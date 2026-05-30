С 1 июля 2026 года в России вводятся новые правила подтверждения доходов для самозанятых и предпринимателей при получении кредитов. Эти изменения связаны с ужесточением подходов Банка России к оценке платежеспособности заемщиков.

Основные изменения

С 1 июля 2026 года вводится 10%-ный дисконт к «самозаявленному» доходу, если он не подтверждён официальными документами. Это означает, что при рассмотрении кредитных заявок банки будут учитывать только 90% от суммы, которую заёмщик указал в анкете, если нет документального подтверждения. Например, если заёмщик заявляет доход в 1 млн рублей, банк учтёт лишь 900 тыс. рублей при расчёте платёжеспособности.

С 1 июля 2027 года упрощённый подход к подтверждению доходов планируется полностью отменить. Это значит, что банки перестанут принимать заявленный доход без документального подтверждения. Для получения кредита потребуется предоставить официальные документы, доказывающие размер дохода.

Нормативные акты и источники информации

Эти изменения связаны с указаниями Банка России. С 1 апреля 2026 года вступили в силу новые правила регулятора, согласно которым банковские выписки могут использоваться для подтверждения дохода только в отношении строго определённых видов поступлений (например, зарплаты, пенсии, социальных выплат, дохода от сдачи квартиры). Для остальных начислений требуется документальное подтверждение.

Информация о предстоящих изменениях с 2026 и 2027 годов была озвучена главным юристом платформы «Консоль» Александром Поштаком в интервью «Газете.Ru». Аналогичные сведения опубликовали СМИ «59.ру» и «63.ру».

Как подтвердить доход

Для самозанятых основным подтверждением дохода остаётся справка из приложения «Мой налог» или портала госуслуг. Также банки могут учитывать:

чеки;

банковские выписки;

договоры с заказчиками;

акты выполненных работ;

регулярность поступлений на счёт.

Для индивидуальных предпринимателей ключевыми документами станут налоговые декларации, книга учёта доходов и расходов, выписки по расчётным счетам.

