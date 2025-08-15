ЦОК КПП Общая 14.08 Мобильная
Ирина Кузнецова
Инвестиции

Почему я игнорирую рыночный шум

Привет, друзья! Пока все обсуждают переговоры, санкции и прогнозы, я методично покупаю активы. Почему? Потому что у меня есть план, а не азартная игра.

📌 Мой принцип: "Купил и забыл"

Моя цель — пассивный доход к пенсии, а не спекуляции. Поэтому:

✅ Не пытаюсь угадать дно/пик — даже профессионалы ошибаются.

✅ Не слежу за каждым твитом политиков — это бесконечный стресс.

✅ Покупаю "лесенкой" — усредняю цену, а не вкладываюсь разом.

Пример: Когда купила Лукойл на падении, он продолжил дешеветь. Теперь дроблю покупки — снижаю риски.

💡 Почему рыночный шум — это просто шум?

1️⃣ Новости уже заложены в цену — когда информация становится публичной, рынок её давно учел.

2️⃣ Геополитика непредсказуема — сегодня санкции, завтра отмена.

📊 Как я выбираю активы?

1.  Дивидендная история — несколько лет стабильных выплат.

2.  Финансовая устойчивость — низкий долг, прибыль даже в кризис.

3.  Ликвидность — чтобы можно было продать без потерь.

Мои фавориты: Сбербанк, Лукойл, Татнефть, ИКС5, БСП

⚠️ Что НЕ делаю

❌ Не продаю на панике — бумаги восстанавливаются.

❌ Не верю "горячим" прогнозам — у аналитиков свои интересы.

❌ Не вкладываю последние деньги — всегда есть запас на просадки.

🔍 Вывод

 Инвестиции — это марафон. Пока другие реагируют на каждый шорох, я просто:

 •  Докупаю сильные активы на спадах.

•  Реинвестирую дивиденды.

•  Сплю спокойно.

❗️Неявляется индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.        

