Ирина Кузнецова
Инвестиции

📌 Какие бывают облигации? Гид по видам для начинающих инвесторов

Привет, друзья! Облигации — один из самых надежных инструментов для пассивного дохода. Но их много видов, и каждый работает по-своему. Давайте разбираться!

🔹 1. По эмитенту (кто выпускает)

✓ Государственные (ОФЗ)

• Выпускает Минфин России

• Самые надежные (риск дефолта почти нулевой)

• Доходность низкая

✓ Муниципальные

• Выпускают регионы и города (например, Москва, Татарстан)

• Надежность чуть ниже, чем у ОФЗ

• Доходность чуть выше

✓ Корпоративные

• Выпускают компании (Сбербанк, Газпром, РЖД)

• Риск зависит от компании

• Доходность: выше предыдущих

✓ Еврооблигации

• Выпускаются в долларах/евро

• Подходят для валютных вложений

• Доходность: средняя

(Еврооблигациями называют все валютные облигации, а не только в евро)

🔹 2. По типу купона

✓ Постоянный

• Размер выплат известен заранее (например, 50₽ два раза в год)

• Самый популярный вариант

✓ Плавающий

• Привязан к ставкам (например, ключевой ставке ЦБ + 2%)

• Подходит, если ждёте роста ставок

✓ Индексируемый

• Купон растёт с инфляцией (например, ОФЗ-ИН)

• Защита от обесценивания

✓ Бескупонные (дисконтные)

• Продаются дешевле номинала, доход — за счёт разницы (нужно учитывать, что за 10 лет деньги обесцениваются в два раза)

🔹 3. По сроку погашения

✓ Краткосрочные (1-3 года)

• Меньше риск изменения ставок

• Подходят для временного размещения денег

✓ Среднесрочные (3-7 лет)

• Баланс между доходностью и риском

✓ Долгосрочные (10+ лет)

• Обычно дают более высокий доход

• Но чувствительны к изменению ставок

🔹 4. По дополнительным фишкам

✓ Конвертируемые

• Можно обменять на акции компании

• Подходит, если верите в рост акций

✓ С офертой

• Эмитент может выкупить облигации досрочно

• Удобно, если не хотите ждать погашения

✓ Субординированные

• Высокодоходные, но рискованные

• В случае банкротства выплаты по ним идут в последнюю очередь

🔹 Что выбрала

Для старта взяла ОФЗ с постоянным купоном

Когда немного начала разбираться — облигации надёжных корпораций

Важно! Всегда проверяйте рейтинг эмитента перед покупкой.
