Налоговые изменения 2026

С 1 августа 2026 года налоговые органы перестанут массово рассылать бумажные уведомления

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество по умолчанию будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги» (ЕСИА) для налогоплательщиков, у которых есть подтверждённая учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Это связано с изменениями, внесёнными приказом ФНС России от 26.02.2026 №ЕД-1-21/118@

Бумажные уведомления по почте будут отправляться только в исключительных случаях:

  • если налогоплательщик не зарегистрирован на Госуслугах и не оформлял доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС;

  • если налогоплательщик направил в налоговые органы уведомление о прекращении получения документов через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). 

Чтобы отказаться от получения уведомлений через Госуслуги и получить их в бумажном виде, необходимо:

  1. Направить в ФНС через Госуслуги уведомление о прекращении получения документов в электронной форме.

  2. Подписать это уведомление усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ». 

Как оформить отказ:

  1. Перейдите к заявлению об отказе от получения налоговых уведомлений.

  2. Проверьте свои данные.

  3. Нажмите «Отправить в „Госключ“» и перейдите в приложение.

  4. Подпишите отказ — на это даётся 24 часа. Если время подписания истекло, повторите всё заново.

  5. «Госключ» автоматически отправит подписанный отказ в ФНС. 

Услуга будет отключена в течение 3 рабочих дней после отправки отказа. После этого налоговые уведомления будут приходить только в личный кабинет на сайте ФНС. 

Важно: отказ действует до тех пор, пока налогоплательщик сам его не отменит. 

Приказ ФНС России от 26.02.2026 №ЕД-1-21/118@ вступает в силу с 1 августа 2026 года одновременно с положениями п. 4 ст. 52 НК РФ (в редакции Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ). 

