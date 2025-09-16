👵🏼👶🏻 Ваш возраст диктует состав портфеля

Правило простое: чем больше временно́й горизонт, тем больше риска можно себе позволить. И это работает не только для вас, но и для портфелей, которые вы собираете своим детям! 👶
Условно стратегию можно разделить на четыре возраста:
0. Портфель для новорожденного (горизонт 18+ лет) 🧸
Портфель: 95-100% акций / 0-5% облигаций.
Почему? Это самый длинный инвестиционный горизонт из возможных. У вас есть 18+ лет, чтобы пережить любые кризисы и дать капиталу максимально вырасти за счет сложного процента. Риск здесь не кажется таким уж риском на столь долгом сроке.
1. Молодой инвестор (20-35 лет) 🚀
Портфель: 80-90% акций / 10-20% облигаций.
Почему? У вас впереди десятки лет. Рынки будут падать и расти снова, а у вас будет время переждать любую бурю и усредняться. Вы можете позволить себе агрессивный рост и волатильность. Это время для максимального наращивания капитала.
2. Инвестор в силе (35-50 лет) 💪
Портфель: 60-70% акций / 30-40% облигаций.
Почему? Цели становятся конкретнее: образование детей, крупные покупки. Пора постепенно снижать риски, фиксируя часть прибыли и сохраняя накопленное. Портфель становится более сбалансированным.
3. Инвестор на предпенсионном и пенсионном этапе (50+ лет) 👑
Портфель: 20-40% акций / 60-80% облигаций и др. консервативных активов.
Почему? Время до целей измеряется годами, а не десятилетиями. Ключевая задача — не приумножение, а сохранение капитала и получение стабильного пассивного дохода. Резкие просадки теперь могут быть фатальными для вашего комфорта.
Личный пример 👇
А вот мой личный план на ближайшие 5 лет, хоть мне уже 50+:
70% акций / 25% облигаций и 5% БПИФ.
Почему я отошла от классических рекомендаций? Мой риск-профиль позволяет мне комфортно переносить волатильность, а цель — не просто сохранение, а умеренный рост и генерация дохода. Это доказывает, что правила гибкие и всегда нужно учитывать личные обстоятельства!
Важно! Это не жесткие догмы, а ориентиры. Ваш личный риск-профиль и цели всегда на первом месте! Кто-то в 25 лет будет консерватором, а кто-то в 65 — захочет активно торговать.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
Начать дискуссию