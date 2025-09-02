💸 А сколько акций Сбера я могу купить вместо этого? Как инвестиции изменили мое потребление

⚠️ Звоночек?

Да, иногда это напоминает манию:

• Можно перегнуть палку и отказаться от всего (даже нужного).

• Риск упустить радости жизни (но я балансирую — кофе с круассаном себе позволяю!).

Главное правило:

"Если вещь нужна каждый день — покупаю. Если нет — перевожу в акции".