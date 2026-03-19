Прием на работу сотрудника в 2026 году

К вам на предприятие пришёл новый сотрудник. Вы как кадровик должны провести его по всем этапам оформления. В 2026 году вступили ряд новшеств для приёма сотрудника. Давайте рассмотрим эти этапы подробнее

Во первых это ознакомление сотрудника с локальными нормативными актами. Работодатель обязан ознакомить нового сотрудника с правилами трудового распорядка, коллективным договором (если он есть) и другими локальными актами, которые касаются его работы. Представитель отдела кадров попросит предоставить документы. Затем идёт заключение трудового договора. Договор вступает в силу с момента его подписания, а не с момента фактического начала работы. Издаётся приказ о приёме на работу (если работодатель использует такую форму документа). Далее идёт регистрация трудовой деятельности в СФР через форму ЕФС-1. В 2026 году все новые сотрудники оформляются только с электронными трудовыми книжками (ЭТК). При приёме на работу необходимо внести сведения о приёме в подраздел 1.1 формы ЕФС-1 и подать её в СФР не позднее следующего рабочего дня после издания приказа или начала работы.

Если же сотрудник ранее подавал заявление о сохранении бумажной трудовой книжки, работодатель должен продолжить её ведение в соответствии со ст. 66 ТК РФ.

Теперь более подробно о предоставляемых документах сотрудника в отдел кадров.

Согласно ст. 65 ТК РФ, список обязательных документов включает:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовая книжка (если работник не впервые устраивается на работу);

СНИЛС;

документ об образовании или квалификации (если должность требует специальных знаний).

В отдельных случаях предоставляются следующие документы:

для мужчин призывного возраста (от 18 до 27 лет) — военный билет или документ о постановке на воинский учёт;

для работы во вредных или опасных условиях труда — результат предварительного медосмотра;

для иностранных граждан — патент или разрешение на работу, миграционная карта, регистрация по месту пребывания и медицинские документы (в зависимости от типа работы и страны происхождения).

С 1 января 2026 года начал действовать новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР ОК 016-2025). В него добавлены новые должности (например, аналитик, администратор безопасности компьютерных систем и сетей, веб-дизайнер), а устаревшие позиции исключены.

При заполнении формы ЕФС-1 по-прежнему используют код ОКЗ в сведениях о трудовой деятельности. Минтруд рекомендует использовать ОКПДТР, только когда в ОКЗ не находится подходящий код для должности.