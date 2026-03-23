Елена Чурсинова
Стандартный вычет
Налоговый кешбэк для семей с детьми в 2026 году: кто получит и как это работает

Налоговый кешбэк для семей с детьми в 2026 году: кто получит и как это работает

В 2026 году в России вводится новая мера поддержки семей с детьми — налоговый кешбэк. Разберёмся, кто может на него рассчитывать и как он работает.

Кто может получить кешбэк?

Право на льготу имеют семьи, которые одновременно соответствуют трём условиям:

  1. В семье два и более ребёнка.

  2. Возраст детей — до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 23 лет.

  3. Доход на одного члена семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Кто же считается членом семьи?

Родители (или опекуны) и все несовершеннолетние дети (а также дети до 23 лет при очном обучении).

Как это работает?

Суть льготы — снижение ставки НДФЛ с 13% до 6% для работающих членов семьи. Разница между обычной и льготной ставкой возвращается на налоговый счёт.

Механизм:

  • Работодатель начисляет зарплату и удерживает НДФЛ по ставке 6% вместо 13%.

  • Разница (7%) автоматически поступает на ваш налоговый счёт в личном кабинете на сайте ФНС.

  • Эти средства можно использовать для оплаты налогов или вернуть на банковский счёт.

Примеры расчёта

Пример 1. Семья из 4 человек

  • Состав: мама, папа, двое детей (10 и 15 лет).

  • Зарплата мамы: 50 000 руб. в месяц.

  • Зарплата папы: 60 000 руб. в месяц.

  • Общий доход семьи: 110 000 руб.

  • Доход на члена семьи: 110 000:4=27 500 руб.

Допустим, региональный прожиточный минимум составляет 20 000 руб., тогда 1,5 минимума — 30 000 руб. Доход на члена семьи (27 500 руб.) не превышает этот порог — семья имеет право на кешбэк.

Расчёт кешбэка за месяц:

  • Обычный НДФЛ (13 %): (50 000+60 000)×0,13=14 300 руб.

  • Льготный НДФЛ (6 %): 110 000×0,06=6 600 руб.

  • Сумма кешбэка (разница): 14 300−6 600=7 700 руб.

За год семья получит кешбэк: 7 700×12=92 400 руб.

Пример 2. Семья не проходит по доходу

  • Состав: мама, папа, трое детей.

  • Общий доход семьи: 200 000 руб. в месяц.

  • Доход на члена семьи: 200 000:5=40 000 руб.

  • Региональный прожиточный минимум: 20 000 руб. (1,5 минимума = 30 000 руб.).

Доход на члена семьи (40 000 руб.) превышает порог в 1,5 минимума. Семья не имеет права на кешбэк.

Как получить кешбэк?

  1. Проверьте соответствие условиям (количество детей, возраст, доход).

  2. Подайте заявление через:

    • личный кабинет на сайте ФНС;

    • работодателя (он может подать сведения напрямую в налоговую).

  3. Подтвердите право на льготу (потребуется предоставить:

    • свидетельства о рождении детей;

    • справку о доходах семьи;

    • справку из вуза (если ребёнок старше 18 лет и учится очно)).

  4. Получите кешбэк — он будет начисляться ежемесячно автоматически после подтверждения права.

Важные нюансы

  • Региональные различия. Прожиточный минимум устанавливается в каждом регионе отдельно — проверяйте актуальные цифры для вашего места жительства.

  • Перерасчёт. Если в течение года доход семьи превысит порог, кешбэк перестанут начислять с месяца превышения.

  • Совмещение с другими льготами. Кешбэк не отменяет другие налоговые вычеты (на детей, имущественный и т. д.).

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

