Трейдинг или долгосрок? Мой выбор для пенсионных инвестиций

🔥Трейдинг: почему я даже не рассматриваю этот вариант

Когда я только начинала, мне казалось, что трейдинг — это не самый плохой путь к богатству.

Но быстро поняла:

• Нужно быть прикованной к графикам целыми днями

• Существенные комиссии брокера

• Постоянный стресс

• Новички часто теряют деньги

Для пенсионера (или будущего пенсионера) такой вариант — чистое безумие. У нас нет ни времени, ни нервов на эту рулетку.