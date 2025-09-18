🚀 ИИС-3: что это и кому подходит?

Кто может открыть?
Открыть ИИС-3 можно, только если у вас нет ни одного действующего «старого» ИИС. Если у вас уже есть ИИС-1 или ИИС-2, сначала нужно его закрыть, чтобы получить доступ к новому продукту или трансформировать старый в новый ИИС-3, подав два заявления: брокеру или управляющему, который вам открывал счет и в налоговую.
Главные фишки ИИС-3
✅ Можно иметь до 3 ИИС одновременно (вместо одного).
✅ Нет лимита на ежегодные взносы (было 1 млн руб.).
✅ Можно комбинировать вычеты — как на взнос (тип А), так и на доход (тип Б) в рамках одного счета.
✅ Можно выводить деньги без потери вычета на дорогостоящее лечение. При этом перевод должен быть напрямую на счет медицинской организации.
✅ Можно получать дивиденды на свою карту — это не закроет счет. НДФЛ при выплате будет удержан. Купоны выводить нельзя, но можно на них в последствии получить налоговый вычет.
✅ Страхование средств на ИИС-3 от риска банкротства брокера или УК на сумму 1,4 млн руб. с 2026г.
⚠️ Важные ограничения
Срок владения увеличен. Чтобы получить все льготы, счет нужно держать 10 лет. До 2026 года действует переходный период — минимум 5 лет.
Лимит на налоговые льготы. Вычет по взносам — стандартный (400 тыс.руб. * на ставку уплаченного НДФЛ). Вычет на доход — не более 30 млн руб. прибыли, освобожденной от налога за год. Вычет по взносу можно оформлять ежегодно или за три предыдущих года.
Иностранные акции. Как и на старых ИИС, покупать иностранные бумаги нельзя, только продавать уже имеющиеся.
Кому подойдет ИИС-3?
Долгосрочным инвесторам с горизонтом от 5-10 лет.
Тем, кому интересен вычет по взносам
Итог: ИИС-3 — эволюция старой системы. Он дает больше свободы и возможностей для крупных и долгосрочных вложений, но требует более серьезных обязательств по сроку.
В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
Начать дискуссию