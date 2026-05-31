С 1 августа 2026 года налоговые органы перестанут массово рассылать бумажные уведомления
С 1 августа 2026 года налоговые уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество по умолчанию будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги» (ЕСИА) для налогоплательщиков, у которых есть подтверждённая учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Это связано с изменениями, внесёнными приказом ФНС России от 26.02.2026 №ЕД-1-21/118@.
Бумажные уведомления по почте будут отправляться только в исключительных случаях:
если налогоплательщик не зарегистрирован на Госуслугах и не оформлял доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС;
если налогоплательщик направил в налоговые органы уведомление о прекращении получения документов через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Чтобы отказаться от получения уведомлений через Госуслуги и получить их в бумажном виде, необходимо:
Направить в ФНС через Госуслуги уведомление о прекращении получения документов в электронной форме.
Подписать это уведомление усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ».
Как оформить отказ:
Перейдите к заявлению об отказе от получения налоговых уведомлений.
Проверьте свои данные.
Нажмите «Отправить в „Госключ“» и перейдите в приложение.
Подпишите отказ — на это даётся 24 часа. Если время подписания истекло, повторите всё заново.
«Госключ» автоматически отправит подписанный отказ в ФНС.
Услуга будет отключена в течение 3 рабочих дней после отправки отказа. После этого налоговые уведомления будут приходить только в личный кабинет на сайте ФНС.
Важно: отказ действует до тех пор, пока налогоплательщик сам его не отменит.
Приказ ФНС России от 26.02.2026 №ЕД-1-21/118@ вступает в силу с 1 августа 2026 года одновременно с положениями п. 4 ст. 52 НК РФ (в редакции Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Спасибо за Ваш комментарий! Будем благодарны, если Вы поделитесь своим опытом применения сервисов ЭДО.
И будем рады провести демонстрацию сервиса "Подпислон".
Если у Вас есть вопросы или предложения мы найдем оптимальное решение для Вас! Пишите нам наs