📌Диверсификация инвестиций: как не потерять всё и спать спокойно

🔹 Как это работает?
Диверсификация бывает трех видов:
1. По инструментам
✔️ Акции (высокий риск, высокая доходность)
✔️ Облигации (низкий риск, стабильный доход)
✔️ Недвижимость (долгосрочный актив)
✔️ Валюта (доллар, евро, юань)
✔️ Золото и другие драгметаллы (защита от кризисов)
2. По отраслям
Вкладывайте не только в нефть и газ, но и в:
✔️ Технологии (IT, телеком)
✔️ Потребительские товары (еда, ритейл)
✔️ Медицину (фармацевтика, биотех)
3. По странам (если есть возможность)
✔️ Россия
✔️ Китай
✔️ Другие развивающиеся рынки
🔹 Зачем это нужно?
➞ Если один актив упадёт в цене, другие могут вырасти и компенсируют убытки.
➞ Портфель меньше "лихорадит" во время кризисов.
➞ Вы не зависите от одной компании или отрасли.
🔹 Пример диверсификации
❌ Рискованно:
100% денег в акциях «Газпрома».
✅ Безопасно:
• 30% — акции разных компаний (не только нефтегаз)
• 30% — облигации (ОФЗ, корпоративные)
• 20% — золото (ПИФ, в слитках есть сомнения, не покупаю)
• 20% — БПИФы (готовый диверсифицированный портфель)
🔹 Где применять?
✔️ БПИФы — уже содержат набор акций/облигаций, поэтому автоматически диверсифицированы.
✔️ Самостоятельный подбор активов — если хотите больше контроля.
✔️ ETF на зарубежные рынки (если есть доступ).
🔹 Золотое правило
📉 Чем больше диверсификация → тем ниже доходность, но и меньше риски.
📈 Чем уже фокус (например, только акции) → выше потенциальная прибыль, но и выше шанс больших потерь.
💡 Вывод: Диверсификация не сделает вас богатым за месяц, но защитит от катастрофических убытков.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
