Премиум моб 1
🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Елена Чурсинова
Уменьшение УСН на сумму страховых взносов

ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками может уменьшить налог за 2025 год на сумму страховых взносов, включая дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей. Однако есть ограничения и особенности, которые необходимо учитывать

Основные правила уменьшения УСН на страховые взносы

Согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, ИП с объектом «Доходы» может уменьшить начисленный налог (авансовые платежи) на сумму страховых взносов, подлежащих уплате в соответствующем налоговом периоде. При этом:

  • Фиксированные взносы за себя (в 2025 году — 53 658 рублей) можно учесть в уменьшение налога, даже если они ещё не уплачены.

  • Дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2025 год (срок уплаты — до 1 июля 2026 года) также можно учесть при уменьшении налога за 2025 год.

  • Взносы за работников (ОПС, ОМС, ВНиМ, травматизм) учитываются только после их фактической уплаты. 

Важно! Для ИП с сотрудниками сумма налога (авансов) может быть уменьшена на страховые взносы не более чем на 50%. Это ограничение действует независимо от того, какие именно взносы учитываются (за себя или за работников).

Как учесть 1%‑ный взнос за 2025 год

Дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2025 год можно учесть при уменьшении налога за 2025 год, даже если он ещё не уплачен. Например, если доход за 2025 год составил 1 500 000 рублей, то сумма такого взноса будет равна:

(1 500 000 руб.−300 000 руб.)×1%=12 000 руб.(1 500 000 руб.−300 000 руб.)×1%=12 000 руб.

Эта сумма может быть включена в расчёт уменьшения налога за 2025 год, но с учётом ограничения в 50% для ИП с сотрудниками. 

Пример расчёта

Предположим, у ИП на УСН «Доходы» (ставка 6%) с двумя сотрудниками следующие данные за 2025 год:

  • Доход — 1 500 000 рублей.

  • Уплаченные взносы за работников — 100 000 рублей.

  • Фиксированные взносы за себя — 53 658 рублей.

  • Дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей — 12 000 рублей (ещё не уплачен).

Расчёт налога без учёта взносов:

1 500 000 руб.×6%=90 000 руб.

Общая сумма взносов, которые можно учесть:

100 000 руб.(за работников)+53 658 руб.(фиксированные)+12 000 руб.(1 100  000 руб.(за работников)+53 658 руб.(фиксированные)+12 000 руб.(1%)

Однако из-за ограничения в 50% для ИП с сотрудниками максимально можно уменьшить налог только на:

90 000 руб.×50%=45 000 руб.

Налог к уплате:

90 000 руб.−45 000 руб.=45 000 руб.

Оставшаяся сумма взносов (165 658 руб. - 45 000 руб. = 120 658 руб.) может быть учтена при уменьшении авансов или налога в последующие периоды, если позволит ситуация. 

Отражение в декларации по УСН за 2025 год

В новой форме декларации по УСН (приказ ФНС от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@) есть специальные строки для отражения страховых взносов. В разделе 2.1.1:

  • Строка 160 — общая сумма 1%‑ных взносов, учтённая в целях уменьшения УСН-налога в 2025 году (сумма взносов за 2025 год и неучтённых за 2024 год, если они есть).

  • Строка 161 — взносы за расчётный период текущего года (за 2025 год). 

  • Строка 162 — взносы за расчётный период предыдущего года (за 2024 год, если они не были учтены ранее).

Если какой-либо показатель отсутствует, в соответствующем поле проставляется «0». 

Важные нюансы

  • Если в 2025 году ИП уже уменьшал авансовые платежи на часть 1%‑ного взноса, остаток можно учесть при расчёте налога за 2025 год или в 2026 году. 

  • Для уменьшения авансовых платежей в 2025 году требовалось подавать уведомление КНД 1110355, но отдельного заявления о зачёте не требовалось. 

  • При заполнении декларации важно соблюдать лимиты: сумма взносов в строках 140–143 не должна превышать сумму налога или авансов. 

Дата публикации: 21.03.2026, 17:27

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

2 подписчика9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Елена Макарова
    Руководитель

    А вот интересно, почему ИП без работников могут уменьшать налог на всю сумму страховых взносов, а те, у кого есть сотрудники, ограничены 50%? Получается, что государство как бы намекает: "Не нанимайте работников, работайте в одиночку, так выгоднее". Может, пора пересмотреть эти правила и сделать их более справедливыми для всех предпринимателей?

ГлавнаяБухСтрим