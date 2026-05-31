С 1 августа 2026 года налоговые органы перестанут массово рассылать бумажные уведомления

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество по умолчанию будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги» (ЕСИА) для налогоплательщиков, у которых есть подтверждённая учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Это связано с изменениями, внесёнными приказом ФНС России от 26.02.2026 №ЕД-1-21/118@.

Бумажные уведомления по почте будут отправляться только в исключительных случаях:

если налогоплательщик не зарегистрирован на Госуслугах и не оформлял доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС;

если налогоплательщик направил в налоговые органы уведомление о прекращении получения документов через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг).

Чтобы отказаться от получения уведомлений через Госуслуги и получить их в бумажном виде, необходимо:

Направить в ФНС через Госуслуги уведомление о прекращении получения документов в электронной форме. Подписать это уведомление усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ».

Как оформить отказ:

Перейдите к заявлению об отказе от получения налоговых уведомлений. Проверьте свои данные. Нажмите «Отправить в „Госключ“» и перейдите в приложение. Подпишите отказ — на это даётся 24 часа. Если время подписания истекло, повторите всё заново. «Госключ» автоматически отправит подписанный отказ в ФНС.

Услуга будет отключена в течение 3 рабочих дней после отправки отказа. После этого налоговые уведомления будут приходить только в личный кабинет на сайте ФНС.

Важно: отказ действует до тех пор, пока налогоплательщик сам его не отменит.

Приказ ФНС России от 26.02.2026 №ЕД-1-21/118@ вступает в силу с 1 августа 2026 года одновременно с положениями п. 4 ст. 52 НК РФ (в редакции Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).

