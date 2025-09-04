📈Итоги двух месяцев инвестирования: мой путь к цели

📊 Прогресс
На сегодня я стала ближе к своей финансовой цели на 1%
Месяц назад было 3%
По расчетам в Snowball, при сохранении текущей стратегии я достигну цели к 2030 году
🎯 Чему научилась за это время
Начала анализировать отчетности компаний
Составила план покупок и стараюсь его придерживаться
Оставила место для гибкости — можно докупать интересные акции на просадках
Проранжировала портфель и составила план ребалансировки
Выделила "кандидатов на выход"
📚 Что читаю
Погружаюсь в литературу по инвестициям — книги и специализированные статьи стали моими постоянными спутниками. Список постоянно пополняется.
💎 Важный урок
Акции "ЮГК" останутся в портфеле как напоминание об уроках первых месяцев.
Постепенно двигаюсь к цели и продолжаю учиться! В общем, пытаюсь объять необъятное.
