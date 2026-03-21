Уменьшение УСН на сумму страховых взносов

Основные правила уменьшения УСН на страховые взносы

Согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, ИП с объектом «Доходы» может уменьшить начисленный налог (авансовые платежи) на сумму страховых взносов, подлежащих уплате в соответствующем налоговом периоде. При этом:

Фиксированные взносы за себя (в 2025 году — 53 658 рублей) можно учесть в уменьшение налога, даже если они ещё не уплачены.

Дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2025 год (срок уплаты — до 1 июля 2026 года) также можно учесть при уменьшении налога за 2025 год.

Взносы за работников (ОПС, ОМС, ВНиМ, травматизм) учитываются только после их фактической уплаты.

Важно! Для ИП с сотрудниками сумма налога (авансов) может быть уменьшена на страховые взносы не более чем на 50%. Это ограничение действует независимо от того, какие именно взносы учитываются (за себя или за работников).