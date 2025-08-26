📊 Рейтинг эмитента: как оценить надежность облигаций перед покупкой

🔹 Что такое рейтинг эмитента?
Это оценка финансовой устойчивости компании или государства, которая показывает:
✅ Способность выплачивать долги
✅ Риск банкротства
✅ Надёжность для инвесторов
Чем выше рейтинг — тем ниже доходность, но и меньше риск.
🔹 Кто присваивает рейтинги?
В России:
• АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство)
• Эксперт РА
🔹 Шкала рейтингов
Рейтинг Что означает
AAA Максимальная надёжность
AA Очень высокая надёжность
A Высокая надёжность
BBB Средняя надёжность (инвестиционный уровень)
BB и ниже Спекулятивные
Важно: Облигации с рейтингом «BBB–» и выше считаются инвестиционным уровнем, а ниже — высокорисковыми.
Мой выбор: Облигации с рейтингом не ниже «BBВ-».
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔹 Важные нюансы
✔️ Рейтинги меняются! (следите за новостями)
✔️ Чем выше доходность — тем выше риск (облигации с 25% обычно имеют низкий рейтинг)
✔️ Диверсифицируйте — не вкладывайте всё в один выпуск
Подробный гайд с примерами - в Телеграм.
✔️ Диверсифицируйте — не вкладывайте всё в один выпуск
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подробный гайд с примерами - в Телеграм.
Начать дискуссию