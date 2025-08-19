ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
Ирина Кузнецова
Инвестиции

📌Диверсификация инвестиций: как не потерять всё и спать спокойно

Простыми словами: это стратегия «не класть все яйца в одну корзину» 🧺. Вместо того чтобы вкладывать все деньги в один актив, вы распределяете их между разными инструментами, отраслями и даже странами. Так вы снижаете риски и делаете свой портфель более устойчивым.

🔹 Как это работает?

 Диверсификация бывает трех видов:

 1.  По инструментам

 ✔️ Акции (высокий риск, высокая доходность)

✔️ Облигации (низкий риск, стабильный доход)

✔️ Недвижимость (долгосрочный актив)

✔️ Валюта (доллар, евро, юань)

✔️ Золото и другие драгметаллы (защита от кризисов)

2.  По отраслям

 Вкладывайте не только в нефть и газ, но и в:

 ✔️ Технологии (IT, телеком)

✔️ Потребительские товары (еда, ритейл)

✔️ Медицину (фармацевтика, биотех)

 
3.  По странам (если есть возможность)

 ✔️ Россия

✔️ Китай

✔️ Другие развивающиеся рынки

🔹 Зачем это нужно?

 ➞ Если один актив упадёт в цене, другие могут вырасти и компенсируют убытки.

➞ Портфель меньше "лихорадит" во время кризисов.

➞ Вы не зависите от одной компании или отрасли.

🔹 Пример диверсификации

 ❌ Рискованно:

100% денег в акциях «Газпрома».

 ✅ Безопасно:

 •  30% — акции разных компаний (не только нефтегаз)

•  30% — облигации (ОФЗ, корпоративные)

•  20% — золото (ПИФ, в слитках есть сомнения, не покупаю)

•  20% — БПИФы (готовый диверсифицированный портфель)

🔹 Где применять?

 ✔️ БПИФы — уже содержат набор акций/облигаций, поэтому автоматически диверсифицированы.

✔️ Самостоятельный подбор активов — если хотите больше контроля.

✔️ ETF на зарубежные рынки (если есть доступ).

🔹 Золотое правило

 📉 Чем больше диверсификация → тем ниже доходность, но и меньше риски.

📈 Чем уже фокус (например, только акции) → выше потенциальная прибыль, но и выше шанс больших потерь.

💡 Вывод: Диверсификация не сделает вас богатым за месяц, но защитит от катастрофических убытков.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.        

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписывайтесь.        

