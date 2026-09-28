На сколько вырос чек выездной налоговой проверки в 2026 г.? Каков процент счастливчиков, которым удается избежать доначислений?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Перспектива выездной налоговой проверки вряд ли вызывает у российского бизнесмена приятные эмоции, мягко выражаясь. Понятно, что будет неприятно, больно и дорого. А вот насколько дорого — давайте посмотрим официальную статистику на сайте ФНС.
Чек выездной налоговой проверки — это средняя сумма доначислений, которую налоговая взыскивает с бизнеса по итогам одной проверки. Проще говоря, сколько в среднем «стоит» одна выездная проверка для компании или ИП. Например, если чек — 140 млн рублей, значит, в среднем после одной проведенной проверки бизнес доплачивает государству именно такую сумму.
За год средняя сумма доначислений по одной выездной проверке выросла с 85 до 140 млн рублей — на 64,7%. Доначисления фиксируют в 98% случаев — исключения здесь крайне редки. То есть в число счастливчиков, которые по итогам выездной проверки за первое полугодие 2026 года останутся без доначислений, войдут лишь 2% от общего числа проверяемых.
Рост сумм и подобной нерадужной статистики связывают с развитием автоматического поиска нарушений. Смотрите самостоятельно цифры на сайте ФНС.
Рейтинг доначислений по результатам налоговых проверок за первое полугодие 2026 года:
Республика Северная Осетия — Алания — 1 510,1 млн руб.
Калининградская область — 720,3 млн руб.
Г. Москва — 236,4 млн руб.
Г. Санкт-Петербург — 219,1 млн руб.
Пермский край — 177,3 млн руб.
Новосибирская область — 156 млн руб.
Кировская область — 141,6 млн руб.
Республика Крым — 115,4 млн руб.
Белгородская область — 114,7 млн руб.
Нижегородская область — 113,9 млн руб.
Отдельно стоит отметить, что крупный бизнес — в особой группе риска. За первое полугодие ФНС проверила 60 игроков крупного бизнеса — вдвое больше, чем годом ранее. Общие доначисления выросли почти втрое: 16,3 млрд рублей против 5,8 млрд. В Москве средний чек проверки у больших компаний достиг 220 млн рублей (+60% за год). Если раньше претензии на 500 млн были редкостью, то теперь это, увы, норма.
Можно ли заранее узнать о выездной налоговой проверке?
Ответ: нет, нельзя. Налоговые органы не обязаны предупреждать бизнес. Но то, что на вас обратили внимание, вы скорее всего всё равно поймёте.
Не секрет, что, обнаружив на практике подозрительные сделки, налоговики предлагают (а точнее — стращают) добровольно уточниться и доплатить налоги. В каком-то случае это блеф, в каком-то — нет.
Имеются косвенные признаки большой вероятности выездной налоговой проверки:
в бизнесе есть нарушения за последние 3 года;
ФНС определённо проявляет к вам повышенный интерес (частые запросы, требования, вызовы для пояснений);
есть признаки дробления бизнеса;
бизнес включён в Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРВП).
В общем, узнать заранее нельзя, но точно можно застраховать риски и понять, чего ожидать, с помощью внутреннего налогового аудита. Сейчас такая диагностика актуальна как регулярный чек-ап организма. Зачастую предприниматель переоценивает одни риски и недооценивает другие. Аудит показывает, что из его схем реально опасно, а что — фантазия инспекции, которую можно защитить. Часто бизнес боится не того.
Смотрите еще мои материалы по теме:
- Как выявить риски налоговых доначислений в 2026 году
- Налоговая запустила режим «почти безупречно»: 9 из 10 судов выиграно ФНС. Чек выездной проверки
- Как оправдаться по налоговой уголовной статье и почему главбуха могут не посадить (даже если директор сел)
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖