заморожены. Не потому, что вы нарушили закон. А потому, что такие меры вводятся автоматически. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Если сделка давно назрела, затягивание с ее реализацией может сделать ее неисполнимой или невыгодной.
14 способов вывода имущества — сводная таблица
А теперь то, ради чего вы открыли эту статью. Чтобы дать вам концентрат информации сгруппировала все в таблицу, чтобы у вас хватило мужества дочитать материал до конца.
№
Способ
Суть
Когда применяют
Риск на поверхности*
1
Продажа учредителю
ООО продаёт, учредитель покупает за деньги
Самый простой и понятный вариант
Если цена отличается от рынка доначислят налог. А если нет оплаты признают дарением или мнимой сделкой
2
Вклад в УК дочки
Передаём актив в дочернее ООО как вклад, получаем долю
Чтобы перевести актив на УСН или вывести из-под НДС
Если продать сразу — признают схемой
3
Залог с обращением
Учредитель даёт заём, имущество в залоге. ООО не платит — залог забирают
Когда есть реальный заём и длительная просрочка
Фиктивный заём или слишком быстрая просрочка
4
Отступное
Учредитель выкупает долг ООО, потом забирает имущество вместо денег
Когда долг реальный, а денег у компании нет
«Нарисованный» долг — налоговая раскроет за одну проверку
5
Ликвидация дочки
Ликвидируем дочку, имущество переходит участникам
Только в комбинации с другими способами
Если УК маленький — налог почти со всей стоимости
6
Выход участника
Участник выходит и получает имущество вместо денег
Когда вложения в УК были большими
Оценка должна быть рыночной, не остаточной
7
Дивиденды имуществом
Вместо денег — имущество по решению собрания
Когда есть нераспределенная прибыль
Двойная нагрузка: платят и компания, и учредитель
8
Реорганизация (выделение/
разделение)
Переводим активы (здесь есть несколько вариаций кейсов)
Чтобы разделить бизнес-направления или выделить непрофильные активы
Если сразу продать на сторону — признают единой сделкой
9
Дарение
ООО дарит имущество учредителю
Если нет денег на оплату, но по налогам дороговато
Использовать нерыночные цены для налогообложения
10
Мена
Обмениваем актив на другой актив от учредителя
Когда учредителю есть что дать компании взамен
Если стоимость неравноценна — переквалифицируют в дарение
11
Увеличение + уменьшение УК
Сначала увеличиваем УК имуществом, потом уменьшаем и забираем
Только как промежуточный шаг в комбинации
Если сделать подряд — признают одной схемой
12
Простое товарищество
ООО и учредитель создают совместное предприятие, вносят активы, потом делят
Когда есть реальный совместный проект (стройка, разработка)
Если деятельности нет — сделка фиктивна. На УСН «доходы» нельзя
13
Передача в НКО
Передаём имущество в фонд, учредитель управляет им
Для долгосрочной защиты актива (наследование, защита от кредиторов)
Если НКО не ведёт реальной уставной работы — признают фиктивной
14
Личный фонд
Учредитель создаёт личный фонд по новому закону, передаёт туда активы
Для управления и наследования крупных активов (от сотен миллионов)
Сложная конструкция, требует индивидуальной проработки, есть ограничения по стоимости
*В таблице указаны не все риски и подводные камни, связанные с конкретной сделкой, формат статьи не позволяет сделать такой объемный обзор.
Есть и другие сценарии (например, ЗПИФ). Но это лишь варианты, а не волшебная таблетка. Их количество не ограничено, но оптимальный кейс можно подобрать только индивидуально, зная все ваши обстоятельства, структуру активов и аппетит к риску. Прочтение статьи таким инструментом не обладает.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
1 - Павел Дуров1 внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
- Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
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