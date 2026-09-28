На сколько вырос чек выездной налоговой проверки в 2026 г.? Каков процент счастливчиков, которым удается избежать доначислений?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Перспектива выездной налоговой проверки вряд ли вызывает у российского бизнесмена приятные эмоции, мягко выражаясь. Понятно, что будет неприятно, больно и дорого. А вот насколько дорого — давайте посмотрим официальную статистику на сайте ФНС.

Чек выездной налоговой проверки — это средняя сумма доначислений, которую налоговая взыскивает с бизнеса по итогам одной проверки. Проще говоря, сколько в среднем «стоит» одна выездная проверка для компании или ИП. Например, если чек — 140 млн рублей, значит, в среднем после одной проведенной проверки бизнес доплачивает государству именно такую сумму.

За год средняя сумма доначислений по одной выездной проверке выросла с 85 до 140 млн рублей — на 64,7%. Доначисления фиксируют в 98% случаев — исключения здесь крайне редки. То есть в число счастливчиков, которые по итогам выездной проверки за первое полугодие 2026 года останутся без доначислений, войдут лишь 2% от общего числа проверяемых.

Рост сумм и подобной нерадужной статистики связывают с развитием автоматического поиска нарушений. Смотрите самостоятельно цифры на сайте ФНС.