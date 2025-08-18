Мой инвестиционный план: как я начала вкладывать деньги

7. Определила свою терпимость к риску

Проверила себя:

• Когда портфель упал на несколько процентов, не паниковала → значит, могу рисковать умеренно

• Выбрала сначала соотношение: 30% акции, 60% облигации, 10% БПИФ

Потом пересмотрела портфель: 70% акции, 25% облигации, 5% БПИФ. Иду к этой цели.