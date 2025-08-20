💰 Моя стратегия пассивного дохода: облигации + дивиденды для тех, кто не хочет нервничать

📌 Почему облигации?
1️⃣ Доход "здесь и сейчас"
• Купонные выплаты каждые 1–6 месяцев — деньги капают регулярно.
• Сложный процент работает быстрее: реинвестирую купоны → получаю ещё больше.
2️⃣ Фиксация ставки
• Сейчас ЦБ снижает ключевую ставку → выгодно брать облигации с постоянным купоном.
• Если бы ставки росли, переключилась бы на плавающий купон.
3️⃣ Подушка безопасности
• Облигации менее волатильны, чем акции → помогут пережить падения рынка.
Мои фавориты: ОФЗ (гарантия государства), корпоративные облигации компаний с рейтингом не ниже ВВВ-
📈 Почему дивидендные акции ДО гэпа?
1️⃣ Дивиденды + рост цены
• Покупаю до отсечки → получаю дивиденды и оставляю акцию в портфеле.
• Реинвестирую выплаты → сложный процент начинает работать сразу.
2️⃣ Не надо ждать год
Если купить после гэпа, следующих дивидендов ждать целый год. Мой принцип: время = деньги.
💡 Кому подойдёт такая стратегия?
✔️ Предпенсионерам/пенсионерам — стабильность важнее агрессивного роста.
✔️ Тем, кто не хочет следить за рынком 24/7 — купил и забыл.
✔️ Консерваторам — минимум риска, максимум предсказуемости.
⚠️ О чём жалею?
1. Что не начала раньше — в июне 2025 года многие компании уже объявили о дивидендах.
2. Первые покупки без стратегии — брала что попало, теперь исправляю.
📌 Вывод
Моя цель — пассивный доход, а не спекуляции. Поэтому:
✅ Облигации = регулярные выплаты + защита капитала.
✅ Дивидендные акции = рост + доход от выплат.
✅ Реинвестирование = сложный процент работает на меня.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
