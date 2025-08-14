Трейдинг или долгосрок? Мой выбор для пенсионных инвестиций

🔥Трейдинг: почему я даже не рассматриваю этот вариант
Когда я только начинала, мне казалось, что трейдинг — это не самый плохой путь к богатству.
Но быстро поняла:
• Нужно быть прикованной к графикам целыми днями
• Существенные комиссии брокера
• Постоянный стресс
• Новички часто теряют деньги
Для пенсионера (или будущего пенсионера) такой вариант — чистое безумие. У нас нет ни времени, ни нервов на эту рулетку.
💎Долгосрочные инвестиции: мой выбор
После нескольких неудачных экспериментов я остановилась на:
Дивидендные акции — стабильные компании, которые десятилетиями платят дивиденды
Облигации — для сохранения капитала
БПИФы — когда лень разбираться
Почему это работает:
✔️ Не нужно целыми днями смотреть графики
✔️ Деньги работают на вас, пока вы живете своей жизнью
✔️ Можно спокойно спать по ночам
✔️ Идеально подходит для пенсионных накоплений
📌Важный момент
Я не просто покупаю акции наугад. Вот мой алгоритм:
🔸Изучаю компанию — как давно платит дивиденды, стабильны ли выплаты
🔸Смотрю финансовые показатели
🔸Диверсифицирую по отраслям
🔸Реинвестирую дивиденды и купоны
P.S. В планах рассказать, какие именно дивидендные акции есть в моем портфеле и почему я их выбрала. Не пропустите!
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.
