Почему я игнорирую рыночный шум

📌 Мой принцип: "Купил и забыл"
Моя цель — пассивный доход к пенсии, а не спекуляции. Поэтому:
✅ Не пытаюсь угадать дно/пик — даже профессионалы ошибаются.
✅ Не слежу за каждым твитом политиков — это бесконечный стресс.
✅ Покупаю "лесенкой" — усредняю цену, а не вкладываюсь разом.
Пример: Когда купила Лукойл на падении, он продолжил дешеветь. Теперь дроблю покупки — снижаю риски.
💡 Почему рыночный шум — это просто шум?
1️⃣ Новости уже заложены в цену — когда информация становится публичной, рынок её давно учел.
2️⃣ Геополитика непредсказуема — сегодня санкции, завтра отмена.
📊 Как я выбираю активы?
1. Дивидендная история — несколько лет стабильных выплат.
2. Финансовая устойчивость — низкий долг, прибыль даже в кризис.
3. Ликвидность — чтобы можно было продать без потерь.
Мои фавориты: Сбербанк, Лукойл, Татнефть, ИКС5, БСП
⚠️ Что НЕ делаю
❌ Не продаю на панике — бумаги восстанавливаются.
❌ Не верю "горячим" прогнозам — у аналитиков свои интересы.
❌ Не вкладываю последние деньги — всегда есть запас на просадки.
🔍 Вывод
Инвестиции — это марафон. Пока другие реагируют на каждый шорох, я просто:
• Докупаю сильные активы на спадах.
• Реинвестирую дивиденды.
• Сплю спокойно.
❗️Неявляется индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.
Начать дискуссию