Ирина Кузнецова
Инвестиции

📊Как собрать идеальный портфель под любую фазу экономики?

Экономика движется циклами: рост, кризис, восстановление. Грамотное распределение активов между этими фазами может увеличить доходность и снизить риски. Разбираем стратегию по шагам.

1. Три фазы экономики и лучшие активы

📈 Фаза роста (экспансия)

 Признаки: растет ВВП, безработица низкая, компании зарабатывают.

Что покупать

Акции – технологии, финансы, потребительские товары

Сырье – нефть, медь, алюминий

Недвижимость – REIT фонды, коммерческая недвижимость

📉 Фаза кризиса (рецессия) мы тут.

Признаки: падение ВВП, растет безработица, рынки паникуют.

Что покупать

Гособлигации – ОФЗ

Золото – главное убежище

Защитные акции – коммунальные компании, медицина, продукты

🔄 Фаза консолидации (восстановление) (надеюсь, уже начали переходить сюда)

Признаки: экономика стабилизируется, но рост слабый.

Что покупать

Дивидендные акции – стабильные компании с выплатами

Облигации среднего срока – умеренный риск

Акции роста – технологии, зеленая энергетика

2. Как применять?

✅ Определите текущую фазу (смотрите на ВВП, инфляцию, ставки ЦБ).

✅ Ребалансируйте портфель 1-2 раза в год или при смене тренда.

✅ Используйте БПИФы – чтобы быстро переключаться между активами.

Вывод: Не бывает вечно растущего рынка. Но можно зарабатывать в любых условиях, если адаптировать портфель.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ирина Кузнецова

