📊Как собрать идеальный портфель под любую фазу экономики?

1. Три фазы экономики и лучшие активы
📈 Фаза роста (экспансия)
Признаки: растет ВВП, безработица низкая, компании зарабатывают.
Что покупать
Акции – технологии, финансы, потребительские товары
Сырье – нефть, медь, алюминий
Недвижимость – REIT фонды, коммерческая недвижимость
📉 Фаза кризиса (рецессия) мы тут.
Признаки: падение ВВП, растет безработица, рынки паникуют.
Что покупать
Гособлигации – ОФЗ
Золото – главное убежище
Защитные акции – коммунальные компании, медицина, продукты
🔄 Фаза консолидации (восстановление) (надеюсь, уже начали переходить сюда)
Признаки: экономика стабилизируется, но рост слабый.
Что покупать
Дивидендные акции – стабильные компании с выплатами
Облигации среднего срока – умеренный риск
Акции роста – технологии, зеленая энергетика
2. Как применять?
✅ Определите текущую фазу (смотрите на ВВП, инфляцию, ставки ЦБ).
✅ Ребалансируйте портфель 1-2 раза в год или при смене тренда.
✅ Используйте БПИФы – чтобы быстро переключаться между активами.
Вывод: Не бывает вечно растущего рынка. Но можно зарабатывать в любых условиях, если адаптировать портфель.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
