Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Одним из ключевых направлений моего бизнеса являются проекты налогового структурирования бизнеса и защиты активов. В своём блоге я стараюсь регулярно делиться кейсами из практики, которые позволяют не допустить серьёзных ошибок, которые уже совершил кто-то до вас.

Скажу прямо, что ни одна статья и ни один вебинар не заменят персональный разбор вашей ситуации с учётом всех её уникальных особенностей. Но они могут существенно расширить вашу информированность в важном финансовом вопросе и помочь вовремя увидеть красные флаги.

Законодательство, связанное с налогообложением сделок с участниками юридических лиц, штормит последние несколько лет. С каждым годом такие сделки становятся дороже. 2027 год, к слову, не исключение. Регулятор целенаправленно закручивает гайки, связанные с оптимизацией налогообложения.