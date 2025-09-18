🚀 ИИС-3: что это и кому подходит?

Главные фишки ИИС-3

✅ Можно иметь до 3 ИИС одновременно (вместо одного).

✅ Нет лимита на ежегодные взносы (было 1 млн руб.).

✅ Можно комбинировать вычеты — как на взнос (тип А), так и на доход (тип Б) в рамках одного счета.

✅ Можно выводить деньги без потери вычета на дорогостоящее лечение. При этом перевод должен быть напрямую на счет медицинской организации.

✅ Можно получать дивиденды на свою карту — это не закроет счет. НДФЛ при выплате будет удержан. Купоны выводить нельзя, но можно на них в последствии получить налоговый вычет.

✅ Страхование средств на ИИС-3 от риска банкротства брокера или УК на сумму 1,4 млн руб. с 2026г.