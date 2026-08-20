Квартиранты в 2026 году могут теперь зарегистрировать своих детей в квартире без согласия собственника

Действительно, в 2026 году в правилах регистрации произошли изменения, и теперь квартиранты действительно могут зарегистрировать своих несовершеннолетних детей в съёмной квартире без согласия собственника. Я подготовила для вас статью на эту тему с разбором нормативных актов и важных нюансов — так будет проще разобраться в ситуации.
В чём суть изменения
Ключевой документ здесь — Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». В 2026 году в него внесли правки (в частности, Постановлением Правительства РФ от 21.02.2026 № 187), и именно они закрепили новое правило.
В пункте 28 Правил теперь прямо указано: регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов) производится независимо от согласия собственника жилого помещения. То же касается и регистрации по месту жительства: если родитель зарегистрирован в квартире постоянно, ребёнка тоже можно прописать постоянно без разрешения владельца.
Зачем это сделали? Чтобы упростить доступ детей к социальным благам: записи в детский сад или школу, прикреплению к поликлинике, оформлению льгот и выплат. Государство исходит из того, что ребёнок должен жить вместе с родителями.
Но есть важные условия
Чтобы правило сработало, должны соблюдаться несколько условий:
У самого родителя уже должна быть регистрация (временная или постоянная) в этой квартире. Без регистрации родителя зарегистрировать ребёнка не получится.
Речь идёт только о несовершеннолетних детях — то есть до 18 лет. Для совершеннолетних родственников согласие собственника по-прежнему обязательно.
Срок регистрации ребёнка не может превышать срок регистрации родителя. Когда у родителя заканчивается временная регистрация, автоматически прекращается и регистрация ребёнка.
Собственник не обязан получать от арендаторов какое-либо уведомление о такой регистрации — ни в письменной, ни в устной форме.
Какие практические последствия
Такая регистрация (временная) даёт ребёнку право пользоваться социальными услугами по этому адресу, но не создаёт никаких прав на саму квартиру — ребёнок не становится сособственником.
Если договор аренды истекает и не продлевается, регистрация ребёнка аннулируется автоматически.
Досрочно прекратить регистрацию ребёнка (до истечения срока) можно только через суд. Это важно для собственника: просто так выселить семью с зарегистрированным ребёнком не получится — потребуется судебное решение.
Что посоветовать собственникам
Чтобы снизить риски, я рекомендую прописать в договоре аренды отдельный пункт. Например, зафиксировать, что регистрация детей возможна только после письменного уведомления собственника или с его явного согласия. Это не отменит право арендатора по закону, но создаст документальную базу для диалога и поможет избежать недопонимания. Также стоит обсудить в договоре условия, при которых возможно досрочное расторжение.
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