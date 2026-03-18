Первоапрельские новости бухгалтерии

Постановлением Правительства РФ от 23 января 2026 года №26 утверждены обновлённые формы счетов-фактур, книг покупок и продаж. Основные изменения:

В обновлённой счёте-фактуре появилась строка 5б. Её заполняют при отгрузках в счёт ранее полученного аванса. В строке указывают номер и дату авансового счёта-фактуры, а также номер и дату его последнего исправления (если есть). Если авансовых счетов-фактур несколько, их перечисляют через точку с запятой.

Для ИП теперь обязательно указывать ОГРНИП и дату его присвоения вместо реквизитов свидетельства о госрегистрации при подписании счетов-фактур и заполнении регистров.

В книге покупок добавлена графа 7а, а в книге продаж — графа 11а. В графе 7а продавец указывает номер и дату счёта-фактуры, выставленного при отгрузке в счёт ранее полученного аванса. Это позволяет наглядно видеть зачёт НДС с аванса.