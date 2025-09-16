👵🏼👶🏻 Ваш возраст диктует состав портфеля

Личный пример 👇

А вот мой личный план на ближайшие 5 лет, хоть мне уже 50+:

70% акций / 25% облигаций и 5% БПИФ.

Почему я отошла от классических рекомендаций? Мой риск-профиль позволяет мне комфортно переносить волатильность, а цель — не просто сохранение, а умеренный рост и генерация дохода. Это доказывает, что правила гибкие и всегда нужно учитывать личные обстоятельства!

Важно! Это не жесткие догмы, а ориентиры. Ваш личный риск-профиль и цели всегда на первом месте! Кто-то в 25 лет будет консерватором, а кто-то в 65 — захочет активно торговать.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

