📌 Какие бывают облигации? Гид по видам для начинающих инвесторов

🔹 1. По эмитенту (кто выпускает)
✓ Государственные (ОФЗ)
• Выпускает Минфин России
• Самые надежные (риск дефолта почти нулевой)
• Доходность низкая
✓ Муниципальные
• Выпускают регионы и города (например, Москва, Татарстан)
• Надежность чуть ниже, чем у ОФЗ
• Доходность чуть выше
✓ Корпоративные
• Выпускают компании (Сбербанк, Газпром, РЖД)
• Риск зависит от компании
• Доходность: выше предыдущих
✓ Еврооблигации
• Выпускаются в долларах/евро
• Подходят для валютных вложений
• Доходность: средняя
(Еврооблигациями называют все валютные облигации, а не только в евро)
🔹 2. По типу купона
✓ Постоянный
• Размер выплат известен заранее (например, 50₽ два раза в год)
• Самый популярный вариант
✓ Плавающий
• Привязан к ставкам (например, ключевой ставке ЦБ + 2%)
• Подходит, если ждёте роста ставок
✓ Индексируемый
• Купон растёт с инфляцией (например, ОФЗ-ИН)
• Защита от обесценивания
✓ Бескупонные (дисконтные)
• Продаются дешевле номинала, доход — за счёт разницы (нужно учитывать, что за 10 лет деньги обесцениваются в два раза)
🔹 3. По сроку погашения
✓ Краткосрочные (1-3 года)
• Меньше риск изменения ставок
• Подходят для временного размещения денег
✓ Среднесрочные (3-7 лет)
• Баланс между доходностью и риском
✓ Долгосрочные (10+ лет)
• Обычно дают более высокий доход
• Но чувствительны к изменению ставок
🔹 4. По дополнительным фишкам
✓ Конвертируемые
• Можно обменять на акции компании
• Подходит, если верите в рост акций
✓ С офертой
• Эмитент может выкупить облигации досрочно
• Удобно, если не хотите ждать погашения
✓ Субординированные
• Высокодоходные, но рискованные
• В случае банкротства выплаты по ним идут в последнюю очередь
🔹 Что выбрала
Для старта взяла ОФЗ с постоянным купоном
Когда немного начала разбираться — облигации надёжных корпораций
Важно! Всегда проверяйте рейтинг эмитента перед покупкой.
