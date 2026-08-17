Премия уволенному работнику

Когда придётся выплатить

Ключевая идея: локальный акт не может ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством. Если премия по своей природе — часть системы оплаты труда (зависит от конкретных показателей, а не от чистого усмотрения работодателя), и сотрудник выполнил условия за отработанный период, увольнение само по себе не лишает его права на эту выплату. Суды смотрят на суть: был ли реальный вклад в результат.

Пример из практики. В определении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.12.2025 № 88-16832/2025 суд поддержал работника. Он уволился до издания приказа о премировании, но отработал значительную часть периода и внёс вклад в результаты компании. Другим сотрудникам премию начислили, а доказательств отсутствия личного вклада работника не было. Суд обязал выплатить премию пропорционально отработанному времени — и за месяц увольнения, и за часть года.

Другие ситуации, когда риск высок: