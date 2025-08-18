Мой инвестиционный план: как я начала вкладывать деньги

1. Сначала я определила цель
Не просто "хочу много денег", а конкретно:
🔹 Получать пассивный доход (200 тыс. в месяц)
🔹 Создать подушку безопасности (на отдельном счету)
Без четкой цели деньги почему-то "утекают" на ненужные траты.
2. Выбрала сроки
• Пассивный доход → 3-5 лет (оптимистично 😊)
• Подушка безопасности 2 – 3 месяца
3. Посчитала, сколько нужно
Самый печальный момент! Для пассивного дохода в 200 тыс./месяц при доходности 8% годовых нужно накопить 30 млн рублей.🤪
Считала так:
200000 ₽ × 12 месяцев = 2400000 ₽ в год
2400000 ÷ 0,08 (8%) = 30 млн ₽
Пока далеко до этой суммы, но план есть 😊 (Это пессимистичный вариант. Доходность может быть выше.)
4. Проанализировала доходы/расходы
Примерно так:
Статья Сумма
Доход 95 000 ₽
Еда -25 000 ₽
Прочее -15 000 ₽
Можно вложить 25 000 ₽
Учёт доходов/расходов веду с 2013г. в приложении на телефоне Money Pro. Сделала ещё и в Excel таблицу. Там удобней и наглядней отслеживать движение и планировать.
5. Начала закупаться так
Первый месяц вложила 77 000 ₽. Купила:
• ОФЗ (57 000)— как альтернатива вкладу
• БПИФ (10 000)— для роста
• Акции (10 000 ₽) — для дивидендов
Через некоторое время посмотрела, как себя ведут активы, и добавила еще акций и облигаций.
6. Скорректировала планы
Через месяц поняла:
✅ ОФЗ — надежно, но малоприбыльно в перспективе
✅ БПИФ — растут, но медленно
✅ Акции — немного нервно, но интересно и более доходно в долгосрок
Решила собирать дивидендный портфель с небольшим количеством облигаций и БПИФ.
7. Определила свою терпимость к риску
Проверила себя:
• Когда портфель упал на несколько процентов, не паниковала → значит, могу рисковать умеренно
• Выбрала сначала соотношение: 30% акции, 60% облигации, 10% БПИФ
Потом пересмотрела портфель: 70% акции, 25% облигации, 5% БПИФ. Иду к этой цели.
8. Ребалансировка
Раз в полгода буду проверять:
• Основной критерий покупки – дивиденды. Если компания перестала платить – не докупаю, но и не продаю.
• Если акции становятся дешевле — докупаю. Конечно смотрю из-за чего падение.
9. Что получилось за один с небольшим месяца
• Подушка безопасности пополняется
• План пока только выполнен на 3%, но есть еще время 😅
Советы тем, кто только начинает
1. Не ждите "идеального момента" — начинайте с любой суммы.
2. Дисциплина — это очень важно. Нужно четко следовать плану.
3. Диверсифицируйте — мой портфель из 28 акций компаний из разных секторов, облигации государственные и корпоративные. БПИФы на золото, деньги, облигации и акции.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.
