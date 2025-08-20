ЦОК ОК Персданные 21.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💰 Моя стратегия пассивного дохода: облигации + дивиденды для тех, кто не хочет нервничать

Привет, инвесторы! Сегодня расскажу, почему я выбрала облигации и дивидендные акции вместо сложных стратегий. Мой подход — для тех, кто хочет стабильный доход без ежедневного мониторинга рынка.

📌 Почему облигации?

 1️⃣ Доход "здесь и сейчас"

•  Купонные выплаты каждые 1–6 месяцев — деньги капают регулярно.

•  Сложный процент работает быстрее: реинвестирую купоны → получаю ещё больше.

2️⃣ Фиксация ставки

•  Сейчас ЦБ снижает ключевую ставку → выгодно брать облигации с постоянным купоном.

•  Если бы ставки росли, переключилась бы на плавающий купон.

3️⃣ Подушка безопасности

•  Облигации менее волатильны, чем акции → помогут пережить падения рынка.

 Мои фавориты: ОФЗ (гарантия государства), корпоративные облигации компаний с рейтингом не ниже ВВВ-

📈 Почему дивидендные акции ДО гэпа?

 1️⃣ Дивиденды + рост цены

•  Покупаю до отсечки → получаю дивиденды и оставляю акцию в портфеле.

•  Реинвестирую выплаты → сложный процент начинает работать сразу.

2️⃣ Не надо ждать год

Если купить после гэпа, следующих дивидендов ждать целый год. Мой принцип: время = деньги.

💡 Кому подойдёт такая стратегия?

 ✔️ Предпенсионерам/пенсионерам — стабильность важнее агрессивного роста.

✔️ Тем, кто не хочет следить за рынком 24/7 — купил и забыл.

✔️ Консерваторам — минимум риска, максимум предсказуемости.

⚠️ О чём жалею?

 1.  Что не начала раньше — в июне 2025 года многие компании уже объявили о дивидендах.

2.  Первые покупки без стратегии — брала что попало, теперь исправляю.

📌 Вывод

 Моя цель — пассивный доход, а не спекуляции. Поэтому:

 ✅ Облигации = регулярные выплаты + защита капитала.

✅ Дивидендные акции = рост + доход от выплат.

✅ Реинвестирование = сложный процент работает на меня.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.        

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

9 подписчиков6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум