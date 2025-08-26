ЦОК ОК МП 25.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

📊 Рейтинг эмитента: как оценить надежность облигаций перед покупкой

Привет, друзья! Когда я только начинала инвестировать в облигации, то не понимала, почему одни дают 18%, а другие — 25%. Оказалось, все дело в рейтинге эмитента — это как «оценка надежности» компании или государства. Сегодня расскажу, как в этом разобраться.

🔹 Что такое рейтинг эмитента?

Это оценка финансовой устойчивости компании или государства, которая показывает:

✅ Способность выплачивать долги

✅ Риск банкротства

✅ Надёжность для инвесторов

 Чем выше рейтинг — тем ниже доходность, но и меньше риск.

🔹 Кто присваивает рейтинги?

В России:

• АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство)

• Эксперт РА

🔹 Шкала рейтингов

Рейтинг      Что означает

AAA        Максимальная надёжность

AA         Очень высокая надёжность

A            Высокая надёжность

BBB        Средняя надёжность (инвестиционный уровень)

BB и ниже Спекулятивные

 Важно: Облигации с рейтингом «BBB–» и выше считаются инвестиционным уровнем, а ниже — высокорисковыми.

 Мой выбор: Облигации с рейтингом не ниже «BBВ-».

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

 🔹 Важные нюансы

✔️ Рейтинги меняются! (следите за новостями)

✔️ Чем выше доходность — тем выше риск (облигации с 25% обычно имеют низкий рейтинг)
✔️ Диверсифицируйте — не вкладывайте всё в один выпуск

Подробный гайд с примерами - в Телеграм.

✔️ Диверсифицируйте — не вкладывайте всё в один выпуск

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подробный гайд с примерами - в Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

9 подписчиков10 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум