Ирина Кузнецова
Инвестиции

Мой инвестиционный план: как я начала вкладывать деньги

Когда я решила разобраться с инвестициями, в голове был полный хаос. Куда вложить? Сколько? Как не потерять? Постепенно я выработала простой алгоритм. Делюсь своим опытом — может, кому-то пригодится.

1. Сначала я определила цель

Не просто "хочу много денег", а конкретно:

 🔹 Получать пассивный доход  (200 тыс. в месяц)

🔹 Создать подушку безопасности (на отдельном счету)

 Без четкой цели деньги почему-то "утекают" на ненужные траты.

2. Выбрала сроки

 •  Пассивный доход → 3-5 лет (оптимистично 😊)

•  Подушка безопасности 2 – 3 месяца

3. Посчитала, сколько нужно

 Самый печальный момент! Для пассивного дохода в 200 тыс./месяц при доходности 8% годовых нужно накопить 30 млн рублей.🤪

 Считала так:

 200000 ₽ × 12 месяцев = 2400000 ₽ в год 

2400000 ÷ 0,08 (8%) = 30 млн ₽

Пока далеко до этой суммы, но план есть 😊 (Это пессимистичный вариант. Доходность может быть выше.)

4. Проанализировала доходы/расходы

 Примерно так:

 Статья  Сумма

Доход  95 000 ₽

Еда  -25 000 ₽

Прочее  -15 000 ₽

Можно вложить  25 000 ₽

 Учёт доходов/расходов веду с 2013г. в приложении на телефоне Money Pro. Сделала ещё и в Excel таблицу. Там удобней и наглядней отслеживать движение и планировать.

5. Начала закупаться так

 Первый месяц вложила 77 000 ₽. Купила:

 •  ОФЗ  (57 000)— как альтернатива вкладу

•  БПИФ (10 000)— для роста

•  Акции (10 000 ₽) — для дивидендов

Через некоторое время посмотрела, как себя ведут активы, и добавила еще акций и облигаций.

6. Скорректировала планы

 Через месяц поняла:

✅ ОФЗ — надежно, но малоприбыльно в перспективе

✅ БПИФ — растут, но медленно

✅ Акции — немного нервно, но интересно и более доходно в долгосрок

    Решила собирать дивидендный портфель с небольшим количеством облигаций и БПИФ.

7. Определила свою терпимость к риску

 Проверила себя:

 •  Когда портфель упал на несколько процентов, не паниковала → значит, могу рисковать умеренно

•  Выбрала сначала соотношение: 30% акции, 60% облигации, 10% БПИФ

 Потом пересмотрела портфель: 70% акции, 25% облигации, 5% БПИФ. Иду к этой цели.

8. Ребалансировка

 Раз в полгода буду проверять:

 •  Основной критерий покупки – дивиденды. Если компания перестала платить – не докупаю, но и не продаю.

•  Если акции становятся дешевле — докупаю. Конечно смотрю из-за чего падение.

9. Что получилось за один с небольшим месяца

 •  Подушка безопасности пополняется

•  План пока только выполнен на 3%, но есть еще время 😅

 Советы тем, кто только начинает

 1.  Не ждите "идеального момента" — начинайте с любой суммы.

2.  Дисциплина  — это очень важно. Нужно четко следовать плану.

3.  Диверсифицируйте — мой портфель из 28 акций компаний из разных секторов, облигации государственные и корпоративные. БПИФы на золото, деньги, облигации и акции.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.        

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.

