Ирина Кузнецова
Инвестиции

📈Итоги двух месяцев инвестирования: мой путь к цели

Два месяца назад я начала свой инвестиционный путь. Самое время подвести первые итоги!

📊 Прогресс

  • На сегодня я стала ближе к своей финансовой цели на 1%

  • Месяц назад было 3%

  • По расчетам в Snowball, при сохранении текущей стратегии я достигну цели к 2030 году

🎯 Чему научилась за это время

  • Начала анализировать отчетности компаний

  • Составила план покупок и стараюсь его придерживаться

  • Оставила место для гибкости — можно докупать интересные акции на просадках

  • Проранжировала портфель и составила план ребалансировки

  • Выделила "кандидатов на выход"

📚 Что читаю

Погружаюсь в литературу по инвестициям — книги и специализированные статьи стали моими постоянными спутниками. Список постоянно пополняется.

💎 Важный урок

Акции "ЮГК" останутся в портфеле как напоминание об уроках первых месяцев.

Постепенно двигаюсь к цели и продолжаю учиться! В общем, пытаюсь объять необъятное.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

