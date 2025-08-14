Трейдинг или долгосрок? Мой выбор для пенсионных инвестиций

ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
Привет, мои дорогие! Сегодня хочу поделиться своими мыслями о двух принципиально разных подходах к инвестициям. Как человек, который уже наступил на несколько грабель, расскажу вам — что работает, а что нет для пенсионных накоплений.

🔥Трейдинг: почему я даже не рассматриваю этот вариант

Когда я только начинала, мне казалось, что трейдинг — это не самый плохой путь к богатству.

Но быстро поняла:

• Нужно быть прикованной к графикам целыми днями

• Существенные комиссии брокера

• Постоянный стресс

• Новички часто теряют деньги

Для пенсионера (или будущего пенсионера) такой вариант — чистое безумие. У нас нет ни времени, ни нервов на эту рулетку.

💎Долгосрочные инвестиции: мой выбор

После нескольких неудачных экспериментов я остановилась на:

Дивидендные акции — стабильные компании, которые десятилетиями платят дивиденды

Облигации — для сохранения капитала

БПИФы — когда лень разбираться

Почему это работает:

✔️ Не нужно целыми днями смотреть графики

✔️ Деньги работают на вас, пока вы живете своей жизнью

✔️ Можно спокойно спать по ночам

✔️ Идеально подходит для пенсионных накоплений

📌Важный момент

Я не просто покупаю акции наугад. Вот мой алгоритм:

🔸Изучаю компанию — как давно платит дивиденды, стабильны ли выплаты

🔸Смотрю финансовые показатели

🔸Диверсифицирую по отраслям

🔸Реинвестирую дивиденды и купоны

P.S. В планах рассказать, какие именно дивидендные акции есть в моем портфеле и почему я их выбрала. Не пропустите!

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

