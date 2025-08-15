Почему я игнорирую рыночный шум

🔍 Вывод

Инвестиции — это марафон. Пока другие реагируют на каждый шорох, я просто:

• Докупаю сильные активы на спадах.

• Реинвестирую дивиденды.

• Сплю спокойно.

❗️Неявляется индивидуальной инвестиционной рекомендацией.



