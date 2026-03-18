Первоапрельские новости бухгалтерии

Изменения в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж
Постановлением Правительства РФ от 23 января 2026 года №26 утверждены обновлённые формы счетов-фактур, книг покупок и продаж. Основные изменения:
В обновлённой счёте-фактуре появилась строка 5б. Её заполняют при отгрузках в счёт ранее полученного аванса. В строке указывают номер и дату авансового счёта-фактуры, а также номер и дату его последнего исправления (если есть). Если авансовых счетов-фактур несколько, их перечисляют через точку с запятой.
Для ИП теперь обязательно указывать ОГРНИП и дату его присвоения вместо реквизитов свидетельства о госрегистрации при подписании счетов-фактур и заполнении регистров.
В книге покупок добавлена графа 7а, а в книге продаж — графа 11а. В графе 7а продавец указывает номер и дату счёта-фактуры, выставленного при отгрузке в счёт ранее полученного аванса. Это позволяет наглядно видеть зачёт НДС с аванса.
Скорректированы ставки НДС: теперь в документах отражается ставка 22% наряду с прежними значениями.
Обновлённые бланки официально вступят в силу 1 апреля 2026 года.
Новые правила заполнения платёжных поручений
С 1 апреля 2026 года вступает в свою силу приказ Минфина от 16 мая 2025 года №58н, который меняет порядок заполнения платёжных поручений. Вот что измениться:
В полях «КПП» и «ОКТМО» теперь нужно будет указывать «0» (если платежи не входят в состав ЕНП(единый налоговый платёж), а также в платёжном поручении нужно будет заполнять КПП плательщика, и указывать «0» нельзя).
В поле «Плательщик» после ФИО ИП, нотариуса, адвоката или главы КФХ теперь нужно будет писать в скобках статус, например, «(ИП)».
В поле «Назначение платежа» в общем случае указывается «ЕНП».
Изменения в отчётности и сроках публикации данных
Декларация по НДС за I квартал. Сдаётся не позднее 27 апреля 2026 года в новой форме. В неё добавлены строки для отражения операций по новым ставкам НДС, а также реквизиты счетов-фактур, связанных с авансами.
Подтверждение вида деятельности подразделений. До 15 апреля 2026 года необходимо подтвердить основной вид деятельности подразделений для взносов на травматизм, если он изменился по бухотчётности за прошлый год. Также при необходимости подаётся заявление о выделении подразделений в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ).
Открытые данные о ЕНП и долгах. С 1 апреля 2026 года информация о суммах ЕНП за прошлый год публикуется 1 апреля (ранее — 1 октября). Сведения о налоговой задолженности теперь размещаются на сайте ФНС ежемесячно — 25-го числа (ранее — 25-го числа третьего месяца каждого квартала).
Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ)
С 1 апреля 2026 года также стартует пилотный проект национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Она предусматривает:
подачу документа о предстоящей поставке через онлайн-сервис «Личный кабинет российского импортера»;
внесение обеспечительного платежа (до 1 июля 2026 года его вносить не нужно);
присвоение QR-кода и проверку его наличия при ввозе товаров.
Документ о поставке должен быть направлен за 2 дня до ввоза. В нём отражают сведения о поставке отдельно по каждой перевозке.
Основные моменты
Обновите учётные системы и шаблоны документов в соответствии с новыми требованиями.
Проверьте, в программах отражаются ли корректно новые ставки НДС и реквизиты.
Донесите информацию до сотрудников, которые работают с первичными документами и отчётностью.
Постарайтесь заранее подготовить все необходимые данные для подтверждения вида деятельности подразделений и подачи заявлений о выделении СКЕ.
