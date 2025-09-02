ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💸 А сколько акций Сбера я могу купить вместо этого? Как инвестиции изменили мое потребление

Привет, друзья! Сегодня — не про финансы, а про психологию денег. Хочу признаться: у меня появилась странная привычка. Перед любой покупкой я теперь автоматически считаю: а сколько акций Сбера можно купить на эти деньги?

🤔 Что происходит?

1️⃣ Вижу красивую сумку  → "Это 50 акций Сбера!"(и это практически навсегда)

2️⃣ Импульсные покупки исчезли — теперь только необходимое.

 💰 Положительные стороны

✔️ Финансовая дисциплина: Больше никакого "куплю, а потом разберусь".

✔️ Осознанное потребление: Покупаю только то, что реально использую.

✔️ Инвестиции растут: Каждая отложенная покупка = новый актив в портфеле.

 ⚠️ Звоночек?

Да, иногда это напоминает манию:

 •  Можно перегнуть палку и отказаться от всего (даже нужного).

•  Риск упустить радости жизни (но я балансирую — кофе с круассаном себе позволяю!).

 Главное правило:

"Если вещь нужна каждый день — покупаю. Если нет — перевожу в акции".

 📌 Как применить этот подход?

1.  Задавайте вопрос: "Что принесёт больше пользы: эта вещь или эквивалент в акциях?"

2.  Ждите 24 часа — если желание не прошло, значит, покупка важна.

3.  Фиксируйте "сэкономленные" суммы — в конце месяца купите на них ценные бумаги.

 💡 Вывод

Инвестиции научили меня:

✅ Ценить деньги не как бумажки, а как инструмент для создания дохода.

✅ Отличать "хочу" от "надо".

✅ Видеть долгосрочную ценность (акции работают даже когда я сплю!).

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

9 подписчиков15 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO