Как из-за подвоха в Уставе компания слетела с УСН на ОСНО

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Сегодня мы разберем судебное дело, которое должно побудить упрощенцев взглянуть в свой устав, чтобы не попасть на налоги также как герои моего рассказа.
Наверняка вы в курсе, что компаниям на УСН запрещено открывать филиалы. Но ведь можно открыть обычное обособленное подразделение, и право на спецрежим сохранится. Так-то оно так, но детали имеют значение. На практике ФНС смотрит и анализирует глубже, чем вы можете предположить.
Речь о свежем Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №№ 09АП-44045/2025, А40-24563/2025 от 08.12.2025 г.
Кредитный потребительский кооператив «Траст Эвент Клаб» пытался оспорить доначисления, но проиграл. Итог для бизнеса более чем плачевный около 30 миллионов рублей налога на прибыль, более 250 миллионов рублей неудержанного НДФЛ и гигантские штрафы. Общая сумма претензий перевалила за 281 миллион рублей.
Кооператив открыл обособку в Челябинске. Головной офис формально оставался в Москве. Казалось бы, классическая схема для упрощенцев и ничего не предвещало проблем.
Но налоговая на выездной проверке проанализировала деятельность компании так, как не хватило компетенций сделать это штатным специалистам. Первым камнем преткновения стал Устав компании. Инспекторы обратили внимание, что в учредительных документах не было четкого разграничения. Суд в своем решении прямо цитирует материалы дела: «Согласно представленным Уставам КПК «ТЭК» может иметь обособленные подразделения в виде филиалов и представительств».
При этом внутреннее Положение об обособленных подразделениях гласило, что их предмет и цели полностью совпадают с целями самого Кооператива.
«Что не так с этой формулировкой?» - скажите вы.
Отвечаю: при ее буквальной трактовке получается, что предприятие может создавать обособленные подразделения только в виде филиалов и представительств. Правильная формулировка, которая не повлекла бы таких последствий должна была звучать так: «… может иметь обособленные подразделения, в том числе в виде филиалов и представительств».
Справочно:
Компании на УСН могут создавать обычные обособленные подразделения со стационарными рабочими местами. Но им строго запрещено иметь филиалы и представительства — это прямое основание для потери права на спецрежим (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
Но одной оплошности в Уставе для переквалификации недостаточно. Инспекторы посмотрели на фактическую жизнь компании. Челябинский офис жил своей жизнью, а московский казался формальной фикцией. Возможно, регистрация фирмы в г. Москве это были амбиции собственника, хотелось именоваться московским, а не региональным предприятием. Как бы то ни было – это очень дорогая ошибка.
Судья прямо указал на абсурдность ситуации: «Для обособленного подразделения Кооператив арендует помещение с гораздо большей площадью, чем для головного офиса организации». В Челябинске было 75 кв. м, а в Москве головной офис ютился на площадях от 12 до 30 кв. м.
Ситуация с кадрами была еще более показательной. Суд констатировал факт: «больше половины (более 70 %) сотрудников осуществляют трудовую деятельность в обособленном подразделении». То есть весь реальный бизнес делался в Челябинске.
Чтобы добить позицию компании, инспекторы допросили клиентов. Люди из Бурятии, Иркутской области и других регионов даже не подозревали о существовании московской регистрации.
В материалах дела сохранились показания свидетелей. Одна из клиенток заявила, что «адрес местонахождения КПК «Траст Эвент Клаб» не известен, в г. Москва не бывала», а все сделки оформлялись через третьих лиц и челябинских нотариусов. Другая свидетельница из Иркутска подтвердила, что договоры подписывались в офисе у нотариуса в Братске в присутствии представителя кооператива, и она никогда не была в Москве.
Суд сделал неизбежный вывод: «обособленное подразделение КПК «Траст Эвент Клаб» осуществляет функции головной организации, обладает признаками филиала». А раз это филиал, то право на УСН утрачено задним числом.
Но потеря упрощенки стала только началом конца. Когда компанию переводят на общую систему, инспекторы начинают искать любые другие нарушения, которые на УСН были скрыты. И они их нашли. В итоге вся «оптимизация» кооператива посыпалась как карточный домик.
Во-первых, кооператив вел учет по кассовому методу, что для кредитных кооперативов прямо запрещено законом. Пришлось пересчитывать все доходы и расходы по методу начисления.
Во-вторых, всплыл колоссальный риск по НДФЛ. Когда члены кооператива выходили из него, им возвращали паенакопления. Кооператив считал, что это просто возврат собственных средств пайщика, и не удерживал налог.
Суд был категоричен. Он разъяснил, что имущество кооператива формируется из взносов, а при выходе человек получает доход за счет этого общего имущества. В постановлении сказано: «доходы, полученные при выходе из потребительского кооператива его членом в виде выплаченной ему суммы паенакопления, подлежат обложению НДФЛ на общих основаниях». Поскольку кооператив не удерживал этот налог, он сам стал должником перед бюджетом на четверть миллиарда рублей.
Какой же вывод вы должны из этого сделать для своих клиентов или для себя?
В первую очередь, нужно провести ревизию учредительных документов.
Если в вашем Уставе написано, что компания создает филиалы и представительства, а про обычные обособленные подразделения без статуса филиала ничего не сказано, это прямой риск.
Формулировки должны быть выверены и безопасны для вашего бизнеса.
Во-вторых, нужно честно оценить фактическую автономию ваших региональных офисов. Если ваш условный филиал в регионах арендует больше площадей, нанимает больше людей, и именно там заключаются основные договоры с клиентами, никакие бумажки не спасут от признания его филиалом. Головной офис должен быть настоящим центром принятия решений. Там должен сидеть директор, там должны храниться ключевые документы и подписываться главные контракты. Региональные офисы должны выполнять именно вспомогательные или узкоспециализированные функции, а не дублировать весь бизнес-процесс компании.
И, наконец, если вы работаете в специфических нишах, таких как кредитные кооперативы или МФО, помните, что для вас в НК РФ установлены специальные правила. Именно взгляд со стороны при проведении инициативного аудита помогает увидеть ваш бизнес глазами проверяющего, что порой так сложно бывает сделать штатным сотрудникам.
Будьте внимательны к деталям! И пусть у вас всегда будут финансы под контролем.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
Павел Дуров11 внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
- Внесён в список экстремистов и террористов в РФ
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