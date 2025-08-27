📊Как собрать идеальный портфель под любую фазу экономики?

2. Как применять?

✅ Определите текущую фазу (смотрите на ВВП, инфляцию, ставки ЦБ).

✅ Ребалансируйте портфель 1-2 раза в год или при смене тренда.

✅ Используйте БПИФы – чтобы быстро переключаться между активами.

Вывод: Не бывает вечно растущего рынка. Но можно зарабатывать в любых условиях, если адаптировать портфель.



❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

