Как из-за подвоха в Уставе компания слетела с УСН на ОСНО

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Сегодня мы разберем судебное дело, которое должно побудить упрощенцев взглянуть в свой устав, чтобы не попасть на налоги также как герои моего рассказа.

Наверняка вы в курсе, что компаниям на УСН запрещено открывать филиалы. Но ведь можно открыть обычное обособленное подразделение, и право на спецрежим сохранится. Так-то оно так, но детали имеют значение. На практике ФНС смотрит и анализирует глубже, чем вы можете предположить.

Речь о свежем Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №№ 09АП-44045/2025, А40-24563/2025 от 08.12.2025 г.

Кредитный потребительский кооператив «Траст Эвент Клаб» пытался оспорить доначисления, но проиграл. Итог для бизнеса более чем плачевный около 30 миллионов рублей налога на прибыль, более 250 миллионов рублей неудержанного НДФЛ и гигантские штрафы. Общая сумма претензий перевалила за 281 миллион рублей.

Кооператив открыл обособку в Челябинске. Головной офис формально оставался в Москве. Казалось бы, классическая схема для упрощенцев и ничего не предвещало проблем.

Но налоговая на выездной проверке проанализировала деятельность компании так, как не хватило компетенций сделать это штатным специалистам. Первым камнем преткновения стал Устав компании. Инспекторы обратили внимание, что в учредительных документах не было четкого разграничения. Суд в своем решении прямо цитирует материалы дела: «Согласно представленным Уставам КПК «ТЭК» может иметь обособленные подразделения в виде филиалов и представительств».

При этом внутреннее Положение об обособленных подразделениях гласило, что их предмет и цели полностью совпадают с целями самого Кооператива.

«Что не так с этой формулировкой?» - скажите вы.

Отвечаю: при ее буквальной трактовке получается, что предприятие может создавать обособленные подразделения только в виде филиалов и представительств. Правильная формулировка, которая не повлекла бы таких последствий должна была звучать так: «… может иметь обособленные подразделения, в том числе в виде филиалов и представительств».