💸 А сколько акций Сбера я могу купить вместо этого? Как инвестиции изменили мое потребление

🤔 Что происходит?
1️⃣ Вижу красивую сумку → "Это 50 акций Сбера!"(и это практически навсегда)
2️⃣ Импульсные покупки исчезли — теперь только необходимое.
💰 Положительные стороны
✔️ Финансовая дисциплина: Больше никакого "куплю, а потом разберусь".
✔️ Осознанное потребление: Покупаю только то, что реально использую.
✔️ Инвестиции растут: Каждая отложенная покупка = новый актив в портфеле.
⚠️ Звоночек?
Да, иногда это напоминает манию:
• Можно перегнуть палку и отказаться от всего (даже нужного).
• Риск упустить радости жизни (но я балансирую — кофе с круассаном себе позволяю!).
Главное правило:
"Если вещь нужна каждый день — покупаю. Если нет — перевожу в акции".
📌 Как применить этот подход?
1. Задавайте вопрос: "Что принесёт больше пользы: эта вещь или эквивалент в акциях?"
2. Ждите 24 часа — если желание не прошло, значит, покупка важна.
3. Фиксируйте "сэкономленные" суммы — в конце месяца купите на них ценные бумаги.
💡 Вывод
Инвестиции научили меня:
✅ Ценить деньги не как бумажки, а как инструмент для создания дохода.
✅ Отличать "хочу" от "надо".
✅ Видеть долгосрочную ценность (акции работают даже когда я сплю!).
