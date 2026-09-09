Оптимизация налогов. Как образовательному агентству легально оптимизировать налоги. История клиента

Из статьи вы узнаете о реальном кейсе налоговой оптимизации. Что упустил владелец агентства, из-за чего переплачивал налоги.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

В прошлом году ко мне обратился владелец агентства по поступлению в вузы государства Центральной Европы за помощью в оптимизации и аудите бизнес-структуры. Картина классическая для растущего бизнеса: выручка более 50 млн руб. в год, в штате 20 профильных репетиторов и консультантов, применяется УСН «доходы» 6%, должны были стать плательщиком НДС.

Изменить попадание на НДС с 2026 г. нельзя, порог 20 млн. руб. они перешагнули. Плюс колоссальная нагрузка по страховым взносам с ФОТ и сложность с легальным выводом средств (учредитель — нерезидент РФ, сам проживает в Европе).

Клиент позиционировал себя как агентство и даже так себя называл, но юридически им не являлся, у него были прямые договоры оказания услуг, вся выручка шла на счета ООО. Хотя, по сути, он выступал лишь промежуточным звеном между учениками и репетиторами и брал как посредник комиссию.

Услуги оказываются удаленно и наш бизнесмен владелец оригинального сайта. В такой ситуации неправильно платить налог со всей выручки. Это изначальный просчет модели бизнеса. Клиент, начиная вести бизнес, не озадачился оптимальным выбором налоговой нагрузки, сосредоточившись на развитии бизнеса, а потом просто работал по накатанной. Когда мы ему посчитали сколько он переплатил за последние пару лет, не скрывал, что расстроился.

Мы перевели его бизнес на агентскую схему, но достаточно осторожно и с оговорками. Она базируется на ст. 1005–1011 ГК РФ и позволяет учитывать в доходах только агентское вознаграждение, а не всю сумму от клиента.

Согласно подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ и п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ, средства, поступившие агенту в пользу принципала (исполнителя), не облагаются налогом.

Налог нужно платить только с агентского вознаграждения.

В итоге экономия получилась колоссальная, а бизнес стал прозрачным и инвестиционно привлекательным. Для данного бизнесмена это тоже имело значение.

Языковые курсы и льгота по НДС

Параллельно клиент хотел запустить языковые курсы через отдельный сайт. Здесь мы предложили открыть Автономную некоммерческую организацию (АНО) с образовательной лицензией.

Это дало два мощных легальных преимущества:

А как же дробление бизнеса спросите вы?

Взаимозависимость сама по себе не запрещена. Запрещено использовать её исключительно для получения необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК РФ).

В работе я всегда опираюсь на судебную практику. ФНС действительно активно использует Письмо № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г., где описывает признаки фиктивного дробления (общий штат, один IP-адрес, единая бухгалтерия и т.д.).

Но суды встают на сторону бизнеса, если есть самостоятельная деловая цель и обособленность.

Так Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении по делу № А50-14490/2022 от 30.06.2023 г. четко указал: разделение бизнесов, если они ведут разные направления или используют разные ресурсы, не является дроблением.

В беседе с бизнесменом он сам подтвердил, что понимал, что что-то не оптимально. Но его бухгалтерия не хотела не хотела себе дополнительных проблем и предпочитала работать как удобно. Поэтому он начал искать решение и ответы на свои вопросы на стороне.

В итоге мы не изобретали нелегальных схем. Как видите, этот кейс объективно несложный. В этой ситуации налоговая архитектура была всего лишь логично встроена в уже существующую бизнес-модель. А раз так, то и риски минимальны.