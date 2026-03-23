Налоговый кешбэк для семей с детьми в 2026 году: кто получит и как это работает

Кто может получить кешбэк?
Право на льготу имеют семьи, которые одновременно соответствуют трём условиям:
В семье два и более ребёнка.
Возраст детей — до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 23 лет.
Доход на одного члена семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
Кто же считается членом семьи?
Родители (или опекуны) и все несовершеннолетние дети (а также дети до 23 лет при очном обучении).
Как это работает?
Суть льготы — снижение ставки НДФЛ с 13% до 6% для работающих членов семьи. Разница между обычной и льготной ставкой возвращается на налоговый счёт.
Механизм:
Работодатель начисляет зарплату и удерживает НДФЛ по ставке 6% вместо 13%.
Разница (7%) автоматически поступает на ваш налоговый счёт в личном кабинете на сайте ФНС.
Эти средства можно использовать для оплаты налогов или вернуть на банковский счёт.
Примеры расчёта
Пример 1. Семья из 4 человек
Состав: мама, папа, двое детей (10 и 15 лет).
Зарплата мамы: 50 000 руб. в месяц.
Зарплата папы: 60 000 руб. в месяц.
Общий доход семьи: 110 000 руб.
Доход на члена семьи: 110 000:4=27 500 руб.
Допустим, региональный прожиточный минимум составляет 20 000 руб., тогда 1,5 минимума — 30 000 руб. Доход на члена семьи (27 500 руб.) не превышает этот порог — семья имеет право на кешбэк.
Расчёт кешбэка за месяц:
Обычный НДФЛ (13 %): (50 000+60 000)×0,13=14 300 руб.
Льготный НДФЛ (6 %): 110 000×0,06=6 600 руб.
Сумма кешбэка (разница): 14 300−6 600=7 700 руб.
За год семья получит кешбэк: 7 700×12=92 400 руб.
Пример 2. Семья не проходит по доходу
Состав: мама, папа, трое детей.
Общий доход семьи: 200 000 руб. в месяц.
Доход на члена семьи: 200 000:5=40 000 руб.
Региональный прожиточный минимум: 20 000 руб. (1,5 минимума = 30 000 руб.).
Доход на члена семьи (40 000 руб.) превышает порог в 1,5 минимума. Семья не имеет права на кешбэк.
Как получить кешбэк?
Проверьте соответствие условиям (количество детей, возраст, доход).
Подайте заявление через:
личный кабинет на сайте ФНС;
работодателя (он может подать сведения напрямую в налоговую).
Подтвердите право на льготу (потребуется предоставить:
свидетельства о рождении детей;
справку о доходах семьи;
справку из вуза (если ребёнок старше 18 лет и учится очно)).
Получите кешбэк — он будет начисляться ежемесячно автоматически после подтверждения права.
Важные нюансы
Региональные различия. Прожиточный минимум устанавливается в каждом регионе отдельно — проверяйте актуальные цифры для вашего места жительства.
Перерасчёт. Если в течение года доход семьи превысит порог, кешбэк перестанут начислять с месяца превышения.
Совмещение с другими льготами. Кешбэк не отменяет другие налоговые вычеты (на детей, имущественный и т. д.).
