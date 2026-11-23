Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Одним из ключевых направлений моего бизнеса являются проекты налогового структурирования бизнеса и защиты активов. В своём блоге я стараюсь регулярно делиться кейсами из практики, которые позволяют не допустить серьёзных ошибок, которые уже совершил кто-то до вас.
Скажу прямо, что ни одна статья и ни один вебинар не заменят персональный разбор вашей ситуации с учётом всех её уникальных особенностей. Но они могут существенно расширить вашу информированность в важном финансовом вопросе и помочь вовремя увидеть красные флаги.
Законодательство, связанное с налогообложением сделок с участниками юридических лиц, штормит последние несколько лет. С каждым годом такие сделки становятся дороже. 2027 год, к слову, не исключение. Регулятор целенаправленно закручивает гайки, связанные с оптимизацией налогообложения.
Как вообще снижают налоги в целом
Вначале немного отступлю от ключевой темы сегодняшнего разбора и напомню, какие варианты экономии налогов существуют. Об этом я писала ранее в других своих выпусках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важную информацию.
Укрупнённо я выделяю для себя четыре методики уменьшения платежей в бюджет.
1. Занижение доходов или налогооблагаемой базы
Примеры: не на всю выручку пробиваются чеки ККТ; занижение стоимости продаваемого ТМЦ или ОС; занижение объёмов выполненных работ/услуг; обналичивание без уплаты налогов или с искусственно низким налогообложением; уход от приёма в штат через самозанятых и ИП; дробление бизнеса; невозвратный подотчёт.
2. Завышение расходов и налоговых вычетов
Примеры: завышение стоимости работ или товаров; использование документов от «фирм-однодневок» или «дружественных» контрагентов; признание затрат, не связанных с коммерческой деятельностью; завышение себестоимости; использование «низконалоговых» посредников; фиктивные сделки без деловой цели.
3. Использование пониженных ставок и налоговых льгот
Примеры: льготные ставки УСН (без фиктивной миграции в льготный регион); льготные ставки НДС, налога на имущество, налога на прибыль; амортизационная премия; резидентство в ТОСЭР, ОЭЗ, Сколково; резервы в налоговом учёте; имущественные и социальные вычеты; налоговые каникулы.
4. Применение неоднозначных трактовок законодательства, противоречивой судебной практики и разъяснений.
Самые грубые и рискованные способы обычно относятся к первой группе, самые безопасные — к третьей. С завышением расходов из второй группы можно играть как за рамками законодательства, так и соблюдая их. А варианты из четвёртой группы выбирают те, кто готов рисковать и при необходимости судиться с налоговой, либо те, кто толком не разобрался в нормах и просто выбрал то, что показалось выгоднее. Последнее, кстати, особенно чревато налоговыми рисками.
И вот здесь напрашивается одна параллель. В детстве я мечтала стать врачом, но мне не хватило хладнокровия для медицины. Однако не устаю проводить параллели между налоговым консалтингом и медициной, обе сферы не прощают ошибок. Одно и то же средство в строгой дозировке — лекарство, а при бесконтрольном применении — яд! С налогами ровно так же.
Различие увеличения уставного капитала с целью инвестиций от неопрятной оптимизации налогообложения
Сегодня разберём конструкцию, которую активно используют: вход нового участника в ООО через дополнительный вклад в уставный капитал вместо классической купли-продажи доли.
Суть конструкции
Вместо прямой покупки доли у текущего участника третье лицо входит в общество через увеличение уставного капитала (ст. 19 Закона № 14-ФЗ). Вклад идёт на расчётный счёт ООО, а не продавцу. Исходный участник выходит позже и получает действительную стоимость доли.
В традиционном толковании увеличение УК за счёт вклада третьего лица не создаёт дохода (экономической выгоды) у участников, следовательно, НДФЛ не возникает (ст. 41, 209, 217 НК РФ). Однако эта позиция всё чаще оспаривается, нюансы имеют огромное значение.
Материальная выгода нового участника. Позиция Минфина 2026 года
Согласно подп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ доходом в виде материальной выгоды признаётся выгода от приобретения долей участия в уставном капитале. Налоговая база — превышение рыночной стоимости доли над фактическими расходами. А рыночная стоимость доли определяется исходя из стоимости чистых активов общества на последнюю отчётную дату (п. 4 ст. 212 НК РФ).
Минфин прямо подтвердил, что эти правила применяются и при увеличении уставного капитала.
В письме № 03-04-05/40597 от 14.05.2026 г. ведомство указало. Материальная выгода при приобретении доли, в том числе посредством внесения вклада в УК, определяется в общем порядке. То есть сам факт внесения денег на счёт общества не исключает возникновения НДФЛ у нового участника.
Позже эта позиция была подтверждена письмом № 03-04-07/55799 от 30.06.2026 г., а письмо ФНС № БС-36-11/5579@ от 02.07.2026 г. направило эти разъяснения нижестоящим инспекциям для использования в работе.
Следует отметить, что данная позиция не бесспорна и прямыми нормами законодательства не подтверждается.
Что это значит на практике?
Человек вносит 100 000 рублей и получает долю, рыночная стоимость которой по чистым активам — 5 млн. Разница 4,9 млн может быть признана материальной выгодой. Конкретный расчёт зависит от даты, состава активов и фактических расходов. Поэтому перед регистрацией изменений я всегда рекомендую считать возможные налоговые последствия для физического лица и комплексно оценить риски. Иначе потом будет весьма обидно.
А что с прежним участником?
Здесь нужно быть особенно аккуратными.
Само по себе уменьшение процентной доли прежнего участника при увеличении УК не означает, что он автоматически получил доход. Общество получает реальные деньги, соотношение долей меняется, но встречного предоставления прежний участник может и не получать.
Другое дело, когда увеличение УК — лишь звено в цепочке действий, фактическая цель которых — передать долю от одного лица другому. Тогда налоговый орган будет смотреть на всю совокупность обстоятельств. И отсутствие договора купли-продажи само по себе уже не спасёт. Я видела, как такие конструкции разваливались именно на этом.
Когда суды признают увеличение УК притворной сделкой
Если ФНС докажет, что «инвестиция» прикрывала куплю-продажу, сделка будет переквалифицирована.
Доказательства, которые работают против вас:
короткий промежуток времени между входом нового участника и выходом старого;
отсутствие реальной инвестиционной активности со стороны «инвестора»;
сохранение контроля за бизнесом у прежнего владельца (например, он остаётся директором).
Короткий срок между входом и выходом сам по себе не делает сделку притворной. Важна совокупность обстоятельств.
ООО «Фортис Групп» (Постановление АС Московского округа № Ф05-13431/2018 от 04.09.2018 г. по делу № А41-60407/2017)
Единственный участник — Рустам Хусейнов. 24 августа 2016 года в общество принимают его отца Николая. УК увеличивают с 10 000 до 11 000 рублей (вклад — тысяча рублей). Через месяц Рустам выходит. В итоге 100 % оказываются у отца. При этом объективной необходимости в увеличении капитала суды не нашли, директорские полномочия остались у сына, а всё происходило на фоне развода. Суд прямо сказал. За формальным увеличением УК скрывалась передача доли.
Позитивная практика
Определение ВС РФ № 305-ЭС23-8438 от 28.08.2023 г. по делу № А40-91941/2022 (ООО «Региональная утилизирующая компания»)
Единственный участник принял инвестора, который внёс 2,7 млн рублей и получил 90 %. Позже инвестор вышел, потом снова приобрёл долю уже по договору купли-продажи. Супруга пыталась оспорить всю цепочку. Верховный Суд встал на сторону первой инстанции. Увеличение УК было обусловлено реальными экономическими целями, активы общества выросли, эквивалентность вклада и доли не была опровергнута. Одного факта перераспределения долей недостаточно для признания сделки притворной. Этот кейс я люблю. Он показывает, что суды умеют отличать настоящее от декораций.
Определение ВС РФ № 301-ЭС17-13352 от 25.01.2018 г.
Верховный Суд подчеркнул необходимость исследовать соотношение размера вклада и рыночной стоимости полученной доли. Если новый участник получает явно неэквивалентные права, это может причинить вред кредиторам. Дело рассматривалось в рамках банкротства, но логика применима и к налоговым спорам. Формальное соблюдение процедуры не закрывает вопрос экономического содержания.
Три примера из практики*
*Все названия компаний изменены.
ООО «Альянс Инвест»
Отец «продаёт» бизнес сыну через увеличение УК. Сын вносит 10 млн. Через 11 дней отец выходит. Сын при этом продолжает работать менеджером в другом городе. Через полгода отец покупает участок под Сочи. Налоговая смотрит на сроки, отсутствие любой инвестиционной активности и «случайную» покупку — и начинает задавать вопросы. Классика. И очень дорогая классика. Кстати, начало у конструкции было вполне себе хорошим.
ООО «Тихая Гавань Премиум»
Новый участник входит, вносит вклад и через три недели выходит. За это время он не появился ни на одном совещании, не запросил ни одного отчёта и не предложил ни одной идеи. Деньги на счёт легли красиво. Суд позже назвал это «сделкой с заранее известным финалом». Я бы добавила — с заранее известным финалом и заранее известными неприятностями. Сейчас уже не работает такая грубая обналичка за счет входа-выхода гражданина в ООО.
К тому выплата ДСД сейчас и под льготу по НДФЛ не попадает. Описанная ситуация происходила до отмены пятилетней льготы при выходе участника из общества и выплаты действительной стоимости доли.
ООО «Бастион»
Новый участник реально занимается развитием направления, подписывает договоры, ездит на переговоры. Выход старого участника происходит только через 14 месяцев. Деловую цель удалось подтвердить документами. Именно такие случаи проходят относительно спокойно. И я искренне радуюсь, когда вижу именно такой подход.
Главный вывод. Нет волшебного срока, по истечении которого всё становится безопасным. Значение имеют действительная воля сторон, экономическая обоснованность и реальные последствия. И вообще всегда (!) совокупность всех обстоятельств.
Что я вас скажу в итоге:
Увеличение уставного капитала — законный инструмент. Но корпоративная форма сама по себе не защищает от налоговых последствий.
Три самостоятельных направления риска, о которых вам стоит задуматься
НДФЛ у нового участника — материальная выгода по ст. 212 НК РФ (письма Минфина № 03-04-05/40597 от 14.05.2026 г. и № 03-04-07/55799 от 30.06.2026 г.).
Переквалификация — если увеличение УК фактически прикрывает отчуждение доли.
Гражданско-правовые последствия — неэквивалентность, вред кредиторам, права супругов.
Главная ошибка собственников — смотреть на операцию только через призму Закона об ООО. Одна и та же конструкция одновременно затрагивает интересы общества, участников, кредиторов и налоговых органов. Это сложная сделка, имеющая каскад подводных камней.
Для меня важно, чтобы налоговая оптимизация была законной, экономически обоснованной и встроенной в операционную модель клиента. Именно такой взвешенный подход позволяет клиентам спать спокойно и не ждать с тревогой очередную проверку.
Если вы планируете подобные корпоративные изменения — не экономьте на предварительном анализе. Лучше один раз правильно выстроить конструкцию, чем потом годами доказывать её добросовестность в судах.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖