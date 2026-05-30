Новые правила подтверждения доходов для самозанятых и предпринимателей при получении кредитов
С 1 июля 2026 года в России вводятся новые правила подтверждения доходов для самозанятых и предпринимателей при получении кредитов. Эти изменения связаны с ужесточением подходов Банка России к оценке платёжеспособности заёмщиков.
Основные изменения
С 1 июля 2026 года вводится 10%-ный дисконт к «самозаявленному» доходу, если он не подтверждён официальными документами. Это означает, что при рассмотрении кредитных заявок банки будут учитывать только 90% от суммы, которую заёмщик указал в анкете, если нет документального подтверждения. Например, если заёмщик заявляет доход в 1 млн рублей, банк учтёт лишь 900 тыс. рублей при расчёте платёжеспособности.
С 1 июля 2027 года упрощённый подход к подтверждению доходов планируется полностью отменить. Это значит, что банки перестанут принимать заявленный доход без документального подтверждения. Для получения кредита потребуется предоставить официальные документы, доказывающие размер дохода.
Нормативные акты и источники информации
Эти изменения связаны с указаниями Банка России. С 1 апреля 2026 года вступили в силу новые правила регулятора, согласно которым банковские выписки могут использоваться для подтверждения дохода только в отношении строго определённых видов поступлений (например, зарплаты, пенсии, социальных выплат, дохода от сдачи квартиры). Для остальных начислений требуется документальное подтверждение.
Информация о предстоящих изменениях с 2026 и 2027 годов была озвучена главным юристом платформы «Консоль» Александром Поштаком в интервью «Газете.Ru». Аналогичные сведения опубликовали СМИ «59.ру» и «63.ру».
Как подтвердить доход
Для самозанятых основным подтверждением дохода остаётся справка из приложения «Мой налог» или портала госуслуг. Также банки могут учитывать:
чеки;
банковские выписки;
договоры с заказчиками;
акты выполненных работ;
регулярность поступлений на счёт.
Для индивидуальных предпринимателей ключевыми документами станут налоговые декларации, книга учёта доходов и расходов, выписки по расчётным счетам.
