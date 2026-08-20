Квартиранты в 2026 году могут теперь зарегистрировать своих детей в квартире без согласия собственника

В чём суть изменения

Ключевой документ здесь — Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». В 2026 году в него внесли правки (в частности, Постановлением Правительства РФ от 21.02.2026 № 187), и именно они закрепили новое правило.

В пункте 28 Правил теперь прямо указано: регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов) производится независимо от согласия собственника жилого помещения. То же касается и регистрации по месту жительства: если родитель зарегистрирован в квартире постоянно, ребёнка тоже можно прописать постоянно без разрешения владельца.

Зачем это сделали? Чтобы упростить доступ детей к социальным благам: записи в детский сад или школу, прикреплению к поликлинике, оформлению льгот и выплат. Государство исходит из того, что ребёнок должен жить вместе с родителями.