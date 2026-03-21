Уменьшение УСН на сумму страховых взносов

Основные правила уменьшения УСН на страховые взносы
Согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, ИП с объектом «Доходы» может уменьшить начисленный налог (авансовые платежи) на сумму страховых взносов, подлежащих уплате в соответствующем налоговом периоде. При этом:
Фиксированные взносы за себя (в 2025 году — 53 658 рублей) можно учесть в уменьшение налога, даже если они ещё не уплачены.
Дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2025 год (срок уплаты — до 1 июля 2026 года) также можно учесть при уменьшении налога за 2025 год.
Взносы за работников (ОПС, ОМС, ВНиМ, травматизм) учитываются только после их фактической уплаты.
Важно! Для ИП с сотрудниками сумма налога (авансов) может быть уменьшена на страховые взносы не более чем на 50%. Это ограничение действует независимо от того, какие именно взносы учитываются (за себя или за работников).
Как учесть 1%‑ный взнос за 2025 год
Дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2025 год можно учесть при уменьшении налога за 2025 год, даже если он ещё не уплачен. Например, если доход за 2025 год составил 1 500 000 рублей, то сумма такого взноса будет равна:
(1 500 000 руб.−300 000 руб.)×1%=12 000 руб.
Эта сумма может быть включена в расчёт уменьшения налога за 2025 год, но с учётом ограничения в 50% для ИП с сотрудниками.
Пример расчёта
Предположим, у ИП на УСН «Доходы» (ставка 6%) с двумя сотрудниками следующие данные за 2025 год:
Доход — 1 500 000 рублей.
Уплаченные взносы за работников — 100 000 рублей.
Фиксированные взносы за себя — 53 658 рублей.
Дополнительный взнос в 1% с дохода свыше 300 000 рублей — 12 000 рублей (ещё не уплачен).
Расчёт налога без учёта взносов:
1 500 000 руб.×6%=90 000 руб.
Общая сумма взносов, которые можно учесть:
100 000 руб.(за работников)+53 658 руб.(фиксированные)+12 000 руб.(1%)
Однако из-за ограничения в 50% для ИП с сотрудниками максимально можно уменьшить налог только на:
90 000 руб.×50%=45 000 руб.
Налог к уплате:
90 000 руб.−45 000 руб.=45 000 руб.
Оставшаяся сумма взносов (165 658 руб. - 45 000 руб. = 120 658 руб.) может быть учтена при уменьшении авансов или налога в последующие периоды, если позволит ситуация.
Отражение в декларации по УСН за 2025 год
В новой форме декларации по УСН (приказ ФНС от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@) есть специальные строки для отражения страховых взносов. В разделе 2.1.1:
Строка 160 — общая сумма 1%‑ных взносов, учтённая в целях уменьшения УСН-налога в 2025 году (сумма взносов за 2025 год и неучтённых за 2024 год, если они есть).
Строка 161 — взносы за расчётный период текущего года (за 2025 год).
Строка 162 — взносы за расчётный период предыдущего года (за 2024 год, если они не были учтены ранее).
Если какой-либо показатель отсутствует, в соответствующем поле проставляется «0».
Важные нюансы
Если в 2025 году ИП уже уменьшал авансовые платежи на часть 1%‑ного взноса, остаток можно учесть при расчёте налога за 2025 год или в 2026 году.
Для уменьшения авансовых платежей в 2025 году требовалось подавать уведомление КНД 1110355, но отдельного заявления о зачёте не требовалось.
При заполнении декларации важно соблюдать лимиты: сумма взносов в строках 140–143 не должна превышать сумму налога или авансов.
Комментарии2
Спасибо за материал ) Как всегда классная тема
А вот интересно, почему ИП без работников могут уменьшать налог на всю сумму страховых взносов, а те, у кого есть сотрудники, ограничены 50%? Получается, что государство как бы намекает: "Не нанимайте работников, работайте в одиночку, так выгоднее". Может, пора пересмотреть эти правила и сделать их более справедливыми для всех предпринимателей?